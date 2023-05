Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, lance la campagne présidentielle du GOP 2024 pour défier Trump

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, est entré mercredi dans la course présidentielle de 2024, participant à une primaire républicaine bondée qui mettra à l’épreuve à la fois son attrait national en tant que conservateur culturel franc et la volonté du GOP de quitter l’ancien président Donald Trump.

Le républicain de 44 ans a révélé sa décision dans un dossier de la Commission électorale fédérale avant une conversation en ligne avec le PDG de Twitter, Elon Musk.

Cela marque un nouveau chapitre dans son ascension extraordinaire de membre du Congrès peu connu à gouverneur à deux mandats à une figure de proue dans les luttes amères de la nation sur la race, le sexe, l’avortement et d’autres questions qui divisent. DeSantis est considéré comme le rival républicain le plus puissant de Trump, même si le gouverneur est confronté à des questions sur ses politiques d’extrême droite, sa personnalité de campagne et son manque de relations dans l’écosystème républicain. Pourtant, il a suscité un intérêt considérable parmi les électeurs primaires du GOP en se présentant comme une version plus jeune et plus éligible de l’ancien président assiégé.

L’annonce audio uniquement de DeSantis devait être diffusée sur Twitter Spaces à partir de 18 h HAE.

Il devait rencontrer des donateurs à l’hôtel Four Seasons du centre-ville de Miami avant l’annonce du soir et des apparitions dans des programmes conservateurs, notamment Fox News et l’émission de radio de Mark Levin.

L’entrée de DeSantis dans le domaine républicain fait l’objet de rumeurs depuis des mois et il est considéré comme l’un des candidats les plus forts du parti dans la quête pour reprendre la Maison Blanche au président démocrate Joe Biden. Selon les républicains, le titulaire de 80 ans a poussé la nation trop à gauche tout en ne s’attaquant pas à l’inflation, à l’immigration et à la criminalité.

Le candidat républicain affrontera Biden lors du scrutin des élections générales de novembre 2024.

Il rejoint un domaine qui comprend également l’ancien ambassadeur de l’ONU Nikki Haley, le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud, l’ancien gouverneur de l’Arkansas Asa Hutchinson et l’entrepreneur en biotechnologie Vivek Ramaswamy. L’ancien vice-président Mike Pence est également considéré comme un candidat probable à la présidentielle mais n’a pas encore annoncé de candidature.

DeSantis commence sa campagne dans un niveau supérieur de deux aux côtés de Trump sur la base des premiers sondages publics, de la collecte de fonds et de l’infrastructure de campagne.

Les deux puissances du GOP ont beaucoup en commun.

DeSantis, qui ne serait probablement pas devenu gouverneur de Floride sans l’approbation de Trump, a adopté la personnalité fougueuse de l’ancien président, ses politiques populistes et même certaines de ses rhétoriques et maniérismes.

Pourtant, DeSantis a une chose que Trump n’a pas : une affirmation crédible selon laquelle il pourrait être plus éligible que Trump, qui fait face à de multiples menaces juridiques et a présidé aux pertes républicaines lors de trois élections nationales consécutives.

Mardi, un juge de New York a provisoirement programmé le début du procès pénal de Trump le 25 mars, qui tombe au cœur de la saison des primaires présidentielles. Trump a plaidé non coupable le mois dernier de 34 chefs d’accusation de falsification de documents commerciaux dans son entreprise familiale, la Trump Organization.

DeSantis, il y a à peine six mois, a remporté sa réélection en Floride par un superbe 19 points de pourcentage – alors même que les républicains de nombreux autres États se débattaient. Il a également remporté plusieurs victoires politiques majeures lors de la session de printemps de l’Assemblée législative contrôlée par les républicains.

Conscient du tirage au sort de DeSantis, Trump s’est concentré presque singulièrement sur saper son attrait politique pendant des mois. Trump et son équipe pensent que DeSantis pourrait être la seule menace légitime de Trump pour la nomination.

Quelques heures avant l’annonce, Trump a fait valoir dans un article sur les réseaux sociaux que « Ron DeSanctus » ne peut pas gagner les élections générales ou la primaire du GOP en raison de ses précédents votes au Congrès sur la sécurité sociale et l’assurance-maladie.

« Il était, et est, un disciple de l’horrible RINO Paul Ryan, et d’autres trop nombreux pour être mentionnés », a écrit Trump. « De plus, il a désespérément besoin d’une greffe de personnalité et, à ma connaissance, ils ne sont pas encore médicalement disponibles. Une personne déloyale !

Les alliés de Trump ont envoyé un camion devant la réunion des donateurs prévue par DeSantis au Four Seasons pour diffuser une publicité d’attaque le décrivant comme « une créature des marais ». Le Comité national démocrate a envoyé un autre camion avertissant de «l’agenda MAGA extrême» de DeSantis.

