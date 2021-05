Le gouverneur de Floride DeSantis suspend toutes les restrictions restantes de Covid

WASHINGTON – Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé lundi un décret qui suspend immédiatement toutes les commandes d’urgence locales de Covid-19 en suspens et les restrictions de santé publique associées.

« Le fait est que nous ne sommes plus en état d’urgence », a déclaré DeSantis lors d’une conférence de presse. Il a reconnu que la Floride n’avait toujours pas terminé sa lutte contre le coronavirus, mais a réitéré le déclin du pays dans les cas et les décès de Covid-19.

« Je pense que c’est la chose à faire fondée sur des preuves », a déclaré DeSantis, ajoutant que demander aux personnes vaccinées de continuer à porter des masques saperait la confiance dans le vaccin contre le coronavirus.

Les entreprises privées peuvent toujours exiger des masques et appliquer la distanciation sociale et d’autres mesures de protection.

DeSantis a signé un projet de loi lundi qui codifie le décret exécutif dans la loi, à compter du 1er juillet. Le décret exécutif, a-t-il dit, a été conçu pour «combler le fossé» jusque-là. La mesure, qui met effectivement fin à toutes les restrictions locales liées à la pandémie, interdit également les passeports vaccinaux.

La Floride a signalé le troisième plus grand nombre de cas de Covid-19 aux États-Unis avec plus de 2,2 millions depuis le début de la pandémie et le quatrième plus grand nombre de décès avec plus de 35000 décès, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins. La moyenne des nouveaux cas là-bas, cependant, a baissé de plus de 13% au cours de la semaine dernière, tombant à 4.885 dimanche, selon les données.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

La semaine dernière, l’administration Biden a annoncé un assouplissement des directives fédérales de santé publique sur le port de masques à l’extérieur.

Les Centers for Disease Control and Prevention recommandent que les personnes entièrement vaccinées puissent faire de l’exercice et assister à de petits rassemblements à l’extérieur sans porter de masque facial. L’agence recommande toujours aux personnes entièrement vaccinées de porter un masque à l’extérieur lorsqu’elles se trouvent dans des zones surpeuplées.