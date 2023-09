Le gouverneur de Californie signe une loi augmentant les taxes sur les armes à feu et les munitions pour financer la sécurité des écoles

SACRAMENTO, Californie (AP) — La Californie doublera les taxes sur les armes à feu et les munitions et utilisera l’argent pour renforcer la sécurité dans les écoles publiques et divers programmes de prévention de la violence en vertu d’une nouvelle loi signée mardi par le gouverneur Gavin Newsom.

Le gouvernement fédéral taxe déjà la vente d’armes et de munitions à 10 ou 11 %, selon le type d’arme. La loi signée par Newsom ajoute à cela une taxe supplémentaire de 11 %, ce qui en fait le seul État à disposer de sa propre taxe sur les armes à feu et les munitions, selon le groupe de défense du contrôle des armes à feu Brady.

Newsom – un candidat démocrate potentiel à la présidence au-delà de 2024 – a la réputation d’être l’un des gouverneurs les plus libéraux du pays. Mais il a souvent refusé d’augmenter les impôts, même pour des causes qu’il soutient comme la lutte contre le changement climatique.

Mais il aurait été difficile pour Newsom d’opposer son veto à cette augmentation d’impôt, étant donné son soutien déclaré aux restrictions sur les armes à feu aux niveaux national et étatique. Newsom est au milieu d’une campagne nationale visant à modifier la Constitution américaine afin de restreindre la vente d’armes aux personnes de plus de 21 ans, d’exiger des vérifications approfondies des antécédents, d’imposer une période d’attente pour les achats et d’interdire la vente d’armes de type assaut. De telles restrictions sont en place dans certains États, mais pas dans la Constitution.

Il est peu probable que cette campagne réussisse, étant donné la composition politique des autres législatures des États que Newsom doit convaincre. Mais cela l’a placé au premier plan d’un sujet qui figure en tête des listes de nombreux électeurs démocrates.

Newsom a déclaré qu’il considérait la taxe comme différente des autres augmentations d’impôts générales auxquelles il a tendance à s’opposer. Il a fait valoir que la violence armée coûte déjà beaucoup d’argent aux contribuables en termes de conséquences sur la santé et sur le système de justice pénale.

« Je pense qu’il s’agit d’un investissement assez modeste dans la prévention et dans la réduction de ces coûts en fin de compte… Le carnage, c’est trop. Nous ne pouvons pas le normaliser, nous ne pouvons pas l’accepter. C’est un petit prix à payer », a-t-il déclaré.

Mardi également, Newsom a signé une loi révisant les règles de l’État relatives au port d’armes dissimulées. Les nouvelles règles sont une réaction à une nouvelle norme d’interprétation des lois nationales sur les armes à feu que la Cour suprême des États-Unis a publiée l’année dernière. La nouvelle loi californienne interdit aux gens de porter des armes dans presque tous les lieux publics – y compris les parcs publics et les terrains de jeux – les manifestations et rassemblements publics, les parcs d’attractions, les églises, les banques et tout endroit où de l’alcool est vendu.

Newsom a également signé une loi qui, à compter du 1er juillet 2028, exigerait que tous les pistolets semi-automatiques vendus en Californie soient dotés d’une technologie de micro-estampage. Cela signifie que chaque balle aurait un marquage unique, ce qui permettrait aux forces de l’ordre de retracer plus facilement l’arme à partir de laquelle elle a été tirée jusqu’à son propriétaire.

Chuck Michel, président de la California Rifle and Pistol Association, a critiqué les nouvelles lois, les qualifiant d’inconstitutionnelles.

« Ces lois ne nous rendront pas plus sûrs. Il s’agit d’une réponse inconstitutionnelle et vindicative à l’affirmation de la Cour suprême selon laquelle le deuxième amendement protège le droit des individus de choisir de posséder une arme à feu pour le sport ou pour défendre leur famille », a-t-il déclaré. « Ils sont contestés, et dès qu’ils sont signés, le temps commence à s’écouler vers un jugement les invalidant. »

Aucun autre État n’impose une taxe spéciale uniquement sur les armes et les munitions, bien que certaines administrations locales le fassent. Le Tennessee avait autrefois une taxe de 10 cents sur les cartouches de fusils de chasse, mais cette taxe a été abrogée en 2019. La Pennsylvanie perçoit un supplément de 3 $ sur les ventes d’armes à feu pour payer les vérifications des antécédents. Les frais sur les achats d’armes en Californie totalisent actuellement plus de 37 dollars, la majeure partie de cet argent étant consacrée à la vérification des antécédents.

« Taxer les ventes d’armes à feu pour financer des programmes d’intervention contre la violence est essentiel pour interrompre le cycle de violence et arrêter la violence armée avant qu’elle ne commence, et nous encourageons d’autres États à emboîter le pas », a déclaré Kris Brown, président de Brady.

La taxe fédérale sur les armes à feu est en vigueur depuis 1918 et a survécu à de nombreuses poursuites. L’argent de cette taxe va aux États, qui l’utilisent pour financer des programmes de conservation de la faune et de sécurité des chasseurs.

La California Rifle and Pistol Association a promis de contester la nouvelle taxe californienne devant les tribunaux. Une analyse législative de la loi signée par Newsom mardi a déclaré qu’il s’agissait désormais d’une « question ouverte » de savoir si un procès contestant la taxe aboutirait.

La taxe connaît quelques exceptions. Cela ne s’appliquerait pas aux policiers ni aux entreprises dont les ventes sont inférieures à 5 000 $ sur une période de trois mois. Les responsables de l’État estiment que cela générerait environ 159 millions de dollars par an.

La loi stipule que les premiers 75 millions de dollars de cet argent doivent être versés au programme de subventions pour l’intervention et la prévention de la violence en Californie. Le programme a financé des projets ciblant les jeunes membres de gangs, notamment des programmes sportifs, du coaching de vie et du détatouage.

Les 50 millions de dollars suivants seraient versés au Département d’État de l’Éducation pour renforcer la sécurité dans les écoles publiques. Cela comprend des éléments tels que l’amélioration de la sécurité physique, les évaluations de sécurité, les programmes parascolaires pour les élèves à risque et les services de santé mentale et comportementale pour les élèves, les enseignants et autres employés de l’école.

La Californie a l’un des taux de mortalité par arme à feu les plus bas du pays, se classant 43e sur 50 États avec 9 décès pour 100 000 habitants, selon les données de 2021 des Centers for Disease Control and Prevention.

Adam Beam, Associated Press