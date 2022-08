Le gouverneur de Floride suspend le procureur pour une nouvelle loi sur l’avortement

TALLAHASSEE, Floride (AP) – Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a suspendu jeudi le procureur élu de Tampa pour s’être engagé à ne pas appliquer la nouvelle interdiction d’avortement de 15 semaines de l’État et à soutenir les traitements de transition de genre pour les mineurs.

Le gouverneur républicain a annoncé la suspension du procureur de l’État du comté de Hillsborough, Andrew Warren, lors d’une conférence de presse au bureau du shérif du comté, où DeSantis et les forces de l’ordre ont critiqué Warren pour ne pas avoir poursuivi certains crimes.

“Lorsque vous violez de manière flagrante votre serment d’office, lorsque vous vous placez au-dessus de la loi, vous avez violé votre devoir, vous avez négligé votre devoir et vous faites preuve d’un manque de compétence pour pouvoir exercer ces fonctions”, a déclaré DeSantis sous les applaudissements. .

Warren, un démocrate, a été élu procureur de l’État par les électeurs du comté de Hillsborough en 2016 et en 2020. Son bureau n’a pas immédiatement renvoyé un e-mail demandant des commentaires.

La suspension intervient alors que DeSantis se présente à la réélection en Floride et construit son profil national en tant que candidat républicain potentiel à la présidentielle de 2024 grâce à des critiques quasi constantes des politiques libérales sur l’avortement, la police et d’autres questions de guerre culturelle.

Lorsqu’on lui a demandé s’il outrepassait la volonté des électeurs en suspendant leur choix de procureur, DeSantis a déclaré que la conduite de Warren était tombée “en dessous de la norme de la Constitution de Floride” et qu’il avait négligé son devoir envers la loi de l’État.

“Je ne pense pas que les habitants du comté de Hillsborough veuillent avoir un programme qui soit fondamentalement réveillé, où vous décidez que votre vision de la justice sociale signifie que certaines lois ne devraient pas être appliquées”, a déclaré le gouverneur.

La représentante Fentrice Driskell, démocrate de Tampa et chef désigné du Florida House Democratic Caucus, a déclaré que Warren avait utilisé son pouvoir discrétionnaire de manière appropriée.

« Je ne vais pas mâcher mes mots : il s’agit d’une attaque politique choquante contre un élu au service des habitants du comté de Hillsborough », a-t-elle déclaré. “Andrew Warren est renvoyé parce qu’il a assuré à notre communauté qu’il ne serait pas un fantassin dans le programme extrémiste de Ron DeSantis.”

Dans un décret exécutif suspendant officiellement Warren, DeSantis s’est fortement concentré sur la signature par Warren de déclarations dans lesquelles les procureurs de tout le pays ont déclaré qu’ils n’utiliseraient pas leurs bureaux pour poursuivre des poursuites pénales contre des demandeurs ou des prestataires de traitements d’avortement ou de transition de genre.

La Floride n’a pas promulgué de lois criminalisant les traitements de transition sexuelle pour les mineurs, mais “ces déclarations prouvent que Warren pense qu’il a le pouvoir de défier la législature de Floride et d’annuler dans sa juridiction les lois pénales avec lesquelles il n’est pas d’accord”, indique le décret exécutif.

La nouvelle restriction d’avortement de l’État est entrée en vigueur le 1er juillet. Elle interdit les avortements après 15 semaines, avec des exceptions si la procédure est nécessaire pour sauver la vie de la femme enceinte, prévenir des blessures graves ou si le fœtus présente une anomalie mortelle. Il n’autorise pas les exemptions dans les cas où les grossesses ont été causées par un viol, un inceste ou la traite des êtres humains.

Les contrevenants pourraient encourir jusqu’à cinq ans de prison. Les médecins et autres professionnels de la santé pourraient perdre leur licence et faire face à des amendes administratives de 10 000 $ pour chaque violation.

Le décret accuse également Warren d’avoir une “compréhension erronée et anarchique de ses fonctions de procureur de l’État” dans sa “non-application présumée de certaines infractions pénales, y compris l’intrusion dans un lieu d’affaires, la conduite désordonnée, l’intoxication désordonnée et la prostitution. ”

« La suspension par le gouverneur du procureur de l’État Warren n’est pas politique pour moi. Il s’agit de la loi et de l’ordre. Il s’agit d’assurer la sécurité de nos proches. Il s’agit des victimes et de leurs voix », a déclaré le shérif du comté de Hillsborough, Chad Chronister. Il a déclaré que Warren agissait comme une sorte “d’autorité suprême en réduisant les accusations, en abandonnant les affaires et en déterminant à lui seul quels crimes seront légaux ou illégaux dans notre comté”.

DeSantis a nommé la juge du comté de Hillsborough Susan Lopez pour servir à la place de Warren pendant sa suspension.

“J’ai le plus grand respect pour les lois de notre État et je comprends le rôle important que joue le procureur de l’État pour assurer la sécurité de notre communauté et l’application de nos lois”, a déclaré Lopez.

Anthony Izaguirre, Associated Press