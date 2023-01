Le gouverneur de la Fed, Lael Brainard, prévoit des taux élevés même avec des progrès en matière d’inflation

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Lael Brainard, a déclaré jeudi que les taux d’intérêt devaient rester élevés, même s’il y a des signes que l’inflation commence à se calmer.

Faisant écho aux récents commentaires de ses collègues décideurs, Brainard a insisté sur le fait que la Fed ne renoncerait pas à son engagement à maîtriser les prix qui ont baissé certains ces derniers mois mais restent proches des sommets de quatre décennies.

“Même avec la modération récente, l’inflation reste élevée et la politique devra être suffisamment restrictive pendant un certain temps pour s’assurer que l’inflation revienne à 2% de manière durable”, a-t-elle déclaré dans des remarques préparées pour un discours à Chicago.

Ses commentaires interviennent moins de deux semaines avant que le Federal Open Market Committee chargé de fixer les taux ne tienne sa prochaine réunion, du 31 janvier au 31 février. 1. Les marchés attribuent une probabilité de près de 100 % que le FOMC augmente son taux d’intérêt de référence d’un autre quart de point de pourcentage, le portant à une fourchette cible de 4,5 % à 4,75 %, selon Données du Groupe CME.

Cela représenterait toutefois une autre étape moins sévère dans la décision de la Fed de resserrer sa politique monétaire. Comme l’a dit Brainard, le FOMC a “abaissé” en décembre le niveau de ses hausses de taux à un demi-point, après trois augmentations consécutives de trois quarts de point de pourcentage.

“Cela nous permettra d’évaluer davantage de données alors que nous rapprochons le taux directeur d’un niveau suffisamment restrictif, en tenant compte des risques liés à nos objectifs de double mandat”, a-t-elle déclaré.

Brainard a souligné un certain nombre de domaines où elle voit l’inflation commencer à baisser.

Elle a noté récemment des chiffres plus faibles dans les ventes au détail et les salaires, et a exprimé des doutes sur le fait que l’économie connaît une spirale prix-salaires de style années 1970 où des revenus plus élevés continuent de faire monter les prix et vice versa.

Selon la mesure préférée de la Fed, les prix des dépenses de consommation personnelle hors alimentation et énergie, l’inflation a couru à un rythme annualisé de 3,1 % au cours des trois derniers mois, bien en deçà du rythme de 4,5 % sur 12 mois. C’est toujours en avance sur l’objectif de 2 % de la Fed, mais cela reflète certains progrès.

Les coûts du logement restent élevés, mais Brainard et d’autres responsables de la Fed s’attendent à ce qu’ils diminuent plus tard dans l’année, les baux d’appartements rattrapant la baisse de l’immobilier commercial. Les enquêtes récentes auprès des consommateurs montrent également que si les attentes d’inflation restent élevées à court terme, elles sont plus stables à plus long terme.

“Ensemble, les tendances des prix des biens de base et des services non liés au logement, les indications provisoires d’une certaine décélération des salaires, la preuve d’attentes ancrées et la possibilité d’une compression des marges peuvent rassurer que nous ne connaissons pas actuellement un salaire de style années 1970. spirale des prix », a déclaré Brainard.

Malgré les discours durs des responsables de la Fed sur les taux, les marchés pensent que la banque centrale n’atteindra pas le pic de 5,1 % du taux des fonds fédéraux qu’ils ont indiqué en décembre. Au lieu de cela, les traders voient le taux plafonner à environ un quart de point de pourcentage en dessous de cela, et la Fed commencer à réduire les taux plus tard cette année.

Brainard n’a donné aucune indication que les taux baisseraient de si tôt.

“L’inflation est élevée, et il faudra du temps et de la résolution pour la ramener à 2%. Nous sommes déterminés à maintenir le cap”, a-t-elle déclaré.