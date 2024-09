Le gouverneur de Californie signe une loi interdisant tous les sacs en plastique dans les épiceries

SACRAMENTO, Californie — SACRAMENTO, Californie (AP) — « Papier ou plastique » ne sera plus un choix aux caisses des supermarchés en Californie en vertu d’une nouvelle loi signée dimanche par le gouverneur Gavin Newsom qui interdit tous les sacs en plastique.

La Californie avait déjà interdit les sacs en plastique fins dans les supermarchés et autres magasins, mais les consommateurs pouvaient acheter des sacs fabriqués avec un plastique plus épais qui les rendait soi-disant réutilisables et recyclables.

La nouvelle mesure, approuvée par les législateurs de l’État le mois dernier, interdit tous les sacs en plastique à partir de 2026. Les consommateurs qui n’apportent pas leurs propres sacs se verront désormais simplement demander s’ils veulent un sac en papier.

La sénatrice Catherine Blakespear, l’une des partisanes du projet de loi, a déclaré que les gens ne réutilisaient ni ne recyclaient aucun sac en plastique. Elle a fait référence à une étude de l’État qui a révélé que la quantité de sacs en plastique jetés par personne est passée de 3,6 kg par an en 2004 à 5 kg par an en 2021.

Blakespear, un démocrate d’Encinitas, a déclaré que l’interdiction précédente des sacs adoptée il y a dix ans n’avait pas réduit l’utilisation globale du plastique.

« Nous étouffons littéralement notre planète avec des déchets plastiques », a-t-elle déclaré en février.

L’association environnementale à but non lucratif a félicité Newsom pour avoir signé le projet de loi et « protéger le littoral, la vie marine et les communautés de Californie des sacs d’épicerie en plastique à usage unique ».

Christy Leavitt, directrice de la campagne sur les plastiques d’Oceana, a déclaré dimanche que la nouvelle interdiction des sacs en plastique à usage unique aux caisses des supermarchés « consolide la Californie en tant que leader dans la lutte contre la crise mondiale de la pollution plastique ».

Douze États, dont la Californie, ont déjà mis en place une forme d’interdiction des sacs en plastique à l’échelle de l’État, selon le groupe de défense de l’environnement Environment America Research. & Policy Center. Des centaines de villes dans 28 États ont également mis en place leurs propres interdictions de sacs en plastique.

La législature californienne a adopté une interdiction des sacs en plastique à l’échelle de l’État en 2014. La loi a ensuite été confirmée par les électeurs lors d’un référendum en 2016.

Le groupe de recherche d’intérêt public de Californie a déclaré dimanche que la nouvelle loi répondait enfin à l’intention de l’interdiction initiale des sacs.

« Les sacs en plastique polluent notre environnement et se décomposent en microplastiques qui contaminent notre eau potable et menacent notre santé », a déclaré la directrice du groupe, Jenn Engstrom. « Les Californiens ont voté pour interdire les sacs en plastique dans notre État il y a près de dix ans, mais la loi avait clairement besoin d’être révisée. Avec la signature du gouverneur, la Californie a enfin interdit les sacs en plastique dans les caisses des supermarchés une fois pour toutes. »

En tant que maire de San Francisco en 2007, Newsom a signé la première interdiction des sacs en plastique du pays.