Le gouverneur de Géorgie signe un décret interdisant aux entités étatiques d’exiger des passeports vaccinaux Covid-19 – RT USA News

Brian Kemp a rejoint les rangs des gouverneurs républicains qui s’opposent aux soi-disant passeports vaccinaux, affirmant que les entités étatiques ne seront pas autorisées à exiger une preuve du statut d’inoculation Covid-19.

Kemp a signé mardi un décret qui empêche les agences gouvernementales, les prestataires de services et les écoles publiques d’exiger des passeports vaccinaux. «Bien que je continue d’exhorter tous les Géorgiens à se faire vacciner afin que nous continuions notre élan de mettre la pandémie de Covid-19 dans le dos, la vaccination est une décision personnelle entre chaque citoyen et un professionnel de la santé – pas le gouvernement de l’État,» dit le gouverneur.

La vaccination est une décision personnelle entre chaque citoyen et un professionnel de la santé, et non le gouvernement de l’État. Aujourd’hui, j’ai publié un décret interdisant les passeports vaccinaux COVID-19 dans le gouvernement de l’État. https://t.co/cbmscfHbEs – Gouverneur Brian P. Kemp (@GovKemp) 25 mai 2021

L’ordonnance interdit à toutes les entités étatiques d’exiger une preuve de vaccination contre Covid-19 comme condition pour entrer dans une propriété, faire des affaires avec une agence, recevoir des services, être employée ou bénéficier de tout autre droit ou privilège. Il interdit également que les passeports vaccinaux soient exigés pour entrer en Géorgie – une disposition qui pourrait affecter les compagnies aériennes et d’autres fournisseurs de transport – et les agences d’État ne peuvent pas traiter les employés différemment en fonction du statut vaccinal.

Kemp n’a pas empêché les entreprises du secteur privé d’exiger des passeports vaccinaux, mais il a ordonné qu’aucune donnée sur la santé publique ne soit partagée avec des entités publiques ou privées pour faciliter un programme de passeport.

Lire la suite











Kemp a noté que les citoyens ne sont pas tenus par la loi d’être vaccinés et que leurs dossiers de vaccination sont des informations médicales privées. Un programme de passeport vaccinal enfreindrait les libertés individuelles et obligerait les Géorgiens à divulguer leurs informations médicales privées, a-t-il déclaré.

Deux des voisins de la Géorgie, la Floride et l’Alabama, font partie des États dirigés par le GOP qui ont adopté des lois interdisant l’utilisation des passeports vaccinaux par les entités gouvernementales et les entreprises. Le Texas a également une telle interdiction, tandis que le gouverneur de l’Iowa, Kim Reynolds, a signé la semaine dernière une législation qui retient les subventions et les contrats d’État aux entreprises et aux gouvernements locaux qui exigent des résidents qu’ils fournissent une preuve de vaccination contre le Covid-19.

Plusieurs autres États, tels que l’Arizona, l’Idaho et l’Utah, ont empêché les entités gouvernementales d’exiger des passeports vaccinaux. Comme Kemp de Géorgie, le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, a décrété son interdiction de passeport par décret. Un projet de loi qui interdirait aux entreprises d’exiger une preuve de statut vaccinal n’a pas été adopté la semaine dernière à l’Arizona House.

Pour Kemp, l’ordre de mardi pourrait aider à rétablir sa position parmi les électeurs conservateurs, dont beaucoup étaient en colère lorsqu’il a refusé de soutenir les allégations de fraude généralisée de l’ancien président Trump lors des élections de 2020. Il a promulgué de nouvelles règles de vote controversées en mars et s’est prononcé contre l’utilisation de la théorie critique de la race dans l’éducation la semaine dernière. Plus tôt ce mois-ci, il a visité certaines parties de la frontière américano-mexicaine pour mettre en lumière la crise de l’immigration illégale.





Aussi sur rt.com

Le gouverneur de Géorgie exhorte le Conseil de l’éducation à ne pas enseigner « l’idéologie DANGEREUSE » de la théorie critique de la race







Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!