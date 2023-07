Le gouverneur de Floride défend les fours à pizza

Ron DeSantis s’est déchaîné contre les réglementations proposées par NYC visant à réduire les émissions de carbone

Le gouverneur républicain Ron DeSantis de Floride a déclaré jeudi que la gauche ne « Je veux que les gens soient heureux. » Il a visité une pizzeria à New York et a partagé avec Fox News son point de vue sur les restrictions potentielles sur les fours à charbon et à bois.

Un changement de règle proposé par le Département de la protection de l’environnement (DEP) de la ville de New York obligerait les pizzerias à réduire leurs émissions de carbone de 75 % pour les fours à charbon et à bois installés avant 2016. Les restaurants seraient obligés d’installer des filtres sur les fours. et vérifier régulièrement les émissions.

« Tous les New-Yorkais méritent de respirer un air sain et les poêles à bois et à charbon sont parmi les plus gros contributeurs de polluants nocifs dans les quartiers où la qualité de l’air est mauvaise », Le porte-parole du DEP, Ted Timbers, a déclaré dimanche dans un communiqué.

Le gouverneur de Floride, qui est actuellement candidat républicain à la présidentielle, a dénoncé les politiques libérales qui dominent NYC, déclarant « ils veulent contrôler le comportement. »

«Nous avons vu la même chose avec COVID. Une grande partie de cela ne concernait pas votre santé, c’est qu’ils voulaient contrôler votre comportement », dit DeSantis. « Ils ne veulent tout simplement pas que les gens soient heureux et prennent leurs propres décisions. »

La campagne DeSantis a lancé des produits sur le thème de la pizza après la visite, y compris des vêtements avec l’inscription « Biden un terme. Tout le monde connaît les règles.

La proposition de New York pourrait affecter une centaine de pizzerias de la ville. Les filtres à air qui contrôlent les émissions de carbone peuvent coûter jusqu’à 20 000 $, selon le four.