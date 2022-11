Le gouverneur de la Banque du Canada, Macklem, a “déclaré la guerre de classe contre les travailleurs”: le président d’UNIFOR

Le chef du plus grand syndicat du secteur privé au Canada a déclaré lundi que le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, menait une “guerre de classe” contre les travailleurs et qu’il était temps d’arrêter d’augmenter les taux d’intérêt.

“Plutôt que de développer une réponse sur mesure destinée à ralentir les profits, à arrêter les profits, à résoudre les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement et à aider les travailleurs à suivre le rythme, les décideurs ont plutôt pris l’habitude de blâmer les travailleurs – y compris le gouverneur de la Banque du Canada, qui a essentiellement déclaré la guerre de classe contre travailleurs de ce pays », a déclaré la présidente d’UNIFOR, Lana Payne.

UNIFOR représente plus de 300 000 employés.

Payne a déclaré que les actionnaires et les dirigeants d’entreprise récoltent “des avantages obscènes sous la forme de dividendes plus élevés, de rachats d’actions et de primes” tandis que les travailleurs luttent contre une inflation élevée.

“Le médicament que la Banque a, en ce qui concerne l’inflation, cause beaucoup de douleur là-bas”, a déclaré Payne.

“Le fait est que la Banque du Canada a relevé les taux d’intérêt plus rapidement que de nombreux autres pays dans le monde. Nous devrions nous demander si elle fait réellement ce qu’il dit qu’elle doit faire?”

Dans l’Énoncé économique de l’automne, le gouvernement fédéral a souligné qu’au 27 octobre, le taux d’intérêt de référence du Canada était de 3,5 %. Le taux aux États-Unis était de 3 %, alors qu’il était de 2 % au Royaume-Uni et dans l’Union européenne.

Payne, la Banque du Canada persiste dans son plan de hausse des taux d’intérêt alors même que l’inflation baisse.

“Cela semble être une douleur inutile pour les travailleurs en ce moment au Canada”, a déclaré Payne, ajoutant que les taux d’intérêt “sont assez élevés maintenant. Nous devons ralentir cela”.

Dans une récente entrevue avec CBC News, Macklem a déclaré que même si les hausses de taux compliquent la vie de nombreux Canadiens, elles sont nécessaires.

“Nous ne voulons pas rendre cela plus difficile que nécessaire”, a-t-il déclaré à Peter Armstrong de la CBC. “Mais en même temps, si nous n’en faisons pas assez, si nous sommes tièdes, les Canadiens vont devoir continuer à subir la forte inflation qui leur fait du mal tous les jours.”

Les analystes disent que si la banque fait une pause trop tôt alors que l’inflation continue d’augmenter, elle devra prendre des mesures encore plus agressives sur la route. D’un autre côté, s’il dépasse les taux et continue d’augmenter après que l’inflation commence à baisser de manière durable, de nombreux Canadiens souffriront inutilement.

Alors que Payne a déclaré qu’elle pensait que la Banque devrait suspendre de nouvelles hausses de taux, Macklem n’est pas d’accord.

“Nous pensons qu’il y a un besoin de nouvelles augmentations, mais nous nous rapprochons de la fin de ce cycle de resserrement. Je ne peux pas vous dire exactement ce que c’est”, a-t-il déclaré à Armstrong. “Nous n’en sommes pas encore là. Mais nous nous rapprochons.”

Payne a également critiqué Macklem pour les commentaires qu’il a faits la semaine dernière au Forum des politiques publiques à Torontolorsqu’il a déclaré que le faible taux de chômage actuel n’est pas tenable.

“Blâmer les travailleurs d’avoir un emploi et exiger des salaires, des avantages sociaux et des conditions de travail décents est tout simplement inacceptable. Nous avons besoin d’une économie qui fonctionne pour tout le monde, pas d’une économie qui ne profite qu’à quelques-uns”, a-t-elle déclaré.

Macklem a déclaré la semaine dernière que si un taux de chômage record signifie que plus de personnes travaillent, cela signifie également que les employeurs ont plus de mal à pourvoir les postes.

“Le resserrement du marché du travail est un symptôme du déséquilibre général entre la demande et l’offre qui alimente l’inflation et nuit à tous les Canadiens”, a-t-il déclaré, ajoutant que “l’allégement de la pression sur le marché du travail contribuera à rétablir la stabilité des prix”.