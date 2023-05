Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, annonce sa candidature à la présidentielle de 2024

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a officiellement déclaré sa candidature à l’investiture républicaine à la présidence, diffusant la nouvelle avec une vidéo de campagne et un événement criblé de pépins sur Twitter avec le propriétaire du site de médias sociaux, Elon Musk.

DeSantis déposé paperasserie mercredi avec la Commission électorale fédérale, avant son événement prévu avec Musk et une interview avec Fox News plus tard mercredi soir.

En tant que gouverneur de Floride, DeSantis a poursuivi des politiques de division axées sur la guerre culturelle, notamment en signant une interdiction de l’avortement de six semaines et en ciblant l’enseignement des questions LGBTQ + et raciales dans les écoles publiques.

Dans son vidéo de campagne, DeSantis a déclaré qu’il se présentait pour «diriger notre grand retour américain» et a présenté la Floride comme un modèle pour la nation. « Nous avons prouvé que cela pouvait être fait », a déclaré DeSantis dans une voix off. « Nous avons choisi les faits plutôt que la peur, l’éducation plutôt que l’endoctrinement, la loi et l’ordre plutôt que les émeutes et le désordre. »

L’annonce était attendue depuis longtemps. DeSantis a été réélu lors d’un glissement de terrain en novembre dernier, a publié un mémoire axé sur la campagne en février et a été largement signalé comme faisant du personnel lors de sa visite dans les États qui voteront au début de la primaire l’année prochaine.

Il conserve le soutien de puissants donateurs, a amassé d’importants fonds de campagne et est toujours clairement deuxième derrière Donald Trump dans les sondages du champ républicain.

DeSantis a lancé sa campagne avec une interview en direct sur Twitter Spaces avec Elon Musk. L’événement, qualifié de « révolutionnaire » par le propriétaire milliardaire de Twitter, a pris un départ difficile après que des problèmes techniques ont bloqué le flux audio en direct à plusieurs reprises, entraînant des minutes de silence.

« Nous avons tellement de monde ici que nous sommes en train de faire fondre les serveurs, ce qui est un bon signe », a déclaré David Sacks, le donateur républicain et ami d’Elon Musk qui a animé l’événement audio.

Une fois que les choses ont commencé, DeSantis a balayé les médias, les mandats de santé publique de Covid et ce qu’il a qualifié de «Jeux olympiques réveillés» de la gauche. Renforçant son programme intransigeant sur l’éducation et l’immigration, domaines où il a poussé des mesures autoritaires sans précédent en tant que gouverneur, il a juré d’aller plus loin que Donald Trump n’avait pu le faire.

Renforcé par un contrôle ferme de la législature de son État, DeSantis a établi une présence significative sur la droite dure du parti républicain, cherchant à proposer des politiques trumpistes favorisées par la base du parti sans le drame et la controverse de Trump lui-même.

Mais DeSantis n’a pas réussi à convaincre Trump, à la traîne dans les sondages alors même que l’ancien président fait face à des problèmes juridiques extraordinaires et croissants.

Au milieu des rapports généralisés sur le mécontentement des donateurs face au manque perçu de compétences interpersonnelles de DeSantis – une faiblesse dont Trump s’est emparé avec joie – une série de républicains de Floride ont approuvé l’ancien président.

DeSantis s’est également mêlé à une lutte de pouvoir controversée avec Disney, l’un des plus grands employeurs de son état.

Disney s’est opposé à la soi-disant loi «ne dites pas gay» de DeSantis, ciblant l’enseignement des questions de genre et LGBTQ +. En retour, DeSantis a cherché à supprimer les pouvoirs d’autonomie dont la société jouit depuis longtemps autour de sa station balnéaire près d’Orlando.

Le combat a à la fois pris au piège DeSantis dans une bataille judiciaire et a nui à sa position auprès des républicains pro-entreprises.

Les démocrates, les observateurs politiques et les sondeurs disent que DeSantis est allé trop loin à droite pour faire appel aux électeurs des élections générales, s’il devait réviser Trump pour remporter l’investiture républicaine.

Les manifestants se sont rassemblés mercredi devant l’hôtel Four Seasons de Miami, en Floride, alors que Ron DeSantis devait annoncer publiquement sa candidature à la présidence. Photographie : Marco Bello/Reuters

Mercredi, Maxwell Frost, un membre du Congrès démocrate progressiste, a déclaré au Guardian : « Ce qui s’est passé en Floride devrait effrayer chaque personne dans tout le pays.

«Le gouverneur Ron DeSantis, candidat à la présidence et même à une distance frappante du bureau ovale, devrait effrayer quiconque valorise la démocratie, le droit de vote, les droits civils, la liberté et la poursuite du bonheur.

«Il a soutenu à plusieurs reprises les coupes dans l’assurance-maladie et la sécurité sociale, il se concentre en grande partie sur les guerres culturelles toxiques, les interdictions de livres, les attaques contre les jeunes LGBTQ +, l’effacement de l’histoire… son « plan directeur de la Floride » entre guillemets est en fait un désastre pour les familles de tout l’État.

«La prochaine partie de son histoire est d’amener la partie extrémiste d’extrême droite Maga du parti républicain à ses côtés pour surpasser Donald Trump. Ron DeSantis n’est pas apte à être président parce qu’il n’a pas une seule fois prouvé qu’il peut et fera ce qu’il faut pour les personnes qu’il est censé représenter.

DeSantis est entré au Congrès en 2012 et est devenu gouverneur en 2018. Avant d’entrer en politique, il était avocat de la marine. Des questions ont été soulevées sur ses actions alors qu’il était affecté à Guantánamo Bay, le camp de prisonniers loué à Cuba dans lequel des prisonniers ont été torturés dans les années qui ont suivi le 11 septembre. DeSantis a déclaré qu’il était « un officier subalterne » sans « autorité pour autoriser quoi que ce soit ».

En avril, DeSantis a organisé un voyage à l’étranger. Formellement destinée à renforcer les liens commerciaux de la Floride avec le Japon, Israël et le Royaume-Uni, l’excursion a été largement considérée comme une préparation à une course présidentielle, une tentative de renforcer les références en matière de politique étrangère remises en question après des gaffes, notamment en qualifiant l’invasion russe de l’Ukraine de « différend territorial ».