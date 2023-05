Le gouverneur de Caroline du Nord met son veto aux limites de l’avortement et lance une épreuve de force

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Devant une foule exubérante, le gouverneur démocrate de Caroline du Nord a opposé samedi son veto à une loi qui aurait interdit presque tous les avortements dans son état après 12 semaines de grossesse.

Environ 1 000 militants et électeurs du droit à l’avortement ont regardé sur une place de la capitale Raleigh alors que le gouverneur Roy Cooper apposait son timbre de veto sur le projet de loi lors d’une exposition publique non conventionnelle. Le veto lance un test majeur pour les dirigeants de l’Assemblée générale contrôlée par le GOP pour tenter un vote par dérogation après avoir récemment obtenu des majorités à l’épreuve du veto dans les deux chambres. Le projet de loi était la réponse républicaine à la décision de la Cour suprême des États-Unis de l’année dernière annulant Roe v. Wade.

« Nous allons devoir passer à la vitesse supérieure lorsque ce timbre de veto tombera », a déclaré Cooper à la foule. « Si un seul républicain à la Chambre ou au Sénat tient sa promesse de campagne de protéger la santé reproductive des femmes, nous pouvons mettre fin à cette interdiction. »

Andrea Long, une mère de trois enfants de 42 ans originaire de Cary, a déclaré qu’elle était honorée de faire partie d’une foule « électrique » lors de ce qu’elle a appelé une « journée historique pour la liberté » en Caroline du Nord.

« Je ne pouvais pas m’empêcher de pleurer de joie en voyant le gouverneur brandir le timbre de veto, mais je sais que c’est une bataille difficile pour maintenir cet élan », a déclaré Long.

Cooper, un fervent partisan du droit à l’avortement, avait jusqu’à dimanche soir pour agir sur la mesure qui resserre la loi actuelle de l’État, qui interdit la plupart des avortements après 20 semaines de grossesse. La législation a été adoptée selon les lignes de parti la semaine dernière à la Chambre et au Sénat. Le vote par dérogation pourrait commencer la semaine prochaine.

Cooper a passé cette semaine sur la route à parler aux habitants de la Caroline du Nord des impacts moins connus du projet de loi et à les exhorter à faire pression sur les principaux législateurs républicains qui hésitaient à imposer de nouvelles restrictions lors de leurs campagnes électorales l’année dernière.

Les républicains ont présenté la mesure comme un changement intermédiaire des lois sur l’avortement des États élaborées après des mois de négociations privées entre les membres du GOP de la Chambre et du Sénat. Il ajoute des exceptions à l’interdiction de 12 semaines, étendant la limite à 20 semaines pour le viol et l’inceste et à 24 semaines pour les anomalies fœtales « limitant la vie ».

Le chef du Sénat, Phil Berger, a accusé Cooper samedi d’avoir « alimenté les mensonges du public » et d’avoir « intimidé » les membres de son parti pour bloquer la législation. « Je suis impatient de passer rapidement outre son veto », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Cooper a déclaré à plusieurs reprises que les détails contenus dans le projet de loi de 47 pages montrent que la mesure n’est pas un compromis raisonnable et éroderait plutôt considérablement les droits reproductifs. Il cite de nouveaux obstacles pour les femmes pour obtenir des avortements – tels que l’exigence de plusieurs visites en personne, des documents supplémentaires pour prouver qu’un patient a donné son consentement éclairé à un avortement et une réglementation accrue des cliniques proposant la procédure.

Cooper et ses alliés ont déclaré que ces changements de pratique fermeront les cliniques qui ne peuvent pas se permettre des mises à niveau majeures imposées par les nouvelles normes de licence et rendront presque impossible pour les femmes qui vivent dans les zones rurales ou travaillent de longues heures d’accéder aux services d’avortement.

Par rapport aux actions récentes des législatures contrôlées par les républicains ailleurs, la large interdiction après 12 semaines peut être considérée comme moins onéreuse pour celles d’autres États où la procédure a été presque complètement interdite. Mais les militants des droits à l’avortement ont fait valoir que c’est plus restrictif qu’il n’y paraît et qu’il aura des conséquences considérables. Depuis l’annulation de Roe, de nombreuses patientes venant d’États plus restrictifs sont devenues dépendantes de la Caroline du Nord en tant que lieu d’avortement plus tard dans la grossesse.

Les républicains appellent la législation pro-famille et pro-enfant, indiquant au moins 160 millions de dollars de dépenses contenues dans les services de santé maternelle, les soins d’accueil et d’adoption, l’accès aux contraceptifs et les congés payés pour les enseignants et les employés de l’État après la naissance d’un enfant.

Cooper a appelé quatre législateurs du GOP – trois membres de la Chambre et un sénateur – qui, selon lui, ont fait « des promesses de campagne pour protéger la santé reproductive des femmes ». Des militants du droit à l’avortement ont distribué des dépliants dans la foule samedi avec leurs noms et numéros de téléphone au bureau. Des groupes anti-avortement ont accusé Cooper d’essayer de les intimider.

« La façon dont il se présente dans leurs quartiers et harcèle leurs électeurs, c’est dégoûtant », a déclaré Wes Bryant, l’un des quelque 70 manifestants anti-avortement rassemblés en face du rassemblement de Cooper pour un événement de prière.

L’un des membres de la Chambre que Cooper a désigné est la représentante Tricia Cotham du comté de Mecklenburg, qui a voté pour le projet de loi quelques semaines seulement après son passage du Parti démocrate au GOP. Cette décision a donné aux républicains une super-majorité à l’épreuve du veto si tous leurs législateurs sont présents et votent.

Cotham s’est prononcé pour le droit à l’avortement dans le passé et même plus tôt cette année a coparrainé un projet de loi visant à codifier les protections contre l’avortement dans la loi de l’État. Le représentant Ted Davis de Wilmington – un autre législateur ciblé – était le seul républicain absent du vote initial de la semaine dernière à la Chambre. La marge du Sénat est déjà devenue à l’épreuve du veto après les gains du GOP en novembre dernier.

Davis a déclaré l’automne dernier qu’il soutenait « ce que la loi est en Caroline du Nord en ce moment », qui était une limite de 20 semaines. Davis a refusé de commenter le projet de loi, mais le président de la Chambre, Tim Moore, a récemment déclaré que Davis était un «oui» pour une dérogation.

Hannah Schoenbaum et Gary D. Robertson, Associated Press