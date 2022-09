SACRAMENTO, Californie (AP) – Le gouverneur de Californie Gavin Newsom veut que les électeurs rejettent une nouvelle taxe sur les riches qui paierait pour plus de véhicules électriques dans l’État le plus peuplé du pays, avertissant dans une nouvelle publicité télévisée à l’échelle de l’État qu’une mesure sur le bulletin de vote ce mois de novembre n’aidera pas l’environnement, mais est plutôt “le stratagème cynique d’une entreprise pour récupérer une énorme subvention des contribuables”.

La proposition 30 augmenterait les impôts des personnes qui gagnent plus de 2 millions de dollars par an. Cela générerait jusqu’à 5 milliards de dollars de nouveaux impôts chaque année, et la majeure partie de cet argent irait à des programmes qui aident les gens à acheter des voitures électriques et à installer des bornes de recharge. Un plus petit montant irait aux programmes d’intervention et de prévention des incendies de forêt.

La campagne de la mesure électorale est payée par la société de covoiturage Lyft. L’année dernière, les régulateurs de l’État ont ordonné à des entreprises comme Lyft de s’assurer que presque tous leurs trajets sont dans des véhicules électriques d’ici 2030. Newsom dit que la mesure du scrutin est la tentative de Lyft de faire payer les contribuables.

« Ne soyez pas dupe. Prop 30 a été présenté comme une initiative climatique. Mais en réalité, il a été conçu par une seule société pour canaliser les impôts sur le revenu de l’État au profit de leur entreprise », déclare Newsom dans l’annonce, qui sera diffusée sur tous les principaux marchés médiatiques de l’État. “En termes simples, la Prop 30 est un cheval de Troie qui place le bien-être des entreprises au-dessus du bien-être fiscal de tout notre État.”

Newsom ne mentionne pas Lyft par son nom dans l’annonce, mais pendant qu’il parle, un titre du San Francisco Chronicle est affiché en arrière-plan qui dit : “Pourquoi Lyft finance-t-il cette mesure de vote californienne sur les voitures électriques ?”

Les représentants de Lyft n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire lundi.

En réponse à l’annonce, la campagne Yes on 30 a noté qu’elle était soutenue par de nombreux groupes, dont l’American Lung Association et le California Democratic Party.

“Il est décevant que le gouverneur se range du côté du Parti républicain californien et d’une poignée de milliardaires de San Francisco qui préfèrent que les enfants respirent un air toxique et pollué plutôt que de payer leur juste part”, a déclaré la campagne dans un e-mail à l’Associated Press.

“L’opposition n’a jamais été en mesure de signaler une disposition réelle de la mesure qui offre un avantage spécial à Lyft ou à tout autre intérêt”, a déclaré Bill Magavern, directeur des politiques de la Coalition for Clean Air, l’un des groupes qui a élaboré la mesure. . “L’argent irait aux agences d’État que le gouverneur lui-même supervise et financerait les programmes existants que le gouverneur lui-même finance grâce à son budget.”

Newsom a été un grand défenseur des voitures électriques, approuvant plus de 10 milliards de dollars de nouvelles dépenses au cours des prochaines années pour accélérer leur adoption en Californie. Le mois dernier, les régulateurs californiens ont approuvé de nouvelles règles qui exigeront que les nouvelles voitures, camionnettes et VUS soient électriques, à hydrogène ou hybrides gaz-électricité d’ici 2035.

La loi californienne permet aux électeurs de contourner la législature de l’État pour adopter leurs propres lois dans les urnes, ce qui entraîne généralement plusieurs mesures chaque année. Il n’est pas rare que les gouverneurs fassent campagne pour ou contre ces mesures. Mais il est assez rare que des gouverneurs apparaissent dans des publicités télévisées s’adressant directement aux électeurs sur un problème sans rapport avec leurs propres campagnes électorales.

“Personne n’a plus de crédibilité sur cette question que le gouverneur”, a déclaré Matt Rodriguez, directeur de campagne pour la campagne No on 30. “Je pense que vous allez constater que les électeurs de Californie font confiance à Gavin Newsom sur la meilleure façon de lutter contre le changement climatique.”

Newsom est contesté dans sa campagne de réélection cette année par Brian Dahle, un sénateur républicain peu connu qui n’a pas encore collecté suffisamment d’argent pour mener une campagne solide à l’échelle de l’État. Libre de la pression d’un challenger bien financé, la campagne Newsom a jusqu’à présent dépensé son argent en publicités dans d’autres États qui critiquent les gouverneurs républicains de Floride et du Texas.

Adam Beam, l’Associated Press