La 51e édition du Festival international du film de l’Inde a commencé à Goa le 16 janvier. Le festival du film, qui a été organisé dans un format hybride à la suite de la pandémie, a présenté un total de 224 films de différents genres.

Au milieu de tous les moments forts de l’événement, c’est le gouverneur de Goa Bhagat Singh Koshyari qui a donné un commentaire à l’hôte qui est devenu viral. En s’adressant à l’hôte, le gouverneur finit par dire: « Cette IFFI, c’est International Filmfare, donc ce sera toujours juste et si c’est Goa ce sera plus juste. » Il a fait la blague « juste » sur IFFI en ajustant son masque facial. Nous ne savons pas ce qu’il voulait dire, mais pourrait être une blague de boomer?

Les internautes essaient de comprendre ce que le commentaire pourrait signifier.

Imaginez combien de temps il attend pour faire cette blague – Sanyukta (@dramadhikari) 27 janvier 2021

😂r vraiment difficile de garder un visage impassible. – RD Mathur (@RajeshwarMathur) 27 janvier 2021

L’IFFI, qui a lieu à Goa du 20 au 28 novembre de chaque année, a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus et s’est tenue du 16 janvier au 24 janvier. Drame historique japonais Épouse d’un espion, réalisé par Kiyoshi Kurosawa, a également eu sa première en Inde lors du prochain gala du film de neuf jours. Épouse d’un espion sorti pour la première fois au Japon en tant que téléfilm en juin de l’année dernière. Une version théâtrale du film a été sélectionnée dans la section compétition principale du 77e Festival international du film de Venise et a remporté le Lion d’argent. Le film met en vedette les acteurs Yu Aoi et Issey Takahashi.

L’IFFI a eu de légers problèmes plus tôt et a dû s’excuser pour des informations incorrectes sur son site Web, où un synopsis de la superstar Salman Khan Dabangg a été mis par erreur dans la description du classique du cinéaste légendaire Satyajit Ray Sonar Kella. La dernière édition de l’IFFI célèbre le travail de Ray en projetant cinq de ses classiques, dont le Sonar Kella de 1974.

Le film, une adaptation du livre du même nom, met en scène Soumitra Chatterjee, Santosh Dutta, Siddartha Chatterjee et Kushal Chakraborty. Le site officiel du festival a toutefois mentionné que Sonar Kella est soutenu par l’acteur-producteur Arbaaz Khan, Malaika Arora et Dhillin Mehta.