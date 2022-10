Le gouverneur de la Caroline du Nord pousse à légaliser la possession de marijuana

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Les deux hauts responsables de l’État démocrate de Caroline du Nord exhortent la législature dirigée par les républicains à dépénaliser la possession de petites quantités de marijuana à la lumière de la grâce accordée jeudi par le président Joe Biden à des milliers d’Américains reconnus coupables de «possession simple» en vertu de la loi fédérale. droit.

Le gouverneur démocrate Roy Cooper et le procureur général Josh Stein, le meilleur avocat de l’État qui envisage de se présenter au poste de gouverneur en 2024, ont partagé leur soutien à la décision du président lors d’une réunion du groupe de travail vendredi sur l’équité raciale et la justice pénale.

Créé par Cooper en juin 2020 après le meurtre de George Floyd, le panel de 24 membres des forces de l’ordre, des avocats, des défenseurs des droits civiques et des représentants de l’État avait recommandé dans un rapport de 2020 que les législateurs de l’État remplacent l’accusation de délit pour possession jusqu’à 1,5 once de marijuana une infraction civile au même titre qu’une infraction au code de la route.

L’Assemblée générale n’a pas donné suite à cette recommandation.

“La condamnation pour possession simple peut ternir les dossiers des gens à vie et peut-être même les empêcher de trouver un emploi”, a déclaré Cooper au groupe de travail vendredi. « L’Assemblée générale n’a pas adopté vos recommandations sur cette dernière session, mais je crois qu’elles devraient le faire. La Caroline du Nord devrait prendre des mesures pour mettre fin à cette stigmatisation.

Reconnaissant que les pratiques d’inculpation de drogue ont un impact disproportionné sur les personnes de couleur, Biden a appelé jeudi les gouverneurs à accorder des grâces similaires aux personnes reconnues coupables d’infractions d’État à la marijuana, qui reflètent la grande majorité des cas de possession. Bien que personne ne soit actuellement en prison fédérale uniquement pour “simple possession” de drogue, selon la Maison Blanche, Biden a déclaré que la grâce pourrait aider des milliers de personnes à surmonter les obstacles à la location d’une maison ou à la recherche d’un travail. Son pardon exclut les personnes reconnues coupables de possession de marijuana dans l’intention de la distribuer.

Cooper, dont la durée est limitée et ne peut pas se faire réélire en 2024, a déclaré qu’il avait demandé à des avocats d’examiner la loi de l’État et de déterminer si la Caroline du Nord pouvait et devait prendre d’autres mesures pour pardonner ces condamnations. La disposition de clémence de la constitution de l’État accorde au gouverneur un pouvoir de grâce quasi absolu.

Alors que la loi fédérale classe toujours le cannabis comme une drogue de l’annexe I, 19 États et le district de Columbia ont légalisé son usage récréatif, et 37 États et le district de Columbia ont légalisé son usage médical, selon la Conférence nationale des législatures d’État. La Caroline du Nord, cependant, a mis du temps à emboîter le pas.

Le Sénat de l’État dirigé par les républicains a adopté un projet de loi plus tôt cette année avec un fort soutien bipartisan qui aurait légalisé la marijuana à des fins médicales avec une prescription médicale, si elle était achetée dans des dizaines de dispensaires étroitement réglementés.

Mais le projet de loi est resté inactif à la Chambre, où de nombreux républicains ont émis des réserves quant à la légalisation du cannabis sous quelque forme que ce soit. Les opposants au projet de loi ont averti que les avantages pour la santé restent incertains et pourraient ne pas l’emporter sur les risques pour la santé.

Le président de la Chambre, Tim Moore, a déclaré en juin que la chambre attendrait jusqu’en 2023 pour reconsidérer la légalisation de la marijuana médicale.

La loi actuelle de l’État rend la possession de plus de 0,5 once passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 45 jours de prison et jusqu’à 1 000 $ d’amende, sans exemption pour usage médical. La possession de plus de 1,5 once est classée comme un crime.

“Les gens ne devraient pas avoir de casier judiciaire fédéral pour quelque chose qui est légal dans un nombre croissant d’États”, a déclaré Stein jeudi. « Agissons et faisons les choses correctement. Cela signifie décriminaliser l’utilisation par les adultes, annuler les condamnations antérieures pour possession simple et inclure de solides protections pour les enfants, pas de publicité, des ventes contrôlées par l’État et donner la priorité aux agriculteurs de la Caroline du Nord.

Bien que les résidents noirs et blancs de la Caroline du Nord consomment de la marijuana à peu près au même rythme, le groupe de travail a constaté que les personnes de couleur représentent un pourcentage disproportionné des personnes reconnues coupables de possession simple, parallèlement aux préoccupations nationales concernant les préjugés raciaux. Environ 60% des habitants de la Caroline du Nord condamnés pour possession jusqu’à une demi-once de marijuana en 2019 n’étaient pas blancs, selon le rapport le plus récent.

Hannah Schoenbaum est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-la sur Twitter à @H_Schoenbaum.

Hannah Schoenbaum, Associated Press