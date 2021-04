WINTER HAVEN, Floride – Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a promulgué lundi un projet de loi de grande envergure qui, selon lui, augmentera les sanctions contre les personnes qui émeute violemment, pillent et détruisent des biens et punissent les villes qui ne protègent pas les vies et les biens et tentent de réorienter le financement pour l’application de la loi.

Mais les détracteurs disent que la loi viole les droits du premier amendement à la liberté d’expression et cible les communautés noires, qui ont manifesté l’été dernier après la mort de George Floyd alors qu’il était en garde à vue à Minneapolis. DeSantis a signé le projet de loi le jour où le jury du procès de l’ancien officier Derek Chauvin, accusé de la mort de Floyd, a reçu l’affaire.

Entre autres, la loi «Lutte contre le désordre public»:

Permet à l’État de contourner les autorités locales et de punir les municipalités qui tentent de réduire ou d’éliminer le financement des forces de l’ordre

Permettre aux entreprises endommagées ou détruites lors de pillages ou d’émeutes de poursuivre les municipalités qui n’offrent pas de protection policière

Augmente les frais juridiques pour les personnes qui agressent quiconque, en particulier les forces de l’ordre, ou endommagent des biens pendant une émeute

Révise l’interdiction d’obstruer la circulation en se tenant debout dans la rue

Interdit aux manifestants d’utiliser ou de menacer d’utiliser la force imminente contre une autre personne

Exige qu’une personne arrêtée pour émeute soit maintenue en détention jusqu’à sa première comparution devant le tribunal

Et interdit de dégrader, blesser ou endommager un monument commémoratif ou un bien historique, y compris les drapeaux

« C’est la loi anti-émeute et pro-application de la loi la plus forte du pays et il n’y a rien de même proche », a déclaré DeSantis lors d’une conférence de presse lundi matin avant de signer le projet de loi. «Si vous émeute, si vous pillez, si vous faites du mal à autrui, en particulier si vous blessez un agent des forces de l’ordre, au cours de l’une de ces violentes réunions, vous allez en prison.»

DeSantis a particulièrement critiqué les appels à «défund», «à débloquer» ou à réduire le financement des forces de l’ordre.

«Certains gouvernements locaux demandent à la police de se retirer pendant que des villes ont été incendiées, tandis que des entreprises ont été incendiées et que des personnes ont été blessées. C’est un manquement au devoir », a déclaré DeSantis, faisant référence à Portland, Seattle et Minneapolis, qui ont connu des semaines d’émeutes l’été dernier.

Environ deux douzaines d’officiers de justice et de représentants de l’État – tous blancs – se sont tenus derrière DeSantis lors de son annonce. Ceux qui ont tous parlé ont dit que la loi confirmait le droit constitutionnel du peuple de manifester.

Le président du Sénat de Floride, Wilton Simpson, a contribué à diriger l’initiative DeSantis par le biais de l’organe législatif supérieur. Il a reconnu sa controverse.

«D’une manière ou d’une autre, cela est devenu un problème politique, et je ne sais pas en quoi il est politique de dire: ‘Je vais protéger les forces de l’ordre, nous allons protéger la propriété des gens et il y aura des règles d’engagement si vous décidez de faire des émeutes », a-t-il dit.

Le shérif Grady Judd du comté de Polk a brandi des photos de personnes s’amusant à Disney World, sur les plages et dans les parcs. Et il a brandi des photos de personnes manifestant pacifiquement, les mettant en contraste avec des émeutes.

«Je veux m’assurer que tout le monde sait qu’il s’agit d’une manifestation pacifique – nous l’encourageons. C’est le fondement de notre pays et nous voulons que les gens manifestent pacifiquement lorsqu’ils en ressentent le besoin », a déclaré Judd. «C’est une émeute et cela vous enfermera rapidement dans l’état de Floride. Faites attention. »

« Faire taire le discours, c’est ce que font les régimes communistes »

La commissaire à l’Agriculture Nikki Fried, la seule démocrate élue de l’État de Floride, a ridiculisé DeSantis et les dirigeants républicains pour avoir adopté une mesure qui, selon elle, va à l’encontre des droits de la liberté d’expression.

«Les républicains adorent parler de la Constitution, mais ils la déchiquettent avec des projets de loi comme le projet de loi 1 de la Chambre et le projet de loi 90 du Sénat (une refonte électorale controversée). Faire taire le discours et bloquer le vote est ce que font les régimes communistes. HB 1 n’aurait jamais dû être signé », a déclaré Fried, qui devrait défier DeSantis lors de la course du gouverneur de l’année prochaine.

L’Union américaine des libertés civiles de Floride a déclaré que la législation, qui a blanchi la Chambre et le Sénat selon des principes partisans, criminalise les Floridiens qui choisissent d’exercer leurs droits du premier amendement.

Un certain nombre d’organisations de défense des droits civiques ont déjà déclaré qu’elles chercheraient probablement à faire bloquer la nouvelle loi par les tribunaux pour des raisons constitutionnelles. La législation était parmi les projets de loi les plus controversés soumis à l’Assemblée législative, attirant des dizaines d’opposants à chaque arrêt de comité – tandis que peu de Floridiens se sont avancés pour parler en faveur du changement.

«Les économistes ont averti que le projet de loi coûterait des millions de dollars aux contribuables, créant de nouveaux lits de prison dans un système d’incarcération de masse déjà surchargé et au bord de l’effondrement», a déclaré Mikah Kubic, directeur exécutif de l’ACLU de Floride.

« Il ne fait aucun effort pour alourdir les sanctions pour la conduite de voitures dans les manifestants, il protège plutôt les contre-manifestants violents de la responsabilité civile s’ils blessent ou tuent un manifestant ou un manifestant », a-t-il ajouté. «Le projet de loi protège également les sanctuaires de la suprématie blanche avec des frais accrus pour endommager les monuments confédérés ou le drapeau confédéré.»

Suivez Kimberly C. Moore sur Twitter à @KMooreTheLedger.