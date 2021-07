Le gouverneur de la Louisiane et le représentant de la FEMA lèvent les sourcils avec une vidéo exhortant au vaccin Covid-19 dans le cadre de la préparation aux ouragans – RT USA News

Le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, et la Federal Emergency Management Agency (FEMA) ont averti les résidents de l’État qu’il était temps de se préparer à la saison des ouragans en… se faisant vacciner contre Covid-19 ?

La suggestion apparemment étrange a été la première à provenir des lèvres de l’administrateur de la FEMA, Deanne Criswell, dans une récente annonce d’intérêt public sur la préparation aux ouragans.

« Vous pouvez prendre des mesures simples pour vous préparer aux ouragans, notamment en vous faisant vacciner contre le Covid-19 », Criswell a déclaré aux résidents de la Louisiane dans la courte vidéo publiée sur les pages officielles Facebook et Twitter du gouverneur.

En plus d’être vaccinés contre les ouragans – euh, le nouveau coronavirus – les résidents ont été invités à préparer un « kit prêt » d’articles et de documents dont ils pourraient avoir besoin au cas où ils auraient besoin d’évacuer et de s’engager dans les rituels de préparation habituels. « La meilleure façon d’assurer la sécurité de votre famille, de vos animaux de compagnie et de vos voisins est d’avoir un plan » Criswell conclut.

Dans une déclaration publiée sur le site Web du gouverneur, Edwards et Criswell ont déclaré que l’obtention du vaccin Covid-19 était « le début de tout plan de préparation aux catastrophes » cette année.

Beaucoup sur les réseaux sociaux se sont demandé comment se faire vacciner serait la première chose qu’un administrateur de la FEMA mentionnerait dans une annonce de service public sur la préparation aux ouragans, tandis que quelques-uns ont plaisanté sur la notion de vaccination contre les catastrophes naturelles.

D’autres ne pensaient pas que le conseil était aussi étrange qu’il aurait pu le paraître au début, certains notant que, si les gens étaient obligés d’évacuer et se retrouvaient dans un abri avec des centaines d’autres, ils préféreraient peut-être se faire vacciner – le point Criswell essayait probablement de faire dans le clip peut-être trop court.

« Si vous continuez à avoir le temps qu’a connu la Louisiane ces dernières années, vous pourriez vous retrouver dans un refuge avec des centaines d’autres personnes qui ont choisi de ne pas se faire vacciner. une personne a écrit.

Edwards a certainement tout fait pour informer les habitants de son état de l’importance de la vaccination, tapissant la place virtuelle de la ville de dépliants représentant tout, des chiens mignons aux publicités pour de gros gains de loterie.

Au début du mois dernier, le gouverneur a également dévoilé un « tir pour un tir » campagne, incitant les résidents à se faire vacciner en offrant une boisson gratuite à toute personne ayant une preuve de vaccination obtenue au cours de la semaine précédente. L’offre a commencé le 3 juin et durera jusqu’en juillet.

De manière plus controversée, Edwards a récemment opposé son veto à plusieurs projets de loi républicains qu’il a qualifiés de « anti-vaccination », dont l’un aurait interdit les soi-disant passeports vaccinaux – une mesure populaire ailleurs dans la région. D’autres États du sud comme la Floride et le Texas les ont déjà interdits. La législature de l’État a la possibilité de se réunir à nouveau avant le 15 juillet afin de tenter de passer outre le veto de Bel Edwards.



Quelque 3,38 millions de doses du vaccin Covid-19 avaient été administrées dans toute la Louisiane au 1er juillet, 35% des résidents de l’État ayant reçu une injection et 38% ayant été entièrement vaccinés.





