Le gouverneur de la Banque d’Angleterre exhorte les travailleurs à limiter les demandes d’augmentation de salaire pour aider les autres sans “pouvoir de négociation”

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre a exhorté les travailleurs à limiter leurs demandes d’augmentation de salaire cette année, avertissant de l’impact d’une inflation élevée sur ceux qui n’ont pas de “pouvoir de négociation”.

Andrew Bailey a déclaré que le problème en était un dont “nous devons tous être très conscients” quelques heures après avoir averti que les ménages subiraient la plus forte baisse du niveau de vie jamais enregistrée alors que le Royaume-Uni plongerait dans une récession d’un an cet automne.

Il a également rejeté les critiques des alliés de Liz Truss, la favorite pour devenir Premier ministre, selon lesquelles la banque aurait dû augmenter les taux d’intérêt plus tôt, avertissant que cela aurait pu faire chuter l’économie.

Appelant à la modération salariale, M. Bailey a déclaré: “Si tout le monde essaie de vaincre l’inflation, elle ne diminue pas, elle empire, c’est le problème.”

Il a ajouté : « Il y a un deuxième problème. J’exprime cela en termes de fortes augmentations de salaire et de fortes hausses de prix, parce que dans ce monde, ce sont les gens les moins bien nantis qui sont les plus touchés, parce qu’ils n’ont pas le pouvoir de négociation. Je pense que c’est quelque chose dont nous devons tous être très conscients. »

Les hausses d’inflation actuelles ont été particulièrement problématiques car elles se concentrent sur la hausse des prix des « essentiels » tels que l’énergie et la nourriture. Il a averti que la banque devait agir pour s’assurer que l’inflation ne devienne pas «incrustée».

“Mon point clé est le suivant : si l’inflation s’enracine et persiste, elle s’aggrave et les effets s’aggravent et c’est pourquoi nous devons augmenter les taux”, a-t-il déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4.

Les dirigeants syndicaux ont réagi avec colère à l’appel. La responsable de l’économie du TUC, Kate Bell, a déclaré: «Il est temps pour les entreprises de limiter leurs bénéfices – pas pour les travailleurs aux abois de réduire encore plus.

«Sans augmentations de salaire, les travailleurs cesseront tout simplement de dépenser pour tout ce qui n’est pas essentiel – et cela nuira à nos rues principales, nuira aux affaires et rendra très probable une récession, mettant des emplois en danger dans tout le pays.

“S’assurer que les gens peuvent mettre de la nourriture sur la table pour leur famille ne va pas faire monter l’inflation.”

À propos de la mention par M. Bailey de ceux qui n’ont pas de pouvoir de négociation, elle a ajouté: “” Si le gouverneur craint que certains travailleurs ne bénéficient des augmentations de salaire négociées, il devrait encourager tous les travailleurs à adhérer à un syndicat. “

Kwasi Kwarteng, ancien partisan de Truss et secrétaire aux affaires, a déclaré à Sky News que le mandat de la BoE serait réexaminé si elle remportait les élections.

“Si votre objectif est de 2% et que vous prévoyez 13%, quelque chose a mal tourné”, a-t-il déclaré.

Une autre alliée, Suella Braverman, a également accusé la banque de ne pas augmenter les taux d’intérêt assez rapidement. Mais M. Bailey a répliqué que la banque avait relevé ses taux depuis décembre et que l’avoir fait si tôt aurait pu mettre en péril l’économie.

“Nous n’élaborons pas de politique avec le recul”, a déclaré M. Bailey. “Je défierais n’importe qui d’avoir été assis ici il y a un an pour dire : ‘Il va y avoir une guerre en Ukraine et cela va avoir cet effet sur l’inflation’.”

“Si vous remontez deux ans en arrière, compte tenu de la situation à laquelle nous étions confrontés à ce moment-là dans le contexte du Covid, dans le contexte du marché du travail, l’idée qu’à ce moment-là nous aurions resserré la politique monétaire… Je ne m’en souviens pas là il y avait beaucoup de gens qui disaient ça à l’époque.”

Il a également souligné les avertissements d’une forte augmentation du chômage alors que le programme de congé de Covid touchait à sa fin.

Lorsqu’on lui a demandé si une augmentation des taux d’intérêt à ce stade aurait nui à l’économie, il a répondu: “Oui”.