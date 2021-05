Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, pardonnera aux contrevenants aux règles locales du COVID

TALLAHASSEE, Floride – Suite à une déclaration qu’il a faite sur Fox News, Floride Le gouverneur Ron DeSantis a accordé un sursis de 60 jours aux Floridiens qui contreviennent au masque local et aux ordonnances de distanciation sociale.

Cela sera suivi de pardons exécutifs pour tous les contrevenants, a-t-il ajouté.

DeSantis a publié jeudi un décret, qui absout « toute personne ou entreprise qui a été ou pourrait être arrêtée pour, accusée, reconnue coupable de, reconnue coupable de … ou autrement passible d’une peine ou d’une peine pénale pour toutes les infractions non violentes liées aux restrictions COVID-19 du gouvernement local.

Il fait suite à son apparition cette semaine dans le programme Ingraham Angle de FOX News, dans lequel il a qualifié les punitions des gouvernements locaux pour avoir enfreint leurs restrictions COVID « une portée totale ».

« Lorsque le conseil de clémence se réunira dans les semaines à venir (16 juin), nous délivrerons des pardons … pour tout Floridien qui pourrait avoir des infractions en suspens pour des choses comme les masques et la distanciation sociale », a-t-il déclaré. « Ces (restrictions) devraient être consultatives et non punitives. »

DeSantis a annoncé la nouvelle dans le contexte de deux propriétaires de gymnases du comté de Broward qui avaient été arrêtés au moins trois fois et accusés de délits après avoir permis à des clients de s’entraîner sans masque en violation du mandat de masque de Broward.

Le Conseil de la clémence exécutive de l’État comprend DeSantis, le directeur financier de l’État Jimmy Patronis et le procureur général Ashley Moody, tous républicains. L’autre membre est le commissaire à l’agriculture Nikki Fried, un démocrate qui devrait contester la candidature de DeSantis à la réélection l’année prochaine.

Le gouverneur n’a besoin que de deux voix supplémentaires pour accorder une grâce, qui « libère inconditionnellement une personne de la punition et pardonne la culpabilité pour toute condamnation en Floride », selon les règles de clémence de l’État.

DeSantis avait précédemment émis des ordonnances interdisant aux entreprises de faire montrer aux clients qu’elles avaient été vaccinées et de suspendre toutes les commandes d’urgence locales contre le COVID-19 en Floride et d’annuler les amendes.

Son ordre de cette semaine « ne s’applique pas aux ordonnances liées au COVID-19 ou aux mesures d’exécution prises par l’État » ou « aux résidences-services, aux hôpitaux ou à d’autres prestataires de soins de santé ».