Le gouverneur de la Fed, Waller, se dit ouvert à une hausse des taux “plus importante” ce mois-ci qu’en juin

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a déclaré qu’il était prêt à envisager ce qui serait la hausse des taux d’intérêt la plus agressive depuis des décennies lors de la réunion de la banque centrale plus tard ce mois-ci.

Alors que Waller a déclaré qu’il soutenait une hausse de 75 points de base lors de la réunion des 26 et 27 juillet, il surveillera les données et gardera l’esprit ouvert sur ce que la Fed devrait faire pour contrôler l’inflation, qui est à son rythme le plus rapide depuis 1981.

Le Federal Open Market Committee chargé de fixer les taux a approuvé un mouvement de 75 points de base en juin, la plus forte augmentation sur un mois depuis 1994.

“Mon cas de base pour juillet dépend des données entrantes”, a-t-il déclaré lors d’un événement à Victor, dans l’Idaho. “Nous avons d’importantes publications de données sur les ventes au détail et le logement à venir avant la réunion de juillet. Si ces données sont sensiblement plus fortes que prévu, cela me ferait pencher vers une hausse plus importante lors de la réunion de juillet dans la mesure où cela montre que la demande ne ralentit pas. assez vite pour faire baisser l’inflation.”

Suite aux données de l’indice des prix à la consommation de mercredi montrant une inflation sur 12 mois à 9,1 %, les marchés ont commencé à prévoir une augmentation d’un point de pourcentage, soit 100 points de base, du taux d’emprunt à court terme de référence de la Fed. La probabilité de ce résultat s’élevait à près de 80% jeudi matin, selon les données du groupe CME. Bien qu’il se soit dit ouvert à une augmentation plus importante, Waller a déclaré que les prix du marché “sont en quelque sorte en avance sur eux-mêmes”.

Les données sur les ventes au détail seront publiées vendredi et devraient refléter une augmentation des dépenses de 0,9 % en juin, un mois où l’IPC a augmenté de 1,1 %. Les chiffres ne sont pas corrigés de l’inflation.

Les chiffres sur les mises en chantier et les permis de construire sont dus le 19 juillet; les mises en chantier ont chuté de 14,4 % en mai, tandis que les permis ont chuté de 7 %. Les permis pour juin devraient légèrement baisser, tandis que les mises en chantier devraient augmenter, selon les estimations de FactSet.

“Si je vois les données entrantes des deux prochaines semaines arriver et me montrer que la demande est toujours très forte et robuste, alors je vais me pencher sur une hausse des taux plus élevée”, a déclaré Waller.

Si la Fed empruntait la voie des 100 points de base, cela marquerait la plus forte augmentation sur un mois depuis le début des années 1980, lorsque la banque centrale tentait de contrôler l’inflation galopante.

Faire baisser les prix est la mission primordiale de la Fed maintenant, a déclaré Waller, qui s’attend à encore plus de hausses de taux même après celle de ce mois-ci.

“Je pense que nous devons agir rapidement et de manière décisive pour faire chuter l’inflation de manière durable, puis examiner quel resserrement supplémentaire sera nécessaire pour réaliser notre double mandat”, a-t-il déclaré.

Alors qu’il a exprimé une forte inquiétude au sujet de l’inflation, Waller était plus optimiste quant à l’économie.

Les inquiétudes grandissent quant au fait que les États-Unis se dirigent vers ou sont déjà en récession, mais Waller a déclaré que la force du marché du travail le rend « assez confiant que l’économie américaine n’est pas entrée en récession au premier semestre 2022 et que l’expansion économique continuera.”

Même avec le resserrement de la Fed, il a déclaré qu’il pensait que l’économie pouvait réaliser un “atterrissage en douceur” qui n’inclurait pas de récession. Le PIB américain s’est contracté de 1,6 % au premier trimestre et le tracker GDPNow de la Fed d’Atlanta indique une baisse de 1,2 % au deuxième trimestre, ce qui correspond à la définition empirique d’une récession.