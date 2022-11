Le gouverneur de Californie s’apprête à débloquer 1 milliard de dollars pour les sans-abrisme

SACRAMENTO, Californie (AP) – Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a accepté de débloquer 1 milliard de dollars de financement de l’État pour les sans-abrisme qu’il a mis en pause plus tôt ce mois-ci, mais seulement si les gouvernements locaux acceptent d’intensifier l’agressivité de leurs plans à l’avenir pour réduire le nombre de personnes sans logement dans l’État.

Le gouverneur démocrate a déclaré que sa réunion de l’après-midi vendredi avec environ 100 maires et responsables locaux en personne et était pratiquement productive, les dirigeants étant sur la même longueur d’onde sur ce qui doit être fait et disposés à intensifier leurs objectifs.

“C’était agréable d’entendre leurs progrès. Et c’était agréable d’entendre leur reconnaissance que nous devons passer à un autre niveau », a-t-il déclaré aux journalistes après la réunion de plus de deux heures. “Ce que je veux voir, c’est ce que tout le monde veut voir : les rues de Californie nettoyées. On veut voir des campements nettoyés, on veut voir des gens logés.

Newsom, qui a été réélu ce mois-ci, est sur le point de montrer une réduction du nombre croissant de personnes sans logement, dont certaines campent le long des trottoirs de la ville et sous les passages souterrains des autoroutes, exaspérant même les électeurs les plus politiquement libéraux du l’État le plus peuplé du pays.

Il a stupéfait l’État lorsqu’il a annoncé il y a deux semaines qu’il retiendrait 1 milliard de dollars de dépenses jusqu’à ce que les villes et les comtés proposent des plans plus robustes, qualifiant les plans soumis de «simplement inacceptables» car ils réduiraient collectivement la population de sans-abri de l’État de seulement 2% sur les quatre prochaines années.

Les maires et les responsables du comté – dont beaucoup sont démocrates – ainsi que les défenseurs du logement pour les personnes à faible revenu ont repoussé ses efforts pour retenir le financement, affirmant qu’il était contre-productif de détenir l’argent nécessaire pour les lits d’hébergement, les travailleurs de proximité et d’autres services pour les personnes sans logement. Ils ont plaidé auprès du gouverneur pour plus de direction – ainsi qu’un financement garanti et continu pour construire des plans plus ambitieux.

Vendredi, il a réitéré le montant record que son administration a dépensé pour le logement et les sans-abrisme, y compris un engagement récent des législateurs de l’État de dépenser 15,3 milliards de dollars au cours des trois prochaines années. L’argent a permis de loger des dizaines de milliers de personnes, a-t-il dit, mais a reconnu que les gens ne voyaient pas de résultats dans les rues.

Newsom a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de tourner le dos aux gouvernements locaux, mais que “trouver de nouveaux fonds dédiés alors que nous entrons dans ce qui pourrait être une récession avec les vents contraires, il faut être sobre à ce sujet – tout comme ils sont sobres à ce sujet avec leur budget.

Le maire de Sacramento, Darrell Steinberg, a défendu Newsom, affirmant après la réunion qu’il comprenait le besoin du gouverneur de provoquer l’action des gouvernements locaux. Il a félicité Newsom pour son leadership sur la question – de la conversion de motels en maisons à de nouveaux tribunaux de santé mentale pour traiter les sans-abri atteints de schizophrénie et d’autres problèmes de santé mentale graves.

Mais tout le monde n’a pas compris l’intérêt de la réunion de vendredi.

Le maire de San Jose, Sam Liccardo, qui s’est joint virtuellement, a déclaré qu’il y avait trop de monde et peu de place pour un “dialogue franc et constructif”. Lui et d’autres maires ont appris il y a plusieurs jours que Newsom prévoyait de débloquer l’argent s’ils soumettaient de nouveaux plans.

Dans l’ensemble, le gouverneur semblait être sur une page différente de celle du département du logement de l’État, qui a travaillé avec San Jose et d’autres villes sur leurs plans initiaux, a déclaré Liccardo, également démocrate.

“Il semble y avoir des notions contradictoires sur ce qui est nécessaire”, a-t-il déclaré.

L’Association des comtés de l’État de Californie a été franche dans ses critiques.

« Nous ne pouvons pas résoudre une crise en cours avec des engagements ponctuels. Les progrès nécessitent des rôles clairs de l’État, du comté et de la ville alignés sur un financement durable et équitable. Nous devons sortir de notre propre chemin et travailler ensemble », a déclaré Graham Knaus, directeur exécutif de l’association qui représente les 58 comtés de l’État.

La lutte contre l’itinérance a été laissée pendant des décennies aux gouvernements locaux de Californie, mais Newsom a pris ses fonctions en 2019 en promettant de s’occuper d’un problème qu’il a dit comprendre intimement en tant qu’ancien maire de San Francisco, où les campements de tentes envahissent les trottoirs et les personnes en crise de santé mentale claire sont une vue commune.

La Californie comptait environ 161 000 personnes sans logement en 2020, ce nombre devant être plus élevé cette année, en raison du coût élevé du logement dans l’État et de la sous-construction historique de maisons. Les défenseurs des sans-abri disent qu’ils ne peuvent pas suivre et que même s’ils trouvent un logement pour certains, beaucoup d’autres perdent leur maison.

Cette possibilité d’un flux de financement séparé pour les sans-abrisme s’est estompée cette semaine après que les responsables de l’État ont annoncé mercredi que la Californie aurait probablement un déficit budgétaire de 25 milliards de dollars l’année prochaine après une série d’excédents historiques.

Les 13 plus grandes villes de l’État, 58 comtés et 44 groupes de fournisseurs de services aux sans-abri ont soumis 75 demandes détaillant leurs plans pour dépenser 1 milliard de dollars lors de la troisième série de versements.

Un milliard de dollars supplémentaires est sur la table, mais Newsom ne débloquera pas cet argent à moins que ces gouvernements ne s’engagent “à être plus agressifs à tous les niveaux”, a déclaré Erin Mellon, porte-parole du bureau du gouverneur. Les plans sont attendus dans deux semaines.

Les candidats doivent également accepter de mettre en œuvre autant de meilleures pratiques que possible, y compris des méthodes plus efficaces pour amener les gens à se loger et rationaliser la construction de plus de maisons pour les ménages pauvres et extrêmement pauvres.

L’administration Newsom sévit également contre les villes et les comtés californiens réticents à construire plus de logements, y compris des logements abordables, beaucoup affirmant qu’ils ne veulent pas de la congestion et des changements de quartier qui accompagnent plus de personnes.

—

La journaliste AP Kathleen Ronayne a contribué aux reportages de Sacramento, en Californie.

Janie Har, l’Associated Press