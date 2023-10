Le gouverneur de Caroline du Nord poursuit les législateurs pour une mesure qui élimine son autorité en matière de conseil électoral

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) — Le gouverneur démocrate de Caroline du Nord, Roy Cooper, a poursuivi mardi les législateurs républicains de l’État pour une mesure qui élimine son pouvoir de choisir les membres du conseil électoral, tandis que des groupes de défense des droits de vote ont intenté une nouvelle action en justice contestant les dispositions d’une loi qui, selon eux, le fera. décourager les jeunes de voter.

Les deux mesures sont devenues loi la semaine dernière, lorsque l’Assemblée générale contrôlée par le Parti républicain a annulé les veto de Cooper.

Le procès du gouverneur, déposé devant le tribunal de l’État contre le président de la Chambre des représentants Tim Moore, le leader du Sénat Phil Berger et l’État, conteste une mesure qui transférerait son pouvoir sur le conseil électoral aux dirigeants législatifs.

Cooper a déclaré que les changements au conseil d’administration, qui entreraient en vigueur le 1er janvier, allaient à l’encontre de la constitution de l’État et des décisions de la Cour suprême de l’État dans les années 2010, qui exigent qu’un gouverneur contrôle les agences exécutives pour appliquer les lois. Les électeurs de l’État ont également rejeté un référendum de 2018 qui aurait donné aux législateurs plus de pouvoir sur la composition du Conseil électoral de l’État.

Le gouverneur a suggéré que les législateurs républicains ont avancé le projet de loi sur la commission électorale parce que les républicains détiennent désormais la majorité au tribunal et s’attendent à une décision favorable.

« Les tribunaux et le peuple ont rejeté cette mauvaise idée et le sens de notre Constitution ne change pas simplement parce que la Cour suprême a de nouveaux juges », a déclaré Cooper dans un communiqué de presse, affirmant que la Haute Cour « devrait accepter le précédent clair et la voix claire du peuple.

Le conseil électoral de l’État comprend actuellement cinq membres, le parti du gouverneur détenant trois des sièges. La loi prévoit que le conseil d’administration passera à huit membres – choisis par les dirigeants législatifs des deux principaux partis et créant probablement une répartition de 4 contre 4 entre démocrates et républicains. Cooper conteste également des parties de la loi qui obligent les dirigeants législatifs à choisir quatre membres du conseil électoral pour chacun des 100 comtés.

Les Républicains affirment que les changements de nomination favoriseront l’administration électorale bipartite et le consensus. Mais Cooper et ses alliés ont déclaré que les changements constituent une prise de pouvoir du GOP qui conduira à des impasses au sein du conseil d’administration, ce qui pourrait réduire le vote anticipé en personne et envoyer les résultats des élections contestées aux tribunaux ou à l’Assemblée générale pour qu’ils soient réglés.

La loi stipule également que si le conseil d’administration de l’État, composé de huit personnes, ne parvient pas à s’entendre sur l’embauche d’un directeur exécutif d’ici le 10 janvier, Berger sera alors chargé d’en nommer un. Les républicains ont critiqué l’actuelle directrice exécutive Karen Brinson Bell pour son rôle dans un règlement juridique qui a prolongé les délais de réception des bulletins de vote par correspondance lors des élections de novembre 2020.

L’Associated Press a envoyé un courrier électronique sollicitant des commentaires sur le procès de Cooper aux porte-parole de Berger et Moore. La semaine dernière, Cooper a poursuivi les dirigeants du GOP pour une autre loi adoptée suite à son veto qui réduisait ou éliminait son pouvoir, ainsi que celui des futurs gouverneurs, de nommer des membres à plusieurs autres conseils et commissions.

Déposée devant un tribunal fédéral, la poursuite déposée mardi par Democracy North Carolina, la North Carolina Black Alliance et la League of Women Voters of North Carolina est la dernière en date à lutter contre les changements apportés au processus par lequel une personne peut à la fois s’inscrire pour voter et voter pendant 17 jours de vote anticipé en personne. La loi repousse également le délai de remise des votes par correspondance complétés et précise le rôle des observateurs partisans du scrutin.

Les trois poursuites qui ont maintenant été déposées devant la Cour fédérale au sujet de cette loi omnibus sur le vote – d’autres ont été déposées la semaine dernière par le Parti démocrate et d’autres groupes – seront probablement regroupées et seront portées devant les tribunaux comme une seule affaire, selon un communiqué de presse du plaignants dans le procès de mardi.

Le litige de mardi se concentre sur l’inscription le jour même et sur la manière dont les règles plus strictes affecteront les citoyens âgés de 18 à 25 ans, en particulier ceux qui fréquentent l’université et d’autres espaces de vie transitoires. Les électeurs de ce groupe d’âge représentent près d’un tiers de ceux qui ont voté en s’inscrivant le jour même à chaque élection paire depuis 2016, selon le procès.

La loi stipule que l’inscription sur les listes électorales d’un candidat le jour même sera refusée si deux avis envoyés par courrier à l’adresse postale de l’inscrit sont renvoyés comme non distribuables. La législation qui vient d’être adoptée rendrait un candidat inéligible au vote si un tel avis envoyé par la poste est renvoyé comme non distribuable. Cela augmente le risque que des incidents du service postal américain entraînent davantage de refus d’enregistrement, selon le procès.

Les nouvelles restrictions, notamment l’absence de procédure d’appel, créent de nouveaux obstacles au vote qui violent la Constitution américaine et la loi sur les droits civils, selon le procès.

« La levée de ces restrictions est cruciale pour sauvegarder les droits des jeunes et des étudiants électeurs dans toute la Caroline du Nord et garantir une démocratie fonctionnelle et inclusive pour tous », indique le procès.

Gary D. Robertson, Associated Press