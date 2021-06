Le gouverneur de Floride DeSantis signe un projet de loi interdisant aux hommes biologiques des sports féminins – RT USA News

Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a de nouveau insisté sur une question conservatrice brûlante, en signant une loi interdisant aux hommes biologiques de participer à des sports féminins afin de protéger «l’équité et l’intégrité de l’athlétisme féminin».

DeSantis a signé le projet de loi mardi lors d’une cérémonie à la Trinity Christian Academy de sa ville natale de Jacksonville. Ce n’est peut-être pas un hasard si le gouverneur républicain a promulgué la loi le premier jour du mois de la fierté, repoussant le militantisme LGBTQ dans son dernier appel aux électeurs conservateurs.



« Nous allons nous baser sur la biologie, pas sur l’idéologie, lorsque nous faisons du sport », DeSantis a déclaré sur une scène avec des étudiantes athlètes debout derrière lui. Il ajouta,

En Floride, les filles vont faire du sport pour les filles et les garçons vont faire du sport pour les garçons.

La nouvelle loi de Floride fait suite à des interdictions similaires imposées aux femmes transgenres de participer à des sports féminins dans d’autres États contrôlés par les républicains, notamment l’Arkansas et le Mississippi. DeSantis et d’autres partisans ont fait valoir que de telles lois empêchent les filles d’être désavantagées injustement par rapport aux hommes biologiques, préservant l’intégrité de leurs compétitions et les récompenses, telles que les bourses d’études universitaires, qui sont en jeu.

Mais les militants transgenres ont fait valoir qu’une telle législation est discriminatoire et s’attaque à un problème inexistant pour marquer des points politiques. L’ONG internationale Human Rights Watch a déclaré dans un communiqué rapporté par les médias locaux qu’elle prévoyait de poursuivre la Floride pour la nouvelle loi. L’Idaho est devenu l’an dernier le premier État américain à adopter une telle interdiction, mais une décision du tribunal fédéral a retardé sa mise en œuvre.

La législation de Floride va plus loin que la simple interdiction des femmes transgenres des sports féminins. Il permet également des recours civils, que DeSantis appelle «faire respecter l’équité et l’égalité au nom des filles et des femmes».

Toute fille ou femme privée d’une opportunité sportive en raison de la violation de la nouvelle loi peut intenter une action en dommages-intérêts, de même que toute personne qui subit des représailles pour avoir signalé une violation. Une école qui subit un préjudice parce que la loi a été violée par une entité gouvernementale, une organisation d’accréditation ou une association sportive peut également intenter une action en justice. Les athlètes concourront en fonction du sexe biologique figurant sur leur certificat de naissance.

DeSantis a noté que les entreprises « Faire tourner » et les organisations sportives menacent d’annuler des événements lorsque les États adoptent une législation opposée par les groupes LGBTQ. «En Floride, nous allons faire ce qui est juste», il a dit. «Nous allons tenir tête aux entreprises. Ils ne vont pas dicter les politiques dans cet état. Nous résisterons à des groupes comme la NCAA, qui pensent qu’ils devraient être en mesure de dicter les politiques dans différents États. Pas ici. Jamais. »

Le gouverneur a ajouté que si les événements sont annulés, blessant l’État économiquement, «Je choisirais de protéger nos jeunes filles tous les jours de la semaine et deux fois le dimanche.»

La nouvelle loi sur le sport transgenre n’est que la dernière initiative de sensibilisation de DeSantis. Au cours de l’année écoulée, il a pris des mesures controversées telles que l’interdiction aux gouvernements locaux d’appliquer les mandats de masque Covid-19, le blocage de l’utilisation des passeports vaccinaux dans l’État et la promulgation d’une loi permettant aux Floridiens de poursuivre les entreprises de médias sociaux Big Tech si elles sont injustement démantelées.





Des annonces captivantes ont contribué à faire de DeSantis l’un des premiers pionniers de la nomination présidentielle du GOP en 2024. Il s’est classé derrière seulement l’ancien président Donald Trump et l’ancien vice-président Mike Pence le mois dernier dans un Sondage Morning Consult.

