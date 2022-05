Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, n’a pas besoin de Trump pour gagner

Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, espère devenir le prochain républicain de premier plan à montrer que les candidats du GOP n’ont pas nécessairement besoin de l’aide de l’ancien président Donald Trump pour remporter leurs primaires.

Certains candidats soutenus par Trump – dont la représentante Madison Cawthorn (R-NC), le lieutenant-gouverneur Janice McGeachin dans l’Idaho et l’homme d’affaires Charles Herbster dans le Nebraska – ont déjà subi des pertes primaires. La stratégie de Kemp consistant à limiter l’impact des problèmes nationaux sur la primaire du gouverneur de Géorgie pourrait voir le choix de Trump dans cette course, l’ancien sénateur David Perdue, perdre également.

Jusqu’à présent, la stratégie semble fonctionner : Kemp a élargi son avance dans les sondages à près de 25 points de pourcentage sur Perdue, en moyenne. Même Trump semble avoir abandonné Perdue : NBC a rapporté que l’ancien président n’était pas satisfait de la performance de Perdue et ne prévoyait plus de faire d’autres apparitions électorales en son nom.

Tout au long de la course, Kemp s’est concentré sur son bilan au pouvoir et s’est abstenu de trop mentionner Trump, tout en cherchant également à apaiser la base du GOP avec de la viande rouge. Perdue, d’autre part, a tenté de placer les mensonges de Trump sur les élections de 2020 au centre de sa campagne, accusant Kemp de ne pas avoir enquêté sur de fausses allégations de fraude électorale généralisée. Mais Kemp, qui est devenu la cible de la colère de Trump lorsqu’il a certifié les résultats des élections de 2020, est une rare marque de républicain qui n’a pas misé sa candidature sur la fidélité à l’ancien président.

Le succès de Kemp a été considéré comme un indicateur des limites du pouvoir de Trump au sein du GOP. Mais cela pourrait aussi être un témoignage de sa popularité dans l’État violet : la moitié des électeurs géorgiens, dont 76 % de républicains, pensent qu’il a fait du bon travail, et il surpasse la candidate démocrate au poste de gouverneur Stacey Abrams dans les sondages. En ce sens, il opère à partir d’une position de force pour repousser un challenger trumpien, mais à cause de cela, sa stratégie pourrait ne pas être reproductible pour chaque titulaire républicain face à un challenger soutenu par Trump en 2022.

Kemp est un gouverneur populaire et un gagnant éprouvé

Kemp s’est appuyé sur son bilan – et cela a été à son avantage étant donné que la plupart des Géorgiens le voient favorablement. Même l’ancien vice-président Mike Pence a approuvé Kemp plutôt que Perdue au mépris direct de Trump.

La façon dont Kemp a géré la pandémie n’a pas joué un petit rôle dans cette perception. Les républicains lui ont attribué la vigueur de l’économie de l’État car il a autorisé la réouverture des entreprises dès avril 2020, peu de temps après la déclaration de la pandémie. En avril, le taux de chômage de la Géorgie était inférieur à celui de nombreux autres États et la croissance de son PIB était également bien supérieure à la moyenne nationale.

“Je pense que le gouverneur, en ce qui concerne les électeurs républicains, a un bilan très solide”, a déclaré Fred Hicks, un consultant politique basé en Géorgie pour les deux partis. “Il a dirigé l’État pendant la pandémie, l’économie est en plein essor, les gens sont de retour au travail … Perdue n’a vraiment pas expliqué pourquoi Kemp devrait être licencié et il devrait être embauché pour le poste.”

Kemp a également fait des ouvertures à la base républicaine lors des sessions 2021 et 2022 de la législature géorgienne, en se concentrant sur les principales priorités du GOP en prévision d’un défi à mi-parcours de sa droite.

L’année dernière, il a promulgué une loi imposant de nouvelles restrictions sur le vote, notamment des limitations du vote par correspondance, des exigences d’identification plus strictes, une interdiction de fournir de la nourriture et de l’eau aux électeurs faisant la queue et des mesures qui transféreraient le pouvoir des responsables électoraux nationaux et locaux à législateurs. En avril, il a signé un projet de loi autorisant les Géorgiens à porter une arme de poing dissimulée en public sans permis. Il a également soutenu une législation visant à interdire l’enseignement de la théorie critique de la race dans les classes de la maternelle à la 12e année, à créer ce qu’il a appelé une «déclaration des droits des parents» pour exercer plus de contrôle sur le programme et à interdire aux athlètes trans des sports scolaires. Des projets de loi sur ces sujets ont été adoptés par au moins une chambre de la législature de l’État et devraient éventuellement devenir loi.

