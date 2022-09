TALLAHASSEE, Floride –

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a fait voler mercredi deux avions d’immigrants à Martha’s Vineyard, intensifiant une tactique des gouverneurs républicains pour attirer l’attention sur ce qu’ils considèrent comme l’échec des politiques frontalières de l’administration Biden.

Les vols vers l’enclave insulaire haut de gamme du Massachusetts faisaient partie d’un effort visant à “transporter des immigrants illégaux vers des destinations sanctuaires”, a déclaré Taryn Fenske, directrice des communications de DeSantis.

Bien que le bureau de DeSantis n’ait pas précisé leur statut juridique, de nombreux migrants qui traversent illégalement la frontière depuis le Mexique sont temporairement protégés de l’expulsion après avoir été libérés par les autorités américaines pour demander l’asile devant un tribunal de l’immigration – comme le permettent la loi américaine et le traité international – ou libéré sur parole humanitaire.

Le gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker, un républicain, a déclaré qu’il était en contact avec des responsables locaux et qu’un abri à court terme était fourni.

Le représentant d’État Dylan Fernandes, qui représente Martha’s Vineyard, tweeté: “Notre île est passée à l’action en réunissant 50 lits, en donnant à chacun un bon repas, en fournissant une aire de jeux pour les enfants, en s’assurant que les gens ont les soins de santé et le soutien dont ils ont besoin. Nous sommes une communauté qui se rassemble pour soutenir les immigrants.”

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a commencé à transporter des milliers de migrants vers Washington en avril et a récemment ajouté New York et Chicago comme destinations. Le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, transporte des migrants à Washington depuis mai. Les passagers doivent signer des renonciations indiquant que les voyages gratuits sont volontaires.

DeSantis, qui est mentionné comme candidat potentiel à la présidentielle, semble porter la stratégie à un nouveau niveau en utilisant des avions et en choisissant Martha’s Vineyard, dont les villes portuaires qui abritent environ 15 000 personnes sont beaucoup moins préparées que New York ou Washington pour les grands afflux des migrants.

Cette décision ravira probablement les partisans de DeSantis qui se moquent des villes “sanctuaires” dirigées par les démocrates et favorables aux immigrants et des critiques en colère qui disent qu’il arme les migrants comme des pions à des fins politiques.

La législature de Floride a affecté 12 millions de dollars américains pour transporter des «immigrants illégaux» de l’État conformément à la loi fédérale, a déclaré Fenske.

“Des États comme le Massachusetts, New York et la Californie faciliteront mieux la prise en charge de ces personnes qu’ils ont invitées dans notre pays en incitant à l’immigration illégale grâce à leur désignation comme” États sanctuaires “et en soutenant les politiques d’ouverture des frontières de l’administration Biden”, a déclaré Fenske. .