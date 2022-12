Le gouverneur de Caroline du Nord qualifie l’attaque des centrales électriques de “nouveau niveau de menace”

Lundi, Carthage, le siège du comté, avait le sentiment calme et quelque peu improvisé d’une ville côtière à la suite d’un ouragan, avec des feux de circulation sombres aux intersections très fréquentées et des groupes religieux et d’autres bénévoles bordant les routes pour distribuer des hot-dogs et barbecue à leurs voisins.

Un complexe sportif du comté servait d’abri – environ 20 personnes y sont restées dimanche soir, ont indiqué des responsables – et la bibliothèque publique de la ville de Southern Pines offrait des boissons chaudes, des chargeurs de téléphone et des jeux de société “pour échapper à la réalité”. Les écoles étaient fermées, les magasins ne prenaient que de l’argent liquide, les restaurants distribuaient des réfrigérateurs pleins de nourriture et certains résidents se tenaient dans leur cour avant pour se réchauffer les mains au-dessus des incendies de barils.

“Si vous vivez en dehors de la ville, vous n’avez pas d’eau courante”, a déclaré Allison Isenhart, dont la famille, y compris le chien, a passé les nuits depuis samedi blotti sous une couverture. « Si vous habitez à l’intérieur de la ville, comme dans notre quartier, vous avez l’eau courante, mais il fait un froid glacial. Nous ne pouvons pas laver nos vêtements, nous devons jeter toutes nos courses et nous ne pouvons pas cuisiner.

“Notre quartier compte des personnes âgées et d’autres personnes qui ont besoin de soins médicaux”, a ajouté Mme Isenhart. “C’est ridicule que quelqu’un fasse ça et blesse d’autres personnes.”