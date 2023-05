Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, signe des lois anti-LGBTQ affectant les soins affirmant le genre, l’utilisation des toilettes et les spectacles de dragsters

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a choisi une école chrétienne comme cadre pour signer mercredi des projets de loi qui interdisent les soins affirmant le genre pour les mineurs, restreignent l’utilisation des pronoms dans les écoles et obligent les gens à utiliser la salle de bain correspondant à leur sexe dans certains cas.

Mercredi a également marqué la Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, un événement annuel organisé le 17 mai qui vise à honorer la lutte pour l’égalité et les efforts pour éradiquer la haine et la discrimination contre les personnes LGBTQ dans le monde.

DeSantis a fait de la législation anti-LGBTQ une grande partie de son programme, car il devrait annoncer sa candidature à la présidence dans les prochains jours. Il s’est fortement appuyé sur les clivages culturels sur la race, l’orientation sexuelle et le sexe alors qu’il tente de gagner le soutien des électeurs conservateurs qui décident des élections primaires républicaines.

Il a signé les factures devant une foule enthousiaste à la Cambridge Christian School de Tampa.

La cérémonie avait une atmosphère de campagne, contrairement au moment où il a signé des mesures sur l’avortement et les droits des armes à feu en privé.

« C’est un peu triste que nous ayons même certaines de ces discussions », a déclaré DeSantis à la foule alors qu’il se tenait derrière un pupitre avec une pancarte indiquant « Let Kids Be Kids ».

«Nous n’avons jamais fait cela à travers toute l’histoire humaine jusqu’à, quoi, il y a deux semaines? Maintenant c’est quelque chose ? Ils font déclarer des pronoms à des élèves de CE1 ? Nous ne faisons pas les pronoms olympiques en Floride », a déclaré DeSantis sous les applaudissements.

Le représentant de la République Randy Fine, qui a parrainé l’interdiction des soins affirmant le genre pour les mineurs, a invoqué sa religion pour défendre les actions de l’État.

« Dieu ne se trompe pas avec nos enfants », a-t-il dit.

Les démocrates se sont opposés aux projets de loi et des rassemblements LGBTQ ont eu lieu au Capitole lors de la session qui s’est terminée il y a deux semaines, mais les républicains ont une super majorité dans les deux chambres et les projets de loi ont facilement franchi le processus législatif.

ÉCOUTEZ | Certains voyageurs envisagent de visiter la Floride à cause de la politique anti-LGBTQ :

Rue principale N.-É.7:12Pourquoi certains voyageurs LGBTQ pourraient avoir des doutes sur leur voyage en Floride Plus tôt ce mois-ci, Equality Florida a publié un avis aux voyageurs dans lequel ils ont mis en garde contre les risques posés pour la santé, la sécurité et la liberté des personnes LGBTQ qui pourraient souhaiter se rendre en Floride à la suite de lois qu’ils jugent préjudiciables à la communauté queer. Alex Guye s’est entretenu avec Adam Taylor, conseiller en voyages et propriétaire d’agence à Dartmouth, de ce qu’il entend de la part de la communauté queer.

Le district scolaire de Floride poursuivi pour censure de livres

Pendant ce temps, le groupe d’écrivains PEN America et l’éditeur Penguin Random House ont poursuivi mercredi un district scolaire de Floride pour avoir retiré des livres sur la race et les identités LGBTQ.

Le procès fédéral allègue que le district scolaire du comté d’Escambia et son conseil scolaire violent le premier amendement en retirant 10 livres des étagères de la bibliothèque.

L’affaire ne nomme pas DeSantis comme accusé bien que le gouverneur républicain ait également défendu des politiques qui autorisent la censure et la contestation des livres en fonction de leur pertinence pour les enfants dans les écoles, provoquant un tollé national.

« Les livres ont la capacité de changer des vies pour le mieux, et les étudiants en particulier méritent un accès équitable à un large éventail de perspectives. La censure, sous la forme d’interdictions de livres comme celles promulguées par le comté d’Escambia, constitue une menace directe pour la démocratie et nos droits constitutionnels », a déclaré Nihar Malaviya, PDG de Penguin Random House, dans un communiqué.

Un manifestant agitant un drapeau de fierté avec le sceau de l’État de Floride a rejoint des groupes de défense des droits des immigrants et des droits à l’avortement et des membres de la communauté LGBTQ de tout l’État, lors d’un rassemblement et d’une marche, à Orlando le 1er mai. Le groupe d’écrivains PEN America et l’éditeur Penguin Random House a poursuivi mercredi un district scolaire de Floride pour avoir retiré des livres sur la race et les identités LGBTQ. (John Raoux/Associated Press)

Les responsables de l’école du comté d’Escambia n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le procès indique que les suppressions découlent des objections d’un professeur d’arts linguistiques du comté et, dans chaque cas, le conseil scolaire a voté pour supprimer les livres sur les recommandations d’un comité d’examen de district qui les a jugés adaptés sur le plan éducatif.

Les objections formelles de l’enseignant aux livres semblent s’appuyer sur des documents compilés par un site Web qui crée des rapports sur des livres qu’il juge idéologiquement inadaptés aux enfants, selon le procès. Dans un exemple cité dans le procès, l’enseignante a admis qu’elle n’avait jamais entendu parler du livre Le monde de Charlie par Stephen Chbosky mais a déposé un formulaire d’objection au roman qui contenait des extraits et des phrases spécifiques du site Web d’interdiction des livres.

Parmi les autres livres supprimés figurent L’oeil le plus bleu de Toni Morrison, Les filles de nulle part par Amy Reed et Chanceux par Alice Sebold.

Le procès a déclaré que plus de 150 livres supplémentaires sont en cours d’examen par le conseil scolaire.

« Dans le comté d’Escambia, les censeurs de l’État font disparaître les livres des étagères dans une tentative délibérée de réprimer diverses voix. Dans une nation fondée sur la liberté d’expression, cela ne peut pas durer », a déclaré Suzanne Nossel, PDG de PEN America.

« La loi exige que le district scolaire du comté d’Escambia remette les livres supprimés ou restreints sur les étagères de la bibliothèque, là où ils appartiennent. »

MONTRE | Les États-Unis divisés sur la législation affectant les jeunes transgenres :