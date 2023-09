Le gouverneur de la Fed, Waller, convient que la banque centrale peut « procéder avec prudence » en matière de taux d’intérêt

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a déclaré mardi que les récentes données économiques solides donneraient du temps à la banque centrale pour décider si de nouvelles hausses de taux d’intérêt étaient nécessaires pour contrôler l’inflation.

« C’était une sacrée bonne semaine de données que nous avons obtenues la semaine dernière, et l’essentiel si c’est le cas, cela nous permettra de procéder avec prudence », a déclaré Waller à Steve Liesman de CNBC lors d’une interview avec « Squawk Box ». « Nous pouvons simplement rester là, attendre les données, voir si les choses continuent. »

Le rapport de vendredi sur l’emploi non agricole a mis en évidence ces points de données, qui a montré une croissance meilleure que prévu de 187 000 emplois en août, tandis que les salaires horaires moyens n’ont augmenté que de 0,2% pour le mois, soit moins que prévu.

Plus tôt dans la semaine, d’autres rapports ont montré que le L’indicateur d’inflation préféré de la Fed n’a augmenté que de 0,2% en juillet, et cela offres d’emploiune mesure clé des tensions sur le marché du travail, est tombé à son plus bas niveau depuis mars 2021.

« Le problème le plus important, c’est l’inflation », a déclaré Waller. « Nous avons obtenu deux bons rapports d’affilée. » La clé est désormais de « voir si cette faible inflation est une tendance ou s’il s’agit simplement d’une valeur aberrante ou d’un hasard. »

Waller est généralement considéré comme l’un des membres les plus bellicistes du Comité fédéral de fixation des taux d’intérêt, ce qui signifie qu’il a favorisé une politique monétaire plus stricte et des taux d’intérêt plus élevés alors que la banque centrale lutte contre l’inflation qui, à l’été 2022, atteignait son taux le plus élevé en 2022. plus de 40 ans.

Bien qu’il ait été encouragé par les récents rapports sur l’évolution des prix, il a déclaré qu’ils indiquent également que la Fed peut se permettre de maintenir ses taux à un niveau plus élevé jusqu’à ce qu’elle soit sûre que l’inflation est en marche.

« Cela dépend des données », a répondu Waller lorsqu’on lui a demandé si les hausses de taux pouvaient s’arrêter. « Nous devons attendre de voir si cette tendance de l’inflation se poursuit. Nous avons déjà été brûlés deux fois. En 2021, nous l’avons vu baisser, puis elle a explosé. Fin 2022, nous l’avons vu baisser, puis tout s’est terminé. a été révisé. »

« Je veux donc être très prudent avant de dire que nous avons en quelque sorte fait le travail sur l’inflation jusqu’à ce que nous voyions quelques mois continuer sur cette trajectoire avant de dire que nous avons fini de faire quoi que ce soit », a-t-il ajouté.

Les marchés accordent une quasi-certitude aux chances que la Fed ignore une hausse des taux lors de sa réunion des 19 et 20 septembre. Cependant, il existe une probabilité de 43,5 % d’une augmentation entre le 31 octobre et le 31 novembre. 1 séance, selon Suivi du Groupe CME des prix à terme, ce qui indique une certaine incertitude. Goldman Sachs a déclaré cette semaine qu’il s’attend à ce que la Fed ait terminé.

« Je ne pense pas qu’une hausse supplémentaire plongerait nécessairement l’économie dans la récession si nous estimions que nous en avions besoin », a déclaré Waller. « Il n’est pas évident que nous risquions réellement de causer beaucoup de dégâts au marché du travail, même si nous augmentons les taux une fois de plus. »

Les remarques de Waller interviennent moins de deux semaines après que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que l’inflation était encore trop élevée et pourrait nécessiter de nouvelles augmentations de taux, tout en notant que les décideurs politiques « agiraient avec prudence » avant d’agir.