Le gouverneur de la Fed Waller prévoit une réduction des achats d’obligations à partir d’octobre

La Réserve fédérale pourrait commencer à ralentir ses achats d’obligations dès octobre selon un scénario que le gouverneur de la banque centrale Christopher Waller a présenté à CNBC dans une interview lundi.

Si le rapport sur l’emploi d’août et de septembre montrait une croissance de l’ordre de 800 000, cela ramènerait l’économie américaine près de son niveau d’avant la pandémie et, a déclaré Waller, atteindrait l’indice de référence de la Fed pour le moment où elle commencerait à resserrer sa politique.

« À mon avis, c’est un progrès substantiel et je pense que vous pourriez être prêt à faire une annonce en septembre », a-t-il déclaré à Sara Eisen de CNBC sur « Closing Bell ».

« Cela dépend de ce que font les deux prochains rapports de travail », a-t-il ajouté. « S’ils arrivent aussi forts que le dernier, alors je pense que vous avez fait les progrès dont vous avez besoin. S’ils ne le font pas, alors vous devrez probablement repousser les choses de quelques mois. »

La masse salariale non agricole a augmenté de 850 000 en juillet et devrait augmenter de 788 000 en août, selon la dernière estimation de Dow Jones. L’économie américaine a récupéré 15,6 millions d’emplois depuis mai 2020 après en avoir perdu 22,4 millions au cours des deux premiers mois de la pandémie.

Malgré le rythme rapide de la reprise, la Fed a maintenu en place ses outils politiques ultra souples en période de crise, notamment en maintenant les taux d’intérêt de référence proches de zéro.

Cependant, Waller a déclaré que le moment était proche pour la Fed de commencer à assouplir l’accélérateur, et il a déclaré que le rythme du resserrement pourrait être plus rapide que la Fed ne l’a fait auparavant.

« À mon avis, avec la réduction, nous devrions aller tôt et aller vite afin de nous assurer que nous sommes en mesure d’évaluer les taux en 2022 si nous le devons », a-t-il déclaré. « Je ne dis pas que nous le ferions, mais si nous le voulions, nous devons disposer d’un espace politique d’ici la fin de l’année. »

La Fed achète actuellement au moins 120 milliards de dollars d’obligations chaque mois, répartis entre 80 milliards de dollars de bons du Trésor et 40 milliards de dollars de titres adossés à des créances hypothécaires. Alors que la Fed a réduit ses achats de 10 milliards de dollars par mois lors de sa dernière phase de réduction, Waller a déclaré qu’il prévoyait un rythme plus rapide cette fois, le programme d’achat d’actifs étant interrompu cinq ou six mois après le début du processus.

« Vous voulez le faire et en finir avec cela », a-t-il déclaré.

Alors que les responsables de la Fed disent pour la plupart qu’ils ont encore plus de terrain à rattraper du côté de l’emploi de leur mandat, l’inflation est bien au-dessus de l’objectif de 2 % de la banque centrale.

Comme ses collègues banquiers centraux, Waller a déclaré que la voie la plus probable pour l’inflation est un retour à la normale une fois que les effets spécifiques à la pandémie se sont dissipés. Cependant, il reste préoccupé par certaines choses qu’il voit.

« Ma préoccupation est juste des preuves anecdotiques que j’entends de la part de contacts commerciaux, qui disent qu’ils sont capables de répercuter les prix. Ils ont bien l’intention de le faire. Ils ont un pouvoir de fixation des prix pour la première fois en une décennie », a-t-il déclaré. « C’est le genre de problèmes qui vous font craindre que cela ne soit pas transitoire. »