Le gouverneur de Floride signe une ordonnance autorisant les parents à décider si les enfants se masquent pour attaquer les nouvelles directives scolaires du CDC – RT USA News

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé un décret pour garantir que les parents – et non les fonctionnaires – décideront si leurs enfants portent des masques dans les écoles publiques, repoussant les récents conseils du CDC pour les élèves de la maternelle à la 12e année.

Signé vendredi, le nouvel arrêté appelle le Florida Department of Health et le Florida Department of Education à établir des règles pour les écoles publiques qui donnent aux parents la « la liberté de choisir si leurs enfants portent des masques ».

« Le gouvernement fédéral n’a pas le droit de dire aux parents que pour que leurs enfants aillent à l’école en personne, ils doivent être obligés de porter un masque toute la journée, tous les jours. DeSantis a déclaré en encriant la commande, ajoutant que ce n’était que « prudent » pour donner aux parents la discrétion quant aux précautions de santé que leurs enfants doivent prendre.





La nouvelle ordonnance de DeSantis intervient après que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont brusquement modifié ses directives sur les écoles K-12 plus tôt cette semaine, recommandant que tous les élèves, enseignants et membres du personnel se masquent après le début de la nouvelle année scolaire. Longtemps critique virulent de la réponse fédérale à la pandémie, le gouverneur a lancé une attaque cinglante contre les nouvelles directives, les qualifiant « non scientifique et incohérent » tout en notant que son action a été déclenchée après que plusieurs conseils scolaires de Floride ont néanmoins envisagé sa mise en œuvre.

Après avoir été accusé de messages mitigés et d’une position en constante évolution sur les masques et les vaccinations, le CDC a défendu sa décision de ramener la recommandation de masque d’intérieur pour tous les Américains, quel que soit leur statut vaccinal. L’agence a cité une nouvelle étude montrant prétendument que les personnes entièrement vaccinées ne sont pas moins sujettes à tomber malades avec la souche Delta de Covid-19 que les non vaccinés.

Menée dans une petite ville du Massachusetts au début du mois, l’étude a montré que quatre patients sur cinq – soit 74% des personnes hospitalisées avec Covid-19 – étaient entièrement immunisés.





Alors que les nouvelles directives ont conduit certains États et villes à réimposer les mandats de masque dans la précipitation – le comté de Los Angeles en Californie allant jusqu’à imposer des tests hebdomadaires pour tous les étudiants et le personnel de retour, vaccinés et non vaccinés – d’autres territoires étaient réticents à emboîter le pas. Le gouverneur de l’Indiana, Eric Holcomb, a refusé de renouveler un mandat de masque scolaire dans tout l’État qui a expiré le 1er juillet, affirmant qu’il appartenait aux écoles de passer l’appel. Le gouverneur de Pennsylvanie, Tom Wolf, a également assuré mardi qu’il n’imposerait pas de nouveau mandat de masque pour les écoles, arguant qu’il n’y avait aucun intérêt à ce que davantage de résidents soient vaccinés.

« Les gens ont la capacité… de prendre la décision de se faire vacciner. S’ils le font, c’est la protection », dit Loup.

Pendant ce temps, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, est allé plus loin, avertissant les autorités de l’État, y compris les districts scolaires publics, qu’elles s’exposeraient à des amendes s’ils appliquaient les conseils du CDC sur les couvre-visages.

Les directives du CDC ne s’appliquent qu’aux régions avec « substantiel » ou alors « haute » transmission virale, qui couvre environ 60% de tous les comtés américains, ou ceux qui ont signalé au moins 50 nouvelles infections pour 100 000 habitants au cours de la semaine dernière.

