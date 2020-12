Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a fait face à de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux après avoir assisté à une fête de Noël à la Maison Blanche avec sa fille vendredi, bien qu’il ait été insulté à plusieurs reprises par le président Donald Trump dans les semaines qui ont suivi les élections du 3 novembre.

«Lucy et moi avons passé un bon moment à la fête de Noël @WhiteHouse aujourd’hui. Joyeux Noël à tous! », A déclaré le gouverneur républicain dans un tweet accompagné de photos de la et de sa fille lors de l’événement.

La décision de Kemp de se rendre au parti a été accueillie avec surprise et moquerie sur les réseaux sociaux, étant donné que Trump a assailli le gouverneur de premier mandat pour ne pas en faire plus pour aider ses efforts pour renverser la victoire du président élu Joe Biden en Géorgie. Depuis l’élection, Trump a qualifié Kemp de « malheureux », un « imbécile », un « clown », un « RINO » (républicain de nom seulement), l’un des pires gouverneurs du pays, a célébré des sondages montrant que Kemp perdait le soutien des électeurs et a déclaré lui «a fini comme gouverneur».

Le matin de la fête de Noël, Trump a tweeté que Kemp devrait convoquer une session extraordinaire de l’Assemblée législative de Géorgie pour contester le résultat des élections. « Si facile à faire, pourquoi ne le fait-il pas? Cela nous donnera l’Etat. DOIT AGIR MAINTENANT! » dit le président.

Trump l’a également qualifié de « soi-disant » républicain « dans un autre tweet ce matin-là.

Le tweet de Kemp sur le parti a suscité de vives réactions.

« Le gouverneur Brian Kemp a assisté à la fête de Noël de la Maison Blanche malgré les attaques répétées de Donald Trump », tweeté l’animateur de podcast politique Edward Hardy. « Il est au-delà du sans-spin. »

Trump a été critiqué pour avoir organisé des fêtes de fin d’année à la Maison Blanche à un moment où la pandémie de coronavirus a atteint des niveaux records d’infections et de décès quotidiens. Et Kemp a été critiqué pour avoir assisté à l’événement malgré l’augmentation rapide du nombre de décès par COVID-19.

Tia Mitchell, un correspondant de Washington pour l’Atlanta Journal Constitution, a tweeté: «Contournement des conseils du CDC COVID pour célébrer avec le gars qui vous a traité de clown et qui dit essentiellement qu’il veut que vous perdiez votre emploi.

Chenue Her, journaliste pour WXIA à Atlanta, a déclaré certains ont accusé Kemp d’hypocrisie car il avait recommandé aux Géorgiens de «se recroqueviller» pour les vacances pour éviter de propager le virus.

Le porte-parole de Kemp, Cody Hall, a répondu à cette critique, affirmant que le gouverneur et sa fille « étaient tous deux masqués tout le temps, sauf pour prendre quelques photos socialement distantes, » que les places assises à la fête « étaient espacées » et que « les horaires décalés permettaient petits groupes. »

Mais les réactions les plus irritées à la présence de Kemp sont venues des partisans de Trump qui sont d’accord avec le président sur le fait que le gouverneur de Géorgie devrait faire plus pour essayer de renverser le résultat des élections dans son État.

« Pourquoi personne n’a arrêté Brian Kemp à la fête de Noël de la Maison Blanche? » a demandé Matt Couch, fondateur de l’agrégateur de nouvelles de droite The DC Patriot, malgré le fait que Kemp ne soit accusé d’aucun crime.

« Brian Kemp qui participe à la fête de Noël de la Maison Blanche est une gifle flagrante à tous les militants qui se battent pour ce pays », a tweeté Daniel Bostic, un partisan de Trump qui croit, sans preuve, que l’élection a été volée. « Absolument inexcusable. »

Jenna Ellis, une avocate de Trump qui a été un visage public de l’effort pour renverser les élections, a été plus succincte dans sa réaction.

« Sérieusement? » elle a répondu au tweet de Kemp sur la fête.