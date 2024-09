Le gouverneur de Californie signe des lois pour protéger les acteurs contre l’utilisation non autorisée de l’IA

SACRAMENTO, Californie — Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a signé mardi une loi visant à protéger les acteurs et interprètes d’Hollywood contre l’intelligence artificielle non autorisée qui pourrait être utilisée pour créer des clones numériques d’eux-mêmes sans leur consentement.

Les nouvelles lois arrivent alors que les législateurs californiens a intensifié ses efforts cette année pour réglementer l’industrie phare qui affecte de plus en plus la vie quotidienne des Américains mais qui n’a fait l’objet que de peu ou pas de surveillance aux États-Unis.

Les lois reflètent également les priorités du gouverneur démocrate, qui marche sur une corde raide entre la protection du public et des travailleurs contre les risques potentiels de l’IA et le soutien d’une industrie locale en évolution rapide.

« Nous continuons à nous frayer un chemin en territoire inconnu en ce qui concerne la façon dont l’IA et les médias numériques transforment l’industrie du divertissement, mais notre objectif a toujours été de protéger les travailleurs », a déclaré Newsom dans un communiqué. « Cette législation garantit que l’industrie peut continuer à prospérer tout en renforçant les protections pour les travailleurs et la façon dont leur image peut ou ne peut pas être utilisée. »

Inspiré par le Grève des acteurs d’Hollywood l’année dernière en raison des bas salaires et des craintes que les studios utiliser la technologie de l’IA pour remplacer les travailleursUne nouvelle loi californienne permettra aux artistes de se retirer des contrats existants si des clauses vagues permettent aux studios d’utiliser librement l’IA pour cloner numériquement leurs voix et leur image. La loi devrait entrer en vigueur en 2025 et bénéficie du soutien de la California Labor Federation et de la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, ou SAG-AFTRA.

Une autre loi signée par Newsom, également soutenue par SAG-AFTRA, empêche artistes décédés après avoir été clonés numériquement à des fins commerciales sans l’autorisation de leurs héritiers. Les partisans ont déclaré que la loi était essentielle pour freiner cette pratique, citant le cas d’une société de médias qui a produit une faux spécial comique d’une heure généré par l’IA de recréer le style et le matériel du regretté comédien George Carlin sans le consentement de sa succession.

« C’est un jour mémorable pour les membres de SAG-AFTRA et pour tous les autres, car les protections de l’IA pour lesquelles nous nous sommes battus si durement l’année dernière sont désormais étendues par la loi californienne grâce au pouvoir législatif et au gouverneur Gavin Newsom », a déclaré la présidente de SAG-AFTRA, Fran Drescher, dans un communiqué. « On dit que la nation va comme la Californie ! »

La Californie est l’un des premiers États du pays à établir une protection des artistes contre l’IA. Tennesseelongtemps connu comme le berceau de la musique country et le tremplin des légendes musicales, a ouvert la voie au pays en promulguant une loi protégeant les musiciens et les artistes en mars.

Les partisans de ces nouvelles lois affirment qu’elles favoriseront une utilisation responsable de l’IA sans freiner l’innovation. Les opposants, dont la Chambre de commerce de Californie, estiment que ces nouvelles lois sont probablement inapplicables et pourraient donner lieu à de longues batailles juridiques à l’avenir.

Les deux nouvelles lois font partie une série de mesures adoptée par les législateurs cette année dans le but de contrôler l’industrie de l’IA. Newsom signalé en juillet qu’il signera une proposition visant à réprimer les deepfakes électoraux, mais n’a pas encore pesé sur d’autres projets de loi, notamment celui qui établirait mesures de sécurité inédites au pays pour les grands modèles d’IA.

Le gouverneur a jusqu’au 30 septembre pour signer les propositions, les opposer son veto ou les laisser devenir loi sans sa signature.