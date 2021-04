Ron DeSantis, de Floride, peut se vanter d’être l’un des gouverneurs américains les plus favorables à la liberté en termes de règles de Covid-19, mais il regrette maintenant même d’être allé jusqu’à ordonner un verrouillage de 30 jours l’année dernière, le qualifiant d ‘«énorme erreur».

«Nous voulions atténuer les dégâts», DeSantis a déclaré vendredi, dans une interview exclusive avec Epoch Times.

Maintenant, avec le recul, les 15 jours pour ralentir la propagation et les 30 – cela n’a pas fonctionné. Nous n’aurions pas dû emprunter cette voie.

Alors que le verrouillage de la Floride, qui a été imposé en avril 2020, était moins restrictif que ceux de nombreux États, DeSantis regrette d’avoir émis l’ordonnance. Les verrouillages à travers les États-Unis ont détruit des vies et dévasté des économies, et DeSantis et d’autres gouverneurs républicains ont fait valoir que les États qui continuent d’imposer de tels ordres nuisent à leurs résidents sans freiner la propagation de Covid-19.

La réouverture progressive de la Floride s’est achevée en septembre dernier. Le même mois, DeSantis a interdit aux gouvernements locaux de faire appliquer les mandats de masque. Plus tôt ce mois-ci, il a publié un décret interdisant aux entreprises et aux entités gouvernementales d’exiger des soi-disant passeports vaccinaux pour accéder à des biens, des services ou des activités.





De telles décisions ont fait de DeSantis une cible d’attaques dans les médias grand public – et ont contribué à faire de lui l’un des premiers candidats à l’investiture présidentielle du GOP 2024. Le sondeur Tony Fabrizio a découvert en mars que DeSantis avait 17% de soutien parmi les électeurs primaires républicains si l’ancien président Donald Trump n’était pas dans la course. Seul l’ancien vice-président Mike Pence a sondé plus haut, à 19%.

Malgré le deuxième pourcentage le plus élevé de population âgée aux États-Unis, la Floride se classe derrière 27 autres États pour le taux de mortalité Covid-19, actuellement 159 pour 100000. Les quatre États ayant les taux de mortalité les plus élevés – New Jersey, New York, Massachusetts et Rhode Island – sont tous dirigés par des démocrates et ont imposé des restrictions relativement strictes au Covid-19 à leurs résidents.





DeSantis s’est également prononcé vendredi contre les recommandations du Dr Anthony Fauci, le principal conseiller médical du président Joe Biden, de poursuivre les précautions de distanciation sociale une fois qu’une personne a été complètement vaccinée.

«À mon avis, si vous recevez un vaccin, les vaccins sont efficaces» Dit DeSantis. « Vous êtes immunisé et donc, agissez immunitaire. »

Si vous dites le contraire aux gens, alors bon, vous savez pourquoi, si ce n’est pas efficace pour eux et que cela ne changera rien, alors à quoi sert-il de passer par là?





