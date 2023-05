Le gouverneur de Caroline du Nord déclare que les enseignants du GOP paient et que le bon prévoit un «désastre» de l’éducation publique

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Le gouverneur démocrate Roy Cooper a lancé une campagne lundi pour tenter de repousser la législation sur l’éducation et la fiscalité de l’Assemblée générale contrôlée par les républicains qui, selon lui, si elle était promulguée, écraserait les écoles publiques de Caroline du Nord et ébranlerait l’avenir économique de l’État.

« Il est clair que la législature républicaine vise à étouffer la vie de l’éducation publique », a déclaré Cooper dans un discours enregistré sorti lundi. Il a exhorté les électeurs à « prendre des mesures immédiates et à leur dire d’arrêter les dégâts qui feront reculer nos écoles pendant une génération ».

Dans son discours vidéo, Cooper a déclaré qu’il « déclarait l’état d’urgence » pour l’éducation publique, mais a souligné qu’il ne s’agissait pas d’un ordre officiel. Il a appelé les résidents à encourager leurs législateurs à rejeter une série de projets de loi sur l’éducation soutenus par le GOP dans les dernières semaines de la période de travail principale pour la session législative de cette année. L’ordre du jour de la législature pour les semaines à venir comprend l’adoption d’un budget de l’État pour l’année commençant le 1er juillet.

Le gouverneur organisera des événements publics dans tout l’État dans les jours à venir pour rallier les parents, les éducateurs et les chefs d’entreprise.

Cooper a déclaré que les propositions de rémunération des enseignants des écoles publiques par les républicains étaient très insuffisantes et ne parviendraient pas à remédier à la pénurie d’enseignants dans tout l’État. Il a fait valoir que des réductions d’impôt sur le revenu plus importantes dans les propositions budgétaires concurrentes de la Chambre et du Sénat, qui profiteraient également aux plus hauts salariés, finiraient par vider les coffres de l’État.

Dans le même temps, le GOP s’apprête à étendre considérablement le programme de bourses d’études privées de l’État de la maternelle à la 12e année afin que les familles de tout niveau de revenu puissent recevoir une aide financière, pas seulement les pauvres et la classe moyenne.

Cette expansion enverrait finalement plus de 500 millions de dollars en argent des contribuables par an au programme de bourses Opportunity. En revanche, a déclaré le gouverneur, le budget du Sénat augmenterait les salaires de base de certains enseignants vétérans de seulement 250 $ sur deux ans.

« Ils ont clairement abandonné les écoles publiques et ont décidé de financer les écoles privées à la place », a déclaré Cooper à l’Associated Press dans une interview avant le discours. « C’est une gifle intentionnelle au visage des enseignants. »

Les républicains soulignent que les dépenses publiques d’éducation augmenteraient de plusieurs centaines de millions de dollars par an dans leurs plans concurrents. Et les dirigeants du GOP considèrent l’expansion du programme de bons pour les écoles privées comme faisant partie d’une philosophie visant à donner à tous les enfants l’accès aux options d’éducation – quelle que soit la source – pour les aider à réussir.

La représentante Tricia Cotham du comté de Mecklenburg, dont le récent passage du parti démocrate au républicain a donné au GOP des majorités de sièges à l’épreuve du veto dans les deux chambres, a rejeté le discours de Cooper comme un « théâtre politique ».

« La véritable urgence ici est que le gouverneur défend les systèmes plutôt que les étudiants eux-mêmes », a déclaré Cotham dans un communiqué. « L’éducation n’est pas unique, et les familles de Caroline du Nord devraient avoir la liberté de déterminer quel type d’éducation leur convient le mieux. »

Randy Brechbiel, un porte-parole du chef du Sénat Phil Berger, a partagé des critiques similaires, notant que « des cascades publicitaires insignifiantes ne font rien pour améliorer les résultats scolaires dans notre État ».

L’utilisation par Cooper de la chaire d’intimidation du gouverneur intervient alors que son pouvoir d’affronter la législature a été considérablement affaibli au cours des semaines depuis que Cotham a changé de parti. Il a dit qu’il aurait lancé l’appel du clairon pour l’éducation même s’il avait un soutien législatif important pour maintenir son veto, car l’éducation est essentielle à la santé financière de l’État. Le système scolaire public est souvent le plus gros employeur des comtés ruraux et prépare les élèves au marché du travail.

« Le grand public ne se rend pas compte du désastre qui se prépare », a-t-il déclaré à l’AP.

La proposition de la Chambre augmenterait le salaire moyen des enseignants de 10,2% sur deux ans, contre 4,5% dans le plan du Sénat, ce qui serait en retard sur les taux d’inflation récents. La proposition de budget de Cooper voulait des augmentations moyennes de 18 %.

Le gouverneur a également accusé les législateurs de faire peu pour étendre le programme de prématernelle de l’État pour les enfants à risque et pour stabiliser les garderies. Et il a mis en garde contre un projet d’amendement constitutionnel qui, s’il était inscrit sur le bulletin de vote, lui retirerait la capacité de nommer presque tous les membres du Conseil national de l’éducation. Les membres seraient plutôt choisis lors des élections de district.

« S’ils obtiennent ce qu’ils veulent », a-t-il déclaré dans son discours, « notre State Board of Education sera remplacé par des hacks politiques qui pourront dicter ce qui est enseigné et non enseigné dans nos écoles publiques ».

Gary D. Robertson et Hannah Schoenbaum, Associated Press