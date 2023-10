Le gouverneur de Californie signe une loi pour renforcer les protections contre les expulsions pour les locataires

SACRAMENTO, Californie (AP) — Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, a signé samedi une loi visant à renforcer les protections contre l’expulsion pour les locataires et à combler une lacune dans une loi existante qui permettait aux propriétaires de contourner le plafond des loyers de l’État.

Cette décision met à jour une loi historique de 2019 qui créait des règles concernant les expulsions et fixait un plafond de loyer à 5 % plus le taux d’inflation, avec un maximum de 10 %.

En vertu de la loi de 2019, les propriétaires peuvent expulser les locataires pour des raisons « fautives » ou « sans faute ». Les raisons « fautives » incluent le non-paiement du loyer à temps. En vertu des règles « sans faute », les propriétaires peuvent résilier les baux en indiquant qu’ils doivent emménager dans des logements, effectuer des réparations ou retirer les logements du marché locatif.

Les défenseurs des locataires ont déclaré que certains propriétaires avaient exploité les expulsions « sans faute » pour contourner le plafond des loyers de l’État. Ils ont évoqué un cas dans le comté de Santa Clara dans lequel un propriétaire avait expulsé des locataires, invoquant la nécessité d’emménager chez des proches, mais avait ensuite réinscrit les logements à près du double du prix.

En vertu de la nouvelle loi, les propriétaires qui emménagent dans leur logement ou louent à une famille doivent également identifier les personnes qui emménagent. De plus, la location doit être occupée dans les trois mois suivant l’expulsion et ils doivent vivre dans le logement pendant au moins un an. Ceux qui expulsent des locataires pour rénover des propriétés doivent inclure des copies des permis ou des contrats, entre autres détails, lors de la signification des avis d’expulsion.

Les propriétaires qui ne donneront pas suite devront permettre aux locataires expulsés de revenir chez eux selon les conditions initiales du bail.

« Aujourd’hui, c’est une victoire pour tous les Californiens », a déclaré Michelle Pariset, directrice des affaires législatives chez Public Advocates, le groupe qui a parrainé la législation. « Grâce à cette loi, davantage de nos voisins pourront rester chez eux ! »

La loi, rédigée par la sénatrice démocrate María Elena Durazo, autorise également le procureur général, le gouvernement local et les locataires à poursuivre les propriétaires pour expulsions injustifiées et augmentations illégales des loyers.

Les partisans ont déclaré qu’ils avaient travaillé avec plusieurs gouvernements locaux pour combler cette lacune, mais la nouvelle loi garantira que les propriétaires de tout l’État ne pourront plus abuser du système.

Le projet de loi a fait face à de violentes réactions plus tôt cette année de la part de puissants groupes de propriétaires, qui ont déclaré que les changements allaient trop loin et ont réussi à faire pression sur les législateurs pour qu’ils éliminent une disposition qui visait à réduire le plafond des loyers de l’État à 5 %.

Trân Nguyễn, Associated Press