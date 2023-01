Le gouverneur de la Fed Waller soutient une hausse des taux d’intérêt d’un quart de point lors de la prochaine réunion

Il n’a pas précisé à quel point il voyait les taux se diriger et devait participer à une séance de questions-réponses après le discours de 13 h HE.

“Et conformément à cette logique et sur la base des données dont nous disposons en ce moment, il semble y avoir peu de turbulences à venir, donc je suis actuellement favorable à une augmentation de 25 points de base lors de la prochaine réunion du FOMC à la fin de ce mois”, Waller dit dans des remarques préparées. “Au-delà de cela, nous avons encore un chemin considérable à parcourir vers notre objectif d’inflation de 2%, et je m’attends à soutenir un resserrement continu de la politique monétaire.”

Mais il a également déclaré qu’il n’était pas temps de déclarer la victoire sur l’inflation, comparant la politique monétaire à un avion qui a grimpé plus haut rapidement et est maintenant prêt pour une descente progressive.

Confirmant les attentes du marché, le responsable de la banque centrale a déclaré lors d’un événement du Council on Foreign Relations à New York que la Fed pouvait réduire l’ampleur de ses hausses de taux.

D’autres responsables, tels que le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, ont souligné une augmentation de 0,25 point de pourcentage au 31 janvier-février. 1 réunion du FOMC, mais Waller est le membre le plus haut placé à être aussi explicite.

Alors que le marché et la Fed semblent être sur la même longueur d’onde quant à l’orientation des taux à court terme, il existe une divergence plus loin.

Les banquiers centraux ont largement déclaré qu’ils voyaient les taux se maintenir à un niveau élevé jusqu’à la fin de l’année, tandis que les marchés voyaient un pic en été puis une baisse peu de temps après.

Waller a déclaré que la divergence concernait en grande partie la perception de la destination de l’inflation.

“Le marché a une vision très optimiste que l’inflation va juste fondre. La désinflation immaculée va se produire”, a-t-il déclaré à Steve Liesman de CNBC lors d’une séance de questions-réponses après le discours. “Nous avons un point de vue différent. L’inflation ne va pas seulement fondre miraculeusement. Ce sera un travail plus lent et plus difficile pour faire baisser l’inflation et nous devons donc maintenir les taux plus élevés plus longtemps et ne pas commencer à réduire les taux d’ici la fin de l’année. .”

Waller était généralement optimiste sur l’économie, notant que l’activité a ralenti dans certains domaines clés tels que la fabrication, la croissance des salaires et les dépenses de consommation. Il a souligné que l’objectif de la Fed n’est pas “d’arrêter l’activité économique”, mais plutôt de la ramener à l’équilibre afin que l’inflation puisse commencer à baisser.

Au cours des derniers mois, les indicateurs d’inflation tels que l’indice des prix à la consommation et l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle de base préféré de la Fed ont quitté leurs sommets de l’été dernier. Mais il a noté que si l’IPC global a baissé de 0,1%, l’indice hors alimentation et énergie a tout de même augmenté de 0,3% et “est encore trop proche de ce qu’il était il y a un an”.

“Ainsi, bien qu’il soit possible de prendre un mois ou trois mois de données et de brosser un tableau rose, je mets en garde contre cela”, a-t-il déclaré. “Plus la tendance est courte, plus le grain de sel est gros lorsqu’on avale une histoire sur l’avenir.”

Mais Waller a dit qu’il voyait toujours un “atterrissage en douceur” possible pour l’économie, scénario qui verrait “des progrès sur l’inflation sans endommager sérieusement le marché du travail”.

“Jusqu’à présent, nous y sommes parvenus, et je reste optimiste quant à la poursuite de ces progrès”, a-t-il déclaré.