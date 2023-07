Le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, suspendu, comparaît devant le tribunal et plaide non coupable d’accusations d’armes à feu

Le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, suspendu, a comparu mardi devant un tribunal du centre économique de Lagos pour détention illégale d’armes à feu et de balles réelles.

Godwin Emefiele a été suspendu début juin par le nouveau président nigérian Bola Tinubu, puis détenu par la police secrète nigériane. Il a été amené au tribunal de Lagos, portant une Bible, et a plaidé non coupable des accusations.

Le juge président, le juge Nicholas Oweibo de la Haute Cour fédérale de Lagos, lui a ensuite accordé une libération sous caution malgré les objections du bureau du procureur général. L’affaire a été ajournée jusqu’en novembre et le début du procès d’Emefiele.

La comparution d’Emefiele devant le tribunal était sa première en public depuis le 10 juin, date à laquelle il a été détenu par la police secrète nigériane.

UN ATTENTAT SUICIDE MORTEL À L’ACADÉMIE MILITAIRE SOMALIENNE À MOGADISCIO ACCROCHE LA VIE DE 25 SOLDATS

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La police secrète avait déposé deux chefs d’accusation de possession illégale d’arme à feu et de balles réelles contre Emefiele. L’accusation était une infraction bien moindre que le financement présumé du terrorisme et les crimes économiques dont l’agence l’avait accusé l’année dernière. Ces deux accusations sont passibles de longues peines de prison.

Le nouveau président nigérian, Bola Tinubu, a destitué Emefiele peu de temps après son entrée en fonction et a ordonné une enquête. Le gouverneur a été arrêté le lendemain, le 10 juin, et est détenu depuis. La détention a suscité des critiques de la police secrète et une lutte juridique entre le gouverneur et l’agence.

Abiola Gbemisola, analyste financier basé à Lagos, a déclaré que le procès du gouverneur pourrait avoir un impact négatif sur la Banque centrale du Nigeria à un moment où le pays cherche à attirer davantage d’investisseurs étrangers.

« Il a approfondi la politique pendant qu’il occupait ce poste, montrant ses ambitions », a déclaré Gbemisola à propos d’Emefiele, qui aurait eu des ambitions présidentielles à l’approche des élections au Nigeria plus tôt cette année, bien qu’il n’ait jamais déclaré son intérêt pour le poste.