Le gouverneur de Floride DeSantis signe des projets de loi électoraux controversés sur l’identification des électeurs et la collecte des bulletins de vote, accusé de faire taire les minorités – RT USA News

Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a signé une loi électorale controversée visant à prévenir la fraude électorale, mais les critiques affirment que la législation rend le vote plus difficile, en particulier pour les citoyens noirs et latinos.

Lors d’une signature du projet de loi diffusé par Fox & Friends jeudi matin, DeSantis a déclaré que la Floride avait maintenant «Les mesures d’intégrité électorale les plus fortes du pays» et a visé «Récolte des bulletins de vote».

Le gouverneur Ron DeSantis (R-FL) vient de signer le nouveau projet de loi sur le vote restrictif de l’État en direct sur Fox News (après avoir interdit à la presse locale de signer le projet de loi). pic.twitter.com/hR2ZXooABy – Le recomptage (@therecount) 6 mai 2021

«À l’heure actuelle, j’ai ce que nous pensons être les mesures d’intégrité électorale les plus solides du pays», dit-il, selon Fox News. «Nous nous assurons de faire respecter l’identification des électeurs… nous interdisons également la collecte des bulletins de vote. Nous n’allons pas laisser les agents politiques aller chercher des cartables de votes et les jeter dans une boîte de dépôt. »

Semblable aux lois électorales récemment controversées de la Géorgie, la nouvelle législation de la Floride impose des restrictions sur des choses comme les urnes électorales. Pour empêcher la récolte des bulletins de vote, on ne peut renvoyer que les bulletins de vote de la famille immédiate et jusqu’à deux personnes sans lien avec eux. Les boîtes de dépôt doivent également être surveillées et auront des heures limitées lorsque les bureaux électoraux et les sites de vote seront ouverts.

Les modifications apportées à un enregistrement d’enregistrement nécessitent également un numéro d’identification, qui peut être un numéro de permis de conduire ou un numéro de sécurité sociale. Les électeurs sont également tenus de fournir une telle identification pour les bulletins de vote par correspondance en Géorgie, ce que les militants disent décourager le vote, mais de nombreux conservateurs ont soutenu qu’il était nécessaire pour prévenir la fraude.





Les bulletins de vote des absents doivent également être demandés à chaque cycle électoral en vertu de la nouvelle loi.

«Nous avons le vote des absents en Floride depuis longtemps. Vous demandez le scrutin. Vous comprenez. Et vous l’envoyez par la poste. Mais les envoyer sans discernement n’est pas la recette du succès ». Dit DeSantis.

Une interdiction d’utiliser des fonds privés pour «Dépenses liées aux élections» est également interdit dans la nouvelle législation. Cette décision fait suite à la présence du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, parmi ceux qui ont aidé à fournir un soutien financier aux villes l’année dernière pour les aider dans leur processus électoral.

Des groupes d’activistes comme la NAACP et All Voting is Local ont exprimé leur opposition au projet de loi, arguant qu’il cherche à «Faire taire les électeurs».

«Électeurs noirs et bruns», les deux groupes et plus d’une douzaine d’autres ont fait valoir dans une lettre publique, travaillent souvent plus d’heures, appartiennent à des ménages plus importants, et «S’appuyer sur les campagnes d’inscription des électeurs communautaires pour accéder au bulletin de vote, ce qui rend ces restrictions particulièrement injustes.»

La législation de DeSantis a également soulevé la colère des critiques libéraux sur les médias sociaux, qui non seulement se sont attaqués au dernier lot de lois sur l’intégrité du vote poussées par les républicains, mais ont également critiqué le gouverneur de Floride pour avoir accueilli exclusivement la signature de son projet de loi sur la droite. se penchant sur le réseau Fox News.