Kemp est également bien placé pour tenir ses promesses aux républicains sur l’avortement. Une loi signée par Kemp en 2019 qui interdit les avortements après la détection d’une activité cardiaque fœtale – généralement environ six semaines de grossesse et avant même que la plupart des gens ne sachent qu’ils sont enceintes – a été bloquée par une cour d’appel fédérale, mais pourrait également entrer en vigueur prochainement si les États-Unis La Cour suprême invalide Roe contre Wade comme on s’y attend.

“Brian Kemp comprend que son public est l’ensemble de l’électorat républicain. Et je pense que sa stratégie a réussi parce qu’il n’a pas été bloqué sur une question en particulier. Il regarde vers l’avenir », a déclaré Julianne Thompson, stratège du GOP en Géorgie.

Au-delà de ses réalisations politiques, Kemp a souligné qu’il est un gagnant avéré. Les républicains de Géorgie s’inquiètent d’une répétition du dernier cycle électoral, lorsque les sens démocrates Jon Ossoff et Raphael Warnock ont ​​tous deux remporté des victoires surprises, donnant aux démocrates le contrôle effectif du Sénat. Kemp leur a rappelé qu’il avait déjà battu Abrams une fois et qu’il pourrait le refaire.

“Si vous me nommez, je travaillerai chaque jour pour m’assurer que Stacey Abrams n’est pas votre gouverneur ou votre prochain président. J’ai le dossier pour le faire. Nous sauverons cet État de Stacey Abrams », a déclaré Kemp lors d’un débat primaire le 24 avril.

Kemp a intentionnellement évité le sujet de Trump

Perdue a cherché à faire de la primaire un test de loyauté envers Trump. Il a déclaré que, contrairement à Kemp, il n’aurait pas certifié les résultats des élections de 2020. Il a même intenté une action en justice appelant à une «inspection médico-légale» des bulletins de vote par correspondance de 2020 en Géorgie, arguant que la fraude lui a coûté sa réélection et Trump l’État. Un juge du comté de Fulton a rejeté ces allégations comme étant fondées sur “la conjecture et la paranoïa” plus tôt ce mois-ci.

“L’élection de 2020 a été truquée et volée”, a déclaré Perdue lors du débat d’avril. “Toute la folie que nous voyons aujourd’hui … tout cela a commencé ici même en Géorgie lorsque notre gouverneur a cédé et a permis aux démocrates radicaux de voler nos élections.”

Kemp a largement refusé de s’engager, remorquant une ligne fine pour éviter d’offenser le noyau de militants du GOP. Il n’a pas carrément critiqué l’ancien président ni vraiment beaucoup parlé de lui. Il a exhorté le parti à ne pas regarder dans le “rétroviseur” et à relancer les élections de 2020. Lorsqu’on lui a demandé, lors du débat d’avril, à quelle aile du parti il ​​appartenait – l’aile Trump ou l’aile de l’establishment – ​​Kemp a répondu: “J’appartiens à l’aile des électeurs.”

« Kemp ne sacrifie jamais Trump, peu importe ce que [former] le président dit à son sujet », a déclaré Jay Williams, un stratège du GOP en Géorgie. “Sa sauce secrète est de rester concentré sur votre course et vos réalisations et de ne pas en faire à propos de Trump.”

Le succès de Kemp ne peut que nous en dire long sur Trump en tant que faiseur de rois

Les primaires de Géorgie ont été présentées comme un test très attendu de l’influence de Trump dans le parti républicain.

Mais il n’est pas clair à quel point nous pouvons vraiment apprendre sur l’influence de Trump à partir du résultat du match de Kemp contre Perdue. D’une part, il est difficile de faire tomber un titulaire, peu importe qui est le challenger. L’histoire a montré que les gouverneurs en particulier perdent rarement leur réélection.

L’approbation de Trump pourrait également être plus efficace dans une primaire bondée du GOP : Hillbilly Élégie L’auteur JD Vance, par exemple, était au bas des sondages dans sa course à sept dans l’Ohio jusqu’à ce que Trump l’approuve, le propulsant pour remporter la nomination du GOP au Sénat américain. Dans ce cas, l’approbation a aidé les électeurs à se différencier parmi une liste de candidats peu connus.

Mais dans des endroits comme la Géorgie, où il s’agit d’une course à double sens dans laquelle un candidat est bien connu et incroyablement apprécié, le soutien de Trump pourrait ne pas avoir autant de punch. La plupart des électeurs primaires républicains en Géorgie disent qu’une approbation de Trump ne fait aucune différence dans leur décision de savoir pour qui voter ou cela les rend encore moins susceptibles de voter pour ce candidat.

« Trump a définitivement du jus. Peu importe où il décide de le déployer et contre qui il le déploie », a déclaré Williams. « À mon avis, on ne peut pas apprendre grand-chose de [what happens in Georgia.]”