Le gouverneur de la BOE affirme que le Brexit a créé des opportunités pour le Royaume-Uni

(Bloomberg) — Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré que le Brexit avait « créé des opportunités » pour les régulateurs financiers britanniques et avait moins d’impact que prévu sur la City de Londres, mais a averti que le Royaume-Uni était confronté à « d’autres chocs importants » suite à la pandémie et guerre en Ukraine.

Dans une interview accordée au magazine Prospect, il a reconnu que quitter l’Union européenne aurait des effets économiques négatifs à court terme, mais a souligné qu’il était intrinsèquement optimiste à l’égard du Royaume-Uni.

Ses commentaires, qui équilibraient largement les pertes économiques à court terme avec les avantages réglementaires, contrastaient avec ceux de son prédécesseur Mark Carney, récemment nommé président de Bloomberg LP, la société mère de Bloomberg News.

Carney était un critique virulent du Brexit. Alors que la Banque d’Angleterre estime que quitter l’UE coûterait entre 3 et 4 % du PIB, la description de l’impact par Bailey était plus optimiste que celle du gouverneur précédent.

« Cela a en fait créé des opportunités », a déclaré Bailey, selon l’interview publiée mercredi par Prospect. « Nous avons protégé et, dans un certain sens, assuré qu’une grande partie du marché et une grande partie de l’industrie restent ici. Et cela a été important.

Dans une vaste interview, Bailey a également :

Il a prévenu que le Royaume-Uni serait probablement secoué par d’autres chocs dans les années à venir à mesure que les tensions géopolitiques s’intensifient.

A défendu la Banque d’Angleterre contre les critiques concernant ses prévisions et sa réponse lente à l’inflation.

Les appels à une modification de l’objectif d’inflation de 2 % ont été rejetés.

« De toute évidence, d’autres chocs proviennent de ce qui est un terme plutôt vague, le monde géopolitique », a déclaré Bailey. « Nous sommes une économie plus ouverte que nombre d’autres et nous sommes donc touchés par ces chocs. »

Il y aura « d’autres chocs importants dont nous ignorons l’existence » pour le moment. « C’est important, car nous avons été témoins de ces chocs et je pense que nous devons nous préparer à toute éventualité qui va suivre. »

La Grande-Bretagne a été durement touchée par la pandémie et la guerre en Ukraine car, étant une économie ouverte, elle a connu à la fois les tensions sur les marchés du travail que les États-Unis ont connues et le choc des prix du gaz en Europe.

Concernant le Brexit, Bailey a reconnu que la croissance avait été affectée, mais a souligné qu’il était neutre quant au vote. « À long terme, vous savez, ces relations commerciales s’adaptent à l’économie réelle et nous construisons de nouvelles relations commerciales. Et à long terme, vous vous y adaptez », a-t-il déclaré.

« Mais à court terme, il y a un désalignement, si vous voulez, dans ce sens. Et, vous savez, si les gens disent : « eh bien, cela veut dire qu’il est évidemment un Remainer », je répondrai : « non, non, je ne prends aucune position ». Mais je sens que j’ai la responsabilité de souligner les aspects économiques.

« Si vous réduisez l’ouverture d’une économie, cela aura des effets négatifs à court terme. Cela aura un effet négatif sur la productivité, cela aura un effet négatif sur la croissance.

Il a rejeté les premiers avertissements apocalyptiques selon lesquels les services financiers britanniques seraient vidés de leur substance à mesure que l’industrie se déplaçait vers l’Europe. Celles-ci se sont révélées pour la plupart infondées, a déclaré Bailey. Il a noté que la sortie de l’UE avait permis au Royaume-Uni d’abandonner des réglementations auxquelles la BoE s’était longtemps opposée, comme le plafonnement des bonus des banquiers.

Le gouverneur a également défendu avec enthousiasme les prévisions de la BoE, qui sont actuellement examinées par l’ancien président de la Réserve fédérale américaine, Ben Bernanke.

La banque a peut-être mal évalué la réaction de l’économie après la fin du programme de chômage partiel, mais « il n’était pas déraisonnable de penser qu’il y aurait une augmentation assez substantielle du chômage », a déclaré Bailey.

« Nos prévisions étaient toujours inférieures au niveau moyen de la prévision moyenne. Donc, vous savez, j’en conclus, écoutez, nous étions tous dedans.

Concernant la modification de l’objectif d’inflation, Bailey a déclaré qu’il avait été « frappé » lors d’un récent voyage aux États-Unis par le nombre croissant de discussions à ce sujet. « Mais je ne pense pas que la solution consiste à changer d’objectif », a-t-il déclaré. « C’est en fait la représentation de la stabilité des prix. »

« Quand je regarde cette question sur les chocs auxquels nous sommes confrontés et le fait que nous pourrions avoir une inflation plus volatile pendant un certain temps si nous sommes dans cette période de chocs, je ne pense pas que la réponse à cette question soit 3. % par rapport à l’objectif.

–Avec l’aide de Lucy White.

(Mises à jour avec commentaire de l’interview.)

