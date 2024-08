ATLANTA — Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a défendu et renforcé lundi son programme phare Medicaid – le seul du pays à exiger un travail – réduisant encore davantage les chances que l’État puisse adopter une extension plus large du plan de santé à faible revenu financé par les contribuables sans obligation de travail dans un avenir proche.

Georgia Pathways exige que tous les bénéficiaires prouvent qu’ils ont effectué au moins 80 heures de travail, d’activité bénévole, de scolarité ou de réadaptation professionnelle au cours d’un mois pour être admissibles. Il a été lancé en juillet 2023, mais jusqu’à présent inscrit une infime fraction des résidents admissibles de l’État.

Kemp a vanté le programme lundi lors d’une table ronde à laquelle participaient Russel Carlson, commissaire du département de la santé communautaire de Géorgie, et John King, commissaire des assurances et de la sécurité incendie. Le bureau du gouverneur a également diffusé un témoignage vidéo d’un bénéficiaire de Pathways, Luke Seaborn, 53 ans, qui a fait l’éloge du programme et a déclaré plus tard à l’Associated Press lors d’une interview téléphonique que cela l’avait aidé à payer une injection pour une douleur nerveuse.

« Être le premier n’est pas toujours facile », a déclaré Kemp. Mais il a ajouté : « Nous allons continuer à travailler et à faire en sorte que les gens s’inscrivent. »

Pathways comptait un peu plus de 4 300 membres début juin, bien en deçà du minimum de 25 000 membres attendu par les responsables de l’État pour la première année du programme.

L’administration Kemp a imputé la responsabilité de ce démarrage lent à l’administration Biden. Pathways était censé être lancé en 2021, mais l’administration Biden s’est opposée à l’obligation de travail en février et l’a révoquée plus tard. La Géorgie a intenté une action en justice et un juge fédéral a rétabli l’obligation de travail en 2022.

Selon Carlson, ce retard a entravé les efforts déployés pour mettre en place Pathways, notamment en matière d’éducation des parties prenantes et des bénéficiaires potentiels. Il a également fait en sorte que le lancement ait coïncidé avec une évaluation fastidieuse de l’éligibilité à Medicaid exigée par le gouvernement fédéral, a-t-il ajouté.

L’administration Biden a déclaré qu’elle n’avait pas empêché les responsables de l’État de Géorgie de mettre en œuvre d’autres aspects du programme Pathways lorsqu’elle a révoqué l’exigence de travail. Les responsables de l’État avaient également fixé des attentes élevées en matière d’inscriptions pour Pathways malgré l’examen de l’éligibilité à Medicaid.

Carlson a déclaré que l’État a lancé une grande campagne de promotion de Pathways, qui comprend des publicités à la radio et à la télévision. Il mène également des actions de sensibilisation sur les campus universitaires.

« Nous avons le sentiment que Georgia Pathways bénéficiera pour la première fois d’une mer ouverte, en quelque sorte », a-t-il déclaré.

Les détracteurs de Pathways ont déclaré que l’État pourrait fournir une couverture médicale à environ 500 000 personnes à faible revenu si, comme 40 autres États, il adoptait une extension complète de Medicaid sans condition de travail.

Cette extension plus large de Medicaid était un élément clé de la réforme du système de santé du président Barack Obama en 2010. En échange de l’offre de Medicaid à presque tous les adultes dont les revenus sont inférieurs à 138 % du seuil de pauvreté fédéral, les États obtiendraient davantage de financements fédéraux pour les nouveaux inscrits. Pathways limite la couverture aux personnes gagnant jusqu’à 100 % du seuil de pauvreté fédéral.

Kemp a rejeté l’idée d’une extension complète, arguant que les coûts à long terme pour l’État seraient trop élevés. Son administration a également fait la promotion de Pathways comme un moyen de faire passer les gens de l’aide gouvernementale à une assurance privée.

Le gouverneur a déclaré lundi que les améliorations apportées au marché des soins de santé en Géorgie ont aidé des centaines de milliers d’anciens bénéficiaires de Medicaid dans l’État à souscrire une couverture médicale en vertu de la loi sur les soins abordables.

Un programme mis en place par l’État avec l’approbation du gouvernement fédéral a permis de réduire les primes et d’accroître la concurrence sur le marché, a déclaré le gouverneur. L’administration Biden a également considérablement augmenté les subventions d’assurance maladie dans le cadre de l’ACA, bien que Kemp, un républicain, n’ait pas mentionné ce changement dans ses remarques de lundi.