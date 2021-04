L’agence mexicaine de lutte contre le blanchiment d’argent, la Financial Intelligence Unit, a déclaré dans un rapport au Congrès plus tôt cette année que Garcia Cabeza de Vaca gagnait environ 2 millions de dollars de salaires et 1 million de dollars d’autres revenus depuis 2000, mais avait acquis des propriétés valant plusieurs fois plus. Il mentionnait également les propriétés appartenant au gouverneur ou à ses proches au Texas.