Les attaques d’évier de cuisine et les surnoms ne seront pas le seul obstacle de DeSantis.

Il est un poids lourd politique en Floride et un habitué de Fox News, mais ses alliés reconnaissent que la plupart des électeurs primaires dans d’autres États ne le connaissent pas bien.

Originaire de Floride avec des racines familiales dans le Midwest, DeSantis a étudié à l’Université de Yale, où il a joué au baseball. Il irait à la faculté de droit de Harvard et deviendrait un officier du juge-avocat général de la marine, un poste qui l’a conduit en Irak et au camp de détention de Guantanamo Bay.

Il s’est présenté au Congrès en 2012 et a remporté un district de la région d’Orlando, devenant membre fondateur du Freedom Caucus d’extrême droite à Capitol Hill.

Malgré son long curriculum vitae, amis et ennemis notent que DeSantis a du mal à afficher le charisme de campagne et la réflexion rapide qui définissent souvent les candidats retenus au niveau national. Il s’est donné beaucoup de mal pour éviter les apparitions publiques non scénarisées et l’examen des médias alors qu’il était gouverneur, ce qui est difficile, voire impossible, en tant que candidat à la présidence.

Les partisans potentiels craignent également que DeSantis ait refusé d’investir dans des relations avec des chefs de parti ou d’autres élus, soulevant des questions sur sa capacité à construire la coalition dont il aura finalement besoin pour battre Trump. En revanche, Trump, plus sympathique, a déjà récupéré une armée de soutiens dans des États clés, dont la Floride.

Au-delà de la primaire, le plus grand défi à long terme de DeSantis peut reposer sur les politiques d’extrême droite qu’il a adoptées en tant que gouverneur en tant que leader sans vergogne dans ce qu’il appelle sa guerre contre le «réveil».

Le gouverneur de Floride a envoyé des dizaines d’immigrants du Texas à Martha’s Vineyard, au large des côtes du Massachusetts, pour attirer l’attention sur l’afflux d’immigrants latino-américains tentant de franchir la frontière américano-mexicaine. Il a signé puis élargi le projet de loi sur les droits parentaux dans l’éducation – connu par les critiques sous le nom de loi « Ne dites pas gay », qui interdit l’enseignement ou la discussion en classe sur les problèmes LGBTQ+ dans les écoles publiques de Floride pour tous les niveaux.

Plus récemment, il a signé une loi interdisant les avortements à six semaines, c’est-à-dire avant que la plupart des femmes ne se rendent compte qu’elles sont enceintes. Et il a destitué à lui seul un procureur élu qui a juré de ne pas inculper les personnes soumises aux nouvelles restrictions sur l’avortement en Floride ou les médecins qui fournissent des soins affirmant le genre.

DeSantis a également signé cette année une loi permettant aux résidents de Floride de porter une arme à feu dissimulée sans permis. Il a poussé de nouvelles mesures qui, selon les experts, affaibliraient la liberté de la presse. Il a également pris le contrôle d’un collège d’arts libéraux qui, selon lui, endoctrinait les étudiants avec une idéologie de gauche.

Le combat politique le plus médiatisé du gouverneur, cependant, est venu contre le géant du divertissement Disney, basé en Floride, qui s’est publiquement opposé à sa loi «Ne dites pas gay». En représailles, DeSantis a pris le contrôle de l’instance dirigeante de Disney World et a installé des loyalistes qui menacent de prendre en charge la planification du parc, entre autres mesures extraordinaires.

DeSantis lui-même a menacé de construire une prison d’État sur la propriété du parc.

Le différend a suscité la condamnation des chefs d’entreprise et de ses rivaux républicains, qui ont déclaré que ces mesures étaient en contradiction avec le conservatisme des petits gouvernements.

DeSantis a retardé son annonce jusqu’à la fin de la session législative de Floride. Mais pendant une grande partie de l’année, il a courtisé les électeurs primaires dans les États clés et a utilisé un super comité d’action politique allié pour construire une grande organisation politique qui est essentiellement une campagne en attente et réclame déjà au moins 30 millions de dollars à la banque.

Plus que n’importe lequel de ses adversaires, sauf peut-être Trump, DeSantis est bien placé pour démarrer grâce aux efforts de plusieurs mois du super PAC pour installer une infrastructure de campagne dans l’Iowa, le New Hampshire, le Nevada et la Caroline du Sud, qui accueillera les quatre premiers concours sur le Calendrier principal du GOP au début de l’année prochaine.

DeSantis n’a donné aucune indication sur ses plans lors d’une réunion du conseil de la clémence de l’État mercredi matin à Tallahassee, où il a accordé plusieurs grâces à d’anciens prisonniers accusés principalement de crimes liés à la drogue il y a des décennies.

« Vous êtes ce dont le pays a besoin », a déclaré un homme après avoir obtenu sa grâce.

Un DeSantis souriant a ri et l’a remercié.

