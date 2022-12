Le gouverneur de la Banque du Canada prévient que les tendances géopolitiques pourraient rendre la lutte contre l’inflation plus difficile

Les tendances géopolitiques pourraient rendre la future lutte contre l’inflation plus difficile, a déclaré le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, lors d’un discours de fin d’année lundi, dans lequel il a averti qu’il ne serait pas facile de contrôler les hausses de prix.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a été l’une des trois principales surprises de la Banque du Canada cette année qui a contribué à faire grimper l’inflation bien au-delà de ce à quoi elle s’attendait, a déclaré Macklem.

L’attaque a également souligné la vulnérabilité du monde au commerce interconnecté, tandis qu’une réponse vers plus de protectionnisme et un commerce plus étroit pourrait maintenir la pression sur les prix.

“Sur le long terme, il semble probable que nous n’aurons pas les mêmes forces désinflationnistes que nous avons eues au cours des 30 dernières années”, a déclaré Macklem.

« Ces développements potentiels pourraient rendre plus difficile le retour de l’inflation à la cible de 2 % et son maintien. Mais combien plus difficile est très difficile à dire.

Il a déclaré que la banque avait également été surprise cette année par la façon dont la combinaison de chocs importants sur la chaîne d’approvisionnement et d’une économie en surchauffe se répercuterait sur l’inflation.

“La leçon de 2022 est que même si les anticipations d’inflation à long terme sont bien ancrées, lorsque l’économie est en demande excédentaire, les entreprises augmentent leurs prix plus rapidement et davantage lorsque leurs coûts augmentent.”

La banque a tiré des leçons de l’année, notamment que la restauration de l’offre est plus difficile que la restauration de la demande, les moyennes peuvent masquer la pression inflationniste et que les ruptures d’approvisionnement sont plus inflationnistes lorsque l’économie est en surchauffe, a-t-il déclaré.

Les commentaires de Macklem interviennent après que la Banque du Canada a relevé son taux d’intérêt directeur d’un demi-point de pourcentage la semaine dernière, le portant à 4,25 %, le plus élevé depuis janvier 2008.

Il a réitéré le message donné la semaine dernière, à savoir que les futures hausses de taux dépendront de ce que montrent les données, plutôt que d’être prises comme une donnée.

“Les décisions d’augmenter le taux ou de faire une pause et d’évaluer l’impact des augmentations de taux passées dépendront des données entrantes et de nos jugements sur les perspectives d’inflation”, a déclaré Macklem.

Depuis mars, la Banque du Canada a augmenté son taux directeur sept fois de suite dans le but de faire baisser l’inflation et de ralentir l’économie.

Après avoir culminé à 8,1 % en juillet, le taux d’inflation annuel du Canada a ralenti pour s’établir à 6,9 % en octobre, ce qui demeure bien au-dessus du taux cible de 2 % de la Banque du Canada.

—La Presse Canadienne

Banque du Canadainflation