Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, courtise les électeurs chrétiens du GOP mais reste discret sur sa propre foi catholique

GREENVILLE, SC (AP) – Alors que Ron DeSantis terminait une tournée de campagne en 12 étapes qui a commencé dans une église évangélique de l’Iowa et s’est terminée ici dans un centre de congrès de Caroline du Sud, des dizaines de pasteurs se sont rencontrés dans les coulisses pour prier pour le candidat à la présidentielle. Plus tard, devant les 1 500 personnes présentes dans l’auditorium, DeSantis a clôturé son discours de souche avec un verset biblique paraphrasé : « Je combattrai le bon combat, je terminerai la course et je garderai la foi.

La rhétorique religieuse et les politiques intransigeantes du gouverneur sont au centre de sa sensibilisation aux évangéliques blancs – un bloc de vote important dans les premiers concours de nomination du GOP. Et pourtant, lorsqu’il s’agit de son propre catholicisme, le guerrier de la culture est beaucoup plus réservé, mentionnant rarement les spécificités de sa foi et de sa pratique.

« Je ne pense pas qu’il soit du genre à porter sa religion sur sa manche », a déclaré Brian Burch, président de CatholicVote, une organisation de défense conservatrice qui a organisé un rassemblement pour DeSantis l’automne dernier.

Burch soutient que les politiques de DeSantis sont la véritable mesure de sa foi, de l’interdiction de l’avortement de six semaines en Floride à une série de lois ciblant les droits LGBTQ + et les soins affirmant le genre: «Peut-être qu’une bonne référence biblique qui peut le décrire est:« Par leurs fruits vous les connaîtrez.

DeSantis est officiellement entré dans la course présidentielle le mois dernier et est la principale alternative à l’ancien président Donald Trump, qui reste pour l’instant la force dominante du GOP. Mais si le gouverneur de Floride remporte l’investiture républicaine et affronte Joe Biden, deux candidats catholiques à la présidence s’affronteront pour la première fois de l’histoire des États-Unis.

Tous deux se sont affrontés publiquement avec des évêques catholiques : DeSantis à propos de l’immigration et de la peine de mort ; Biden sur l’avortement et les droits LGBTQ+. Le président actuel, cependant, parle souvent d’être catholique. Il est connu pour porter un chapelet et est régulièrement photographié en train d’assister à la messe à DC et sur la route – contrairement à DeSantis, qui est extrêmement privé de sa vie personnelle.

Il est «nominalement catholique», selon un essai du New York Times de l’écrivain conservateur Nate Hochman, qui a ensuite rejoint la campagne DeSantis. L’année dernière, Hochman a écrit que DeSantis est « politiquement amical envers les chrétiens conservateurs. Mais il parle rarement de sa religion publiquement et presque jamais dans le contexte politique.

La campagne n’a pas répondu directement aux questions sur l’essai de Hochman ou sur l’endroit où les DeSantises vont à l’église à Tallahassee. Un porte-parole de Never Back Down, le super PAC DeSantis, n’avait pas d’informations sur la fréquentation actuelle de l’église par le gouverneur.

Maria Sullivan, une partisane qui vit dans l’ancien district du Congrès de DeSantis, se souvient d’adorer régulièrement avec DeSantis et sa femme Casey à l’église catholique Our Lady Star of the Sea lorsqu’ils vivaient encore dans le nord-est de la Floride. « C’est un homme très discret, qui ne cherche pas à attirer l’attention, juste là avec sa famille », a-t-elle dit, les rappelant à la messe de 7 heures du matin avec de jeunes enfants en remorque.

Sullivan a déclaré qu’elle avait assisté au baptême de la fille aînée de DeSantis à l’église. La grande paroisse active était également un bureau de vote en 2018, et où DeSantis a voté son propre bulletin lorsqu’il a été élu pour la première fois gouverneur.

DeSantis a grandi catholique. Il a fréquenté l’école catholique Our Lady of Lourdes à Dunedin, en Floride, et selon ses mémoires politiques, il était attendu à l’église tous les dimanches. Il a noté dans son livre que la famille de sa mère est si catholique qu’elle compte une religieuse et un prêtre parmi ses frères et sœurs.

Son oncle, un curé de l’Ohio, figure dans une autre des rares anecdotes religieuses que DeSantis partage pour rire pendant la campagne électorale. Après sa première investiture, son oncle a baptisé leur fils au manoir du gouverneur, en utilisant de l’eau que les DeSantises avaient recueillie dans la mer de Galilée lors d’un voyage du Congrès en Israël. La chute est que le personnel de garde a jeté la bouteille d’eau en plastique par la suite, ne connaissant pas son contenu sacré.

C’est dans les rares cas où DeSantis parle d’épreuves et de tragédies qu’il donne ses réponses de foi les plus révélatrices. Il a parlé du pouvoir de la prière pour aider sa famille à travers le diagnostic et le traitement du cancer du sein de sa femme. En mars, il était d’accord avec le journaliste Piers Morgan lorsqu’on lui demandait s’il s’appuyait sur sa foi après la mort de sa sœur à 30 ans d’une embolie pulmonaire.

« Vous commencez à remettre en question des choses qui sont injustes, comme » Pourquoi cela a-t-il dû arriver? « , A déclaré DeSantis. « Et vous devez juste avoir la foi qu’il y a un plan en place, avoir confiance en Dieu, il n’y a aucune garantie que vous allez avoir une vie sans défis et sans chagrin et c’est juste une fonction d’être humain. »

Dans ses discours de souche, cependant, DeSantis s’en tient au tarif général de Dieu et du pays, faisant parfois référence à la Bible et renforçant souvent sa personnalité de guerrier, comme en disant au public de «mettre l’armure complète de Dieu». L’une de ses publicités publiée l’année dernière, qui était une version d’un discours de Paul Harvey de 1978, affichait des images de DeSantis tout en répétant la phrase «Alors Dieu a fait un combattant».

