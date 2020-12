La Banque de réserve a déclaré que la technologie chinoise controversée pourrait aider à transformer l’Australie en une société sans numéraire et même sans portefeuille.

Le gouverneur Philip Lowe a fait l’éloge de deux géants chinois de la technologie qui ont développé un logiciel de reconnaissance faciale qui permet aux clients de payer des marchandises simplement en regardant une caméra.

Les Australiens en 2020 ont adopté les paiements par carte tap-and-go alors que les magasins et les grands supermarchés ont demandé à leurs clients d’éviter d’utiliser des espèces.

Même avant la pandémie de Covid, moins d’un tiers des transactions en personne en Australie étaient effectuées avec des billets de banque.

L’Australie devenant de plus en plus sans numéraire, le Dr Lowe a salué les géants chinois des paiements AliPay et WeChat Pay, qui ont développé des machines de paiement à reconnaissance faciale.

« Cette influence des grandes technologies est peut-être la plus évidente en Chine, avec Ant Group (propriétaires d’Alipay) et Tencent (WeChat Pay) ayant développé une nouvelle infrastructure de paiement qui a conduit à des changements fondamentaux dans la façon dont les paiements de détail sont effectués en Chine », a-t-il a déclaré à l’Australian Payments Network.

Alipay, propriété du fondateur du milliardaire Ant Group, Jack Ma, âgé de 56 ans, a consacré ces trois dernières années à l’installation d’ordinateurs de reconnaissance faciale dans des magasins à travers la Chine.

WeChat Pay a également développé un logiciel de reconnaissance faciale où les consommateurs regardent simplement une caméra dans un magasin, avec leur image introduite dans une base de données.

Le logiciel de reconnaissance faciale supprime même le besoin de scanner un code QR ou d’appuyer sur une carte de crédit sur un lecteur.

Bien qu’il ne salue pas spécifiquement la technologie de reconnaissance faciale chinoise, le Dr Lowe en a vu les avantages si les géants américains de la technologie Apple Pay ou Google étaient les développeurs de portefeuilles numériques.

« Ces portefeuilles sont clairement appréciés par les consommateurs et ils réduiront les coûts de fraude à l’échelle de l’industrie grâce à l’utilisation de l’authentification biométrique (par exemple, les empreintes digitales ou la reconnaissance faciale) », a-t-il déclaré.

Le gouverneur Philip Lowe a donné une mention spéciale à WeChat Pay en Chine, qui utilise un logiciel de reconnaissance faciale pour éviter aux consommateurs d’avoir même à sortir leur portefeuille s’ils ont une application sur leur téléphone ou ont scanné un code QR.

Le Dr Lowe a salué la technologie de reconnaissance faciale quelques heures seulement après que Woolworths ait déclaré à Daily Mail Australia qu’il testait des magasins sans numéraire parce que les clients des centres-villes choisissaient presque toujours de payer par carte.

Depuis juillet, neuf magasins Woolworths à Sydney et Melbourne – dont quatre supermarchés du centre-ville – ont testé un système entièrement sans numéraire.

Le Dr Lowe a noté que les Australiens avaient adopté avec enthousiasme les paiements sans numéraire.

« Les Australiens ont été des adeptes précoces et rapides des paiements instantanés et utilisent de plus en plus de portefeuilles numériques », a-t-il déclaré.

« Il existe une feuille de route pour le développement de nouvelles capacités de paiement utilisant cette infrastructure de paiement rapide. »

L’adoption des portefeuilles numériques et des applications de paiement pour smartphone devrait transformer les billets et les pièces à l’ancienne en une relique du passé.

En novembre 2019, deux mois avant la confirmation du premier cas de coronavirus en Australie, les paiements en espèces ne représentaient que 32% des transactions en personne, contre 43% en 2016, selon les données de la Reserve Bank.

Malgré cela, la demande de billets de 50 $ et 100 $ avait augmenté au rythme le plus rapide en 11 ans, alors même que le Parlement débattait d’une loi interdisant les transactions en espèces de 10 000 $.

En ce qui concerne la technologie, le Dr Lowe n’a fait aucune mention nominative d’innovateurs australiens comme Afterpay, même s’il a un cours de l’action de 96,60 $ et une capitalisation boursière de 27,5 milliards de dollars.

Il n’a pas non plus spécifiquement mentionné ZipCo, une autre société australienne de technologie financière avec un prix de l’action de 5,53 $ et une capitalisation boursière de 2,9 milliards de dollars.

Le Dr Lowe a cependant soutenu que l’achat maintenant, les joueurs payants plus tard avaient le droit d’empêcher les détaillants de facturer aux clients un supplément pour utiliser leurs applications afin qu’ils aient le temps de se développer et d’innover.

Il a déclaré que le conseil de la Banque de réserve était « peu susceptible de conclure que les opérateurs de la BNPL devraient être tenus de supprimer leurs règles de non-surtaxe dès maintenant ».

En matière d’innovation, il a salué les géants américains de la technologie Google, Facebook, Apple et Amazon.

«En Australie et dans de nombreux autres pays, Google, Apple, Facebook et Amazon intègrent de plus en plus des fonctionnalités de paiement dans leurs offres de services», a déclaré le Dr Lowe.

« Les portefeuilles mobiles comme Apple Pay et Google Pay en sont les exemples les plus marquants en Australie. »

Facebook développe un système de paiement blockchain dans le cadre de son projet Libra.

Le Dr Lowe a également mentionné comment les entreprises de technologie financière développent des applications qui évaluent la cote de crédit d’un client.

« Dans certains autres pays, les grandes technologies proposent également des transferts de personne à personne et des produits de crédit à la consommation », a-t-il déclaré.

Le patron de la Reserve Bank, qui gagne 1085463 $ par an, n’a pas mentionné comment le site Web australien de comparaison financière Finder a développé une application qui évalue le pointage de crédit d’une personne et comment elle peut économiser de l’argent sur les prêts et les cartes de crédit.