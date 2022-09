Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a signé le Loi californienne sur le code de conception adapté à l’âge dans la loi, offrant de vastes protections en ligne pour les enfants moins de 18 ans.

La législation bipartite interdit aux entreprises d’amener les enfants à fournir leurs informations personnelles en ligne ; utiliser les informations personnelles des enfants ; collecter, vendre ou conserver les données de géolocalisation des enfants ; et le profilage des enfants. Avant d’offrir de nouveaux services en ligne susceptibles d’être accessibles aux enfants, les entreprises devront également remplir une évaluation d’impact sur la protection des données à fournir au procureur général.

Newsom l’a appelé “une action agressive … pour protéger la santé et le bien-être de nos enfants”.

Un groupe de travail sur la protection des données des enfants sera également créé et devrait faire rapport à la législature d’ici janvier 2024 sur la meilleure façon de mettre en œuvre la nouvelle loi, qui entrera en vigueur cette année-là.

La projet de loi adopté à l’unanimité par le Sénat de Californie fin août. Les entreprises qui enfreignent les nouvelles règles pourraient faire face à des amendes pouvant aller jusqu’à 7 500 $ par enfant concerné.

La membre de l’Assemblée Buffy Wicks, une démocrate qui a coparrainé le projet de loi, a déclaré qu’il s’agissait de s’assurer que “les entreprises les plus puissantes de la Silicon Valley repensent leurs produits dans le meilleur intérêt des enfants”.

“Nous savons que certaines grandes entreprises de médias sociaux technologiques conçoivent leurs produits pour les enfants toxicomanes, et un nombre important de ces enfants subissent de graves dommages en conséquence”, a déclaré jeudi le membre de l’Assemblée et co-sponsor républicain Jordan Cunningham dans un communiqué. “Protéger les enfants en ligne n’est pas seulement du bon sens, cela sauvera des vies.”

Les détracteurs de la législation auraient fait valoir que les règles proposées sont trop larges et vagues. “L’exigence selon laquelle les entreprises tiennent compte de l'”intérêt supérieur” des enfants est incroyablement difficile à interpréter”, a déclaré la Chambre de commerce de Californie et l’association industrielle TechNet dans une lettre aux législateurs en avril. selon Le New York Times.