« Il traite de vagues platitudes sur la foi, etc., et il minimise considérablement son catholicisme », a déclaré Cary McMullen, journaliste à la retraite et ancien rédacteur religieux de The Ledger à Lakeland, en Floride.

En 1960, alors que le sentiment anti-catholique était plus répandu, le candidat de l’époque, John F. Kennedy, a prononcé un discours historique devant un groupe de ministres protestants, s’engageant à ne pas recevoir d’ordres de l’Église catholique s’il était élu. Pour sa part, DeSantis a déjà été disposé à défier la hiérarchie catholique en matière de politique.

L’évêque d’El Paso, Mark Seitz, a déclaré que les récents vols de migrants de DeSantis – emmenés en Californie depuis un refuge de l’Église catholique à la frontière du Texas – sont « répréhensibles » et « moralement inacceptables ».

En 2022, DeSantis a assisté à la messe et a rencontré la plupart des évêques catholiques de Floride lors de leurs journées annuelles de lobbying à Tallahassee. Les évêques l’ont exhorté à reconsidérer sa politique d’immigration, en particulier son opposition aux mineurs non accompagnés, dont l’Église catholique s’occupe dans l’un de ses refuges de Floride.

« Ce fut un échange franc », a déclaré l’archevêque de Miami Thomas Wenski, le plus haut responsable catholique de l’État.

DeSantis a doublé son opposition après la réunion, qui s’est transformée en conférences de presse concurrentes entre lui et Wenski et s’est terminée par un porte-parole de DeSantis disant que l’archevêque avait menti. (DeSantis a déclaré qu’il était « dégoûtant » pour Wenski d’assimiler les enfants immigrés d’aujourd’hui à des mineurs cubains venus en Floride il y a 60 ans. Wenski a déduit à tort que DeSantis a déclaré que les mineurs non accompagnés récents étaient « dégoûtants ».)

DeSantis a sauté l’événement annuel avec les évêques cette année alors qu’il voyageait pour promouvoir son livre avant le lancement de sa campagne présidentielle.

La Conférence des évêques catholiques de Floride a félicité l’administration DeSantis pour ses politiques anti-avortement, choix d’école et anti-LGBTQ +, tout en critiquant son soutien à la peine de mort.

Aucun parti politique n’est « totalement compatible avec la gamme de nos intérêts catholiques », a déclaré Wenski.

« Biden accorde plus d’importance à son catholicisme que DeSantis », a ajouté Wenski, notant que « cela nous donne à tous des brûlures d’estomac à nous les évêques à cause de sa position radicale sur l’avortement ».

Pour l’instant, l’équipe DeSantis semble concentrer son action religieuse sur les évangéliques blancs, qui votent majoritairement républicains. Les catholiques, en revanche, sont des électeurs indécis et non un verrou pour l’un ou l’autre des partis. Never Back Down, le super PAC de DeSantis, a engagé le conseiller principal David Polyansky en partie pour coordonner la sensibilisation de la foi à la base – efforts qu’il a également dirigés pour Ted Cruz, qui a remporté le caucus de l’Iowa en 2016 grâce aux évangéliques.

Bob Vander Plaats, chef de The Family Leader et une approbation évangélique convoitée dans l’Iowa, a été impressionné quand lui et sa femme ont récemment déjeuné avec les DeSantises à Tallahassee. Lorsqu’on lui a demandé si le gouverneur parlait de sa propre foi catholique, Vander Plaats a hésité : « Non, nous n’avons vraiment pas abordé beaucoup de cela, à part ce que nous croyons être nos valeurs fondamentales. »

De même, John Stemberger, un leader évangélique influent en Floride, a déclaré qu’il n’avait pas discuté avec lui de la foi catholique du gouverneur, mais qu’il avait prié pour lui avant son investiture. L’organisation de Stemberger, le Florida Family Policy Council, a récemment décerné à DeSantis son premier prix lors du gala annuel du groupe.

Dans la longue histoire des présidents chrétiens américains, de nombreux candidats des deux partis ont partagé des histoires de foi personnelles. Ces professions sincères faisaient autrefois partie intégrante de la courtisation des électeurs évangéliques, mais Stemberger a déclaré qu’elles importaient moins maintenant que la politique.

« Tant de fois, nous avons vu quelqu’un dire qu’il avait la foi, mais ses décisions politiques ne reflètent pas ce que nous pensons être les valeurs traditionnelles qui découlent de cette foi », a déclaré Stemberger.

Trump a également changé le calcul. L’homme qu’il a surnommé « DeSanctimonious » offre moins de scandales et beaucoup plus d’alphabétisation religieuse que Trump, qui a tout de même conquis un nombre record d’électeurs évangéliques. Même si DeSantis ne partage pas son parcours de foi personnel aussi facilement que Mike Pence ou Tim Scott, il peut toujours faire appel aux chrétiens conservateurs.

« Vous n’avez pas besoin d’être Pat Robertson pour gagner ces votes, car Trump ne l’est pas », a déclaré Michael Binder, politologue à l’Université de Floride du Nord.

Après le rassemblement à Greenville, un groupe de quatre amis – tous auparavant partisans de Trump – a déclaré que DeSantis les avait gagnés ce soir-là.

« Il est plus agréable au goût », a déclaré Tom O’Shields de Easley, SC « M. DeSantis semble avoir ce que ces électeurs chrétiens voudront sans les bagages de M. Trump.

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit un soutien grâce à la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.

Tiffany Stanley, L’Associated Press