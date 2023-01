Le gouverneur de la Banque d’Israël avertit Netanyahu qu’une refonte judiciaire pourrait nuire à l’économie – rapports

Le gouverneur de la Banque d’Israël a averti Benjamin Netanyahu que les propositions de son nouveau gouvernement pour une réforme judiciaire radicale pourraient nuire à l’économie du pays, selon les médias israéliens.

Le professeur Amir Yaron a rencontré mardi le Premier ministre israélien, selon le journal Yedioth Ahronoth, après avoir demandé une « rencontre urgente ».

Yaron aurait fait part des inquiétudes partagées par d’autres participants au sommet du Forum économique mondial de la semaine dernière à Davos selon lesquelles la refonte du système judiciaire israélien effacerait les freins et contrepoids démocratiques, ce qui pourrait conduire à une décision d’abaisser la cote de crédit du pays et à faire fuir les investissements étrangers. Une grande partie du secteur de la haute technologie du pays – qui, avec 15,3 % du PIB, est le principal moteur de la croissance économique – est financée par des investisseurs extérieurs.

L’intervention signalée du gouverneur intervient après une réprimande publique des plans du gouvernement par deux de ses prédécesseurs plus tôt cette semaine, et une grève de plusieurs centaines de travailleurs du secteur de la haute technologie dans le “Silicon Wadi” de Tel Aviv mardi matin.

Un communiqué officiel publié après la réunion à la Knesset a déclaré : « Le gouverneur de la Banque d’Israël a passé en revue l’état de l’économie israélienne et les défis auxquels elle est confrontée, à la fois au niveau local et d’un point de vue international.

Netanyahu est revenu au pouvoir en décembre à la tête du gouvernement le plus à droite de l’histoire d’Israël : divers éléments de la coalition souhaitent annexer la Cisjordanie occupée, faire reculer la législation pro-LGBTQ+, limiter la liberté d’expression et donner à la Knesset le pouvoir de renverser décisions de la Cour suprême.

Les critiques disent que ce dernier point aiderait Netanyahu à échapper à une condamnation dans son procès pour corruption en cours, dans lequel il nie toutes les accusations, et saperait fondamentalement les normes démocratiques et les libertés civiles dans un pays sans constitution formelle.

« Les investisseurs ne pensent pas seulement à demain, ils regardent la prochaine décennie. Ils font une analyse des risques : les actionnaires me demandent : « C’est quoi le plan B ? Devrions-nous retirer nos fonds du pays ? » Les investisseurs doivent avoir la certitude que les gouvernements et les pays se comporteront comme des démocraties », a déclaré Eynat Guez, PDG et cofondateur de Papaya Global, une start-up licorne développant des logiciels de gestion des effectifs.

« Le sentiment dans notre secteur est que les politiciens aiment nous utiliser comme le visage du pays quand cela les arrange. Donc, s’ils veulent nous utiliser comme porte-affiches, ils doivent maintenant écouter nos voix aussi.

La grève d’une heure dans le secteur de la haute technologie de mardi a bloqué à un moment donné la circulation sur une artère très fréquentée du centre de Tel-Aviv, alors que les travailleurs manifestaient en brandissant des pancartes indiquant “Pas de haute technologie, pas de taxes”.

Il fait suite à de grandes manifestations dans des villes du pays au cours des derniers week-ends qui ont réussi à unir des personnes de croyances religieuses, d’origines ethniques, de revenus et de tendances politiques différentes dans ce qui est généralement une société hautement polarisée.

Guy Tytunovich, PDG et fondateur de CHEQ, une licorne de la cybersécurité, a déclaré : « Je suis inquiet à la fois en tant que citoyen et en tant que PDG au sujet de la démocratie, mais la grève de mardi et d’autres actions sont la preuve qu’il existe des moyens pour nous de lutter contre cela.

“Il y a de l’optimisme que le gouvernement devra écouter… Je suis prêt à investir du temps et de l’argent dans cette cause parce que personne ne veut que notre pays se transforme en Turquie ou en Hongrie.”

Les réformes judiciaires doivent passer trois votes en plénière à la Knesset pour devenir loi. La Douzième chaîne israélienne a rapporté mardi que la coalition a fait de la refonte du système judiciaire une priorité absolue et espère adopter le projet de loi début avril.