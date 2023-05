Le gouverneur de la Banque d’Angleterre déclare que le Royaume-Uni est confronté à une spirale prix-salaires

LONDRES – Après plus d’un an d’avertissements, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré que le Royaume-Uni connaissait actuellement une spirale des salaires et des prix malgré 12 hausses consécutives des taux d’intérêt de la banque centrale.

« Une partie de la vigueur de l’inflation sous-jacente [in the U.K.] reflète les effets indirects de la hausse des prix de l’énergie », a déclaré Bailey dans un discours de mercredi. « Mais cela reflète également des effets de second tour, car les chocs externes que nous avons vus interagissent avec l’état de l’économie nationale.

« Alors que l’inflation globale diminue, ces effets de second tour ne devraient pas disparaître aussi rapidement qu’ils sont apparus. »

Ces domaines de persistance, a-t-il poursuivi, comprennent la croissance des salaires nationaux et la fixation des prix.

Cette situation risque d’entraîner une spirale salaires-prix – une théorie selon laquelle les travailleurs négocient une augmentation de salaire à mesure que l’inflation augmente, alimentant une demande plus élevée et poussant les entreprises à augmenter les prix pour compenser des dépenses plus élevées. Cela laisse à son tour les travailleurs qui ont besoin de salaires plus élevés pour s’offrir des biens et des services, perpétuant ce que l’on appelle les « effets de second tour ».

Le taux d’inflation britannique a surpris les économistes en se maintenant au-dessus de 10 % en mars. L’inflation sous-jacente, hors alimentation, énergie, alcool et tabac, est restée stable par rapport au mois précédent à 5,7%.