Le gouverneur de Floride DeSantis suspend un autre procureur démocrate alors qu’il cherche à être nommé président du GOP

TALLAHASSEE, Floride (AP) – Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a suspendu mercredi le procureur général d’Orlando, exerçant à nouveau son pouvoir exécutif sur le gouvernement local en s’attaquant à une question litigieuse lors de la course présidentielle de 2024.

C’est la deuxième fois que DeSantis, un républicain, révoque un procureur démocrate et fait suite à une enquête qui a commencé lorsqu’un adolescent a été accusé d’avoir tué par balle un journaliste de télévision et une fillette de 9 ans.

« Il est de mon devoir en tant que gouverneur de veiller à ce que les lois promulguées par notre législature dûment élue soient respectées », a déclaré DeSantis lors d’une conférence de presse à Tallahassee annonçant la suspension de la procureure Monique Worrell du 9e circuit judiciaire, qui dessert les comtés d’Orange et d’Osceola. .

Worrell a juré de se faire réélire l’année prochaine et a déclaré que sa destitution était politique et non liée à sa performance. Elle a également suggéré que le moment choisi par DeSantis était de détourner l’attention d’une campagne présidentielle stagnante qui a fait face à des licenciements et à des changements au sommet alors qu’elle luttait pour reprendre du terrain.

« Il avait besoin de revenir dans les médias d’une manière positive qui serait de la viande rouge pour sa base et il l’aura accompli aujourd’hui », a-t-elle déclaré. « Il a remplacé son directeur de campagne hier, et je suppose qu’aujourd’hui c’est mon tour. »

Le bureau de DeSantis a commencé à enquêter sur Worrell après que Keith Moses, 19 ans, a été accusé de meurtre au premier degré dans la mort de Spectrum News 13 rapport Dylan Lyons, Nathacha Augustin et T’yonna Major, 9 ans. La mère de la jeune fille et le photographe de Spectrum News 13 Jesse Walden ont également été abattus.

Peu de temps après la fusillade, l’avocate générale de DeSantis a déclaré dans une lettre à Worrell qu’elle n’avait pas tenu Moïse responsable malgré son casier judiciaire et son affiliation à un gang. Le bureau du gouverneur a recherché les dossiers juvéniles de Moïse, qui sont généralement protégés.

Dans son annonce de mercredi, DeSantis a cité d’autres cas et a déclaré que Worrell avait évité les peines minimales obligatoires pour des accusations telles que les crimes commis avec des armes à feu, le trafic de drogue et la pornographie juvénile. Il a également déclaré que le bureau du procureur avait pour habitude de laisser les mineurs éviter des accusations graves ou l’incarcération et a noté la fusillade au cours du week-end de deux policiers d’Orlando par un homme de 28 ans aux longs antécédents criminels.

Mais les démocrates ont déclaré que la suspension de Worrell était politiquement motivée et ont noté qu’elle était la seule femme noire de Floride élue pour occuper le poste de procureure.

« C’est absolument dégoûtant », a déclaré la représentante démocrate Anna Eskamani. «Son retrait est une gifle complète pour les résidents du comté d’Orange et d’Osceola et un autre exemple du gouverneur DeSantis érodant notre contrôle local et notre démocratie. Cette action politiquement motivée du gouverneur dans une partie majoritairement démocratique de l’État devrait alarmer tout le monde.

L’année dernière, DeSantis a limogé le procureur de l’État Andrew Warren, un démocrate élu deux fois à Tampa, pour avoir signé des promesses qu’il ne poursuivrait pas d’accusations pénales contre les demandeurs ou les prestataires de traitements d’avortement ou de transition de genre, ainsi que des politiques visant à ne pas porter d’accusations pour certains crimes de bas niveau.

DeSantis est l’un des nombreux républicains de diverses juridictions des États-Unis qui ont remis en question les décisions des procureurs démocrates.

Le gouverneur a nommé Andrew Bain, un juge du comté d’Orange, pour remplacer Worrell. Bain était auparavant procureur adjoint à Orlando.

« Les habitants du centre de la Floride méritent d’avoir un procureur d’État qui demandera justice conformément à la loi au lieu de permettre à des criminels violents d’errer dans les rues et de trouver de nouvelles victimes », a déclaré DeSantis.

Bain, un républicain, a déclaré que le travail était assez « simple ». Il a dit : « Nous sommes ici pour poursuivre les crimes et tenir les gens responsables.

Worrell a déclaré qu’elle connaissait et respectait Bain et qu’elle ne le critiquerait pas, ajoutant que le problème concernait DeSantis.

« Les élus sont démis de leurs fonctions à des fins politiques et cela ne devrait jamais être une chose », a-t-elle déclaré.

___

Frisaro a rapporté de Fort Lauderdale.

Brendan Farrington et Freida Frisaro, Associated Press