Le gouverneur de la Banque du Japon défend les mesures de contrôle de la courbe des taux

La BOJ a choisi mercredi de maintenir inchangé son taux d’intérêt ultra-dovish de -0,1% et de maintenir sa bande de tolérance sur la courbe des taux. La décision a incité le yen japonais tomber contre le Dollars américain et a suivi des semaines de turbulences sur les marchés obligataires au cours desquelles les rendements ont bondi.

“Nous nous attendons, probablement à partir de février de cette année, à ce que les taux d’inflation commencent à baisser et [in] exercice 2023 dans son ensemble, [the] le taux d’inflation sera inférieur à 2 %. Nous avons donc décidé de maintenir la politique monétaire extrêmement accommodante actuelle pour le moment”, a déclaré Kuroda, attribuant en grande partie la hausse de l’inflation à une hausse des prix à l’importation.

“Notre espoir est que les salaires commencent à augmenter et cela pourrait faire [the] L’objectif d’inflation de 2% doit être atteint de manière stable et durable, mais nous devons attendre un certain temps”, a-t-il ajouté.