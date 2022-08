Le gouverneur de la Fed, Bowman, prévoit des hausses de taux “de taille similaire” après des mouvements de trois quarts de point

La gouverneure de la Réserve fédérale, Michelle Bowman, a déclaré samedi qu’elle soutenait les récentes hausses importantes des taux d’intérêt de la banque centrale et pensait qu’elles se poursuivraient jusqu’à ce que l’inflation soit maîtrisée.

La Fed, lors de ses deux dernières réunions politiques, a relevé les taux d’emprunt de référence de 0,75 point de pourcentage, la plus forte augmentation depuis 1994. Ces mesures visaient à maîtriser l’inflation à son plus haut niveau en plus de 40 ans.

En plus des hausses, le Federal Open Market Committee chargé de fixer les taux a indiqué que “des augmentations continues … seront appropriées”, un point de vue que Bowman a dit qu’elle approuve.

“Mon point de vue est que des augmentations de taille similaire devraient être sur la table jusqu’à ce que nous voyions l’inflation baisser de manière cohérente, significative et durable”, a-t-elle ajouté dans des remarques préparées au Colorado pour la Kansas Bankers Association.

Les commentaires de Bowman sont les premiers d’un membre du Conseil des gouverneurs depuis que le FOMC a approuvé la semaine dernière la dernière augmentation des taux. Au cours de la semaine dernière, plusieurs présidents régionaux ont déclaré qu’ils s’attendaient également à ce que les taux continuent d’augmenter de manière agressive jusqu’à ce que l’inflation chute par rapport à son taux annuel actuel de 9,1 %.