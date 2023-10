Le gouverneur de Californie rejette le projet de loi visant à accorder des chèques de chômage aux grévistes : NPR

basculer la légende Chris Pizzello/Invision/AP

Chris Pizzello/Invision/AP

SACRAMENTO, Californie — La Californie n’accordera pas de chèques de chômage aux travailleurs en grève, le gouverneur démocrate Gavin Newsom ayant opposé samedi son veto à un projet de loi inspiré par des arrêts de travail très médiatisés à Hollywood et dans l’industrie hôtelière.

Newsom, un démocrate, affirme soutenir les travailleurs et bénéficier souvent des contributions électorales des syndicats. Mais il a déclaré qu’il avait opposé son veto à ce projet de loi parce que le fonds utilisé par l’État pour payer les allocations de chômage représenterait une dette de près de 20 milliards de dollars d’ici la fin de l’année.

« Ce n’est pas le moment d’augmenter les coûts ou de contracter cette dette importante », a écrit Newsom dans un message de veto.

Le fonds que l’État utilise pour payer les allocations de chômage représente déjà une dette de plus de 18 milliards de dollars. En effet, le fonds a manqué d’argent et a dû emprunter auprès du gouvernement fédéral pendant la pandémie, lorsque Newsom a ordonné la fermeture de la plupart des entreprises et provoqué une augmentation massive du chômage. Le fonds a également été assailli par des fraudes massives qui ont coûté des milliards de dollars à l’État.

Le projet de loi aurait permis aux travailleurs en grève depuis au moins deux semaines de recevoir des chèques de chômage de l’État, qui peuvent atteindre 450 dollars par semaine. Normalement, seuls les travailleurs qui ont perdu leur emploi sans que ce soit de leur faute sont éligibles à ces prestations.

Les syndicats ont fait valoir que le nombre de travailleurs en grève depuis plus de deux semaines est si faible qu’il n’aurait pas eu d’impact significatif sur le fonds fiduciaire du chômage de l’État. Sur les 56 grèves en Californie au cours de la dernière décennie, seules deux ont duré plus de deux semaines, selon le sénateur démocrate Anthony Portantino, auteur du projet de loi.

« Ce veto fait pencher la balance encore plus en faveur des entreprises et des PDG et punit les travailleurs qui exercent leur droit fondamental de grève », a déclaré Lorena Gonzalez Fletcher, secrétaire-trésorière exécutive de la Fédération du travail de Californie. « À une époque où le soutien du public aux syndicats et aux grèves atteint un niveau sans précédent, ce veto est en décalage avec les valeurs américaines. »

Cette législation constitue une tentative des législateurs démocrates des États de soutenir les travailleurs des hôtels du sud de la Californie ainsi que les acteurs et écrivains d’Hollywood qui sont en grève depuis une grande partie de cette année. La grève des écrivains a pris fin le 26 septembre, mais les deux autres se poursuivent, ce qui signifie que de nombreux travailleurs sont restés des mois sans salaire.

Au-delà de la dette, l’administration Newsom a déclaré que le fonds ne collectait pas suffisamment d’argent pour payer toutes les prestations dues. L’argent provient d’un impôt que les entreprises doivent payer sur chaque travailleur. Mais cette taxe ne s’applique qu’aux premiers 7 000 dollars de salaire des travailleurs, un chiffre qui n’a pas changé depuis 1984 et qui constitue le montant le plus bas autorisé par la loi fédérale.

Pendant ce temps, les allocations de chômage ont augmenté. L’administration Newsom a prédit que les paiements de prestations dépasseraient les recettes fiscales de 1,1 milliard de dollars cette année. C’est la première fois que cela se produit pendant une période de croissance de l’emploi, selon le parti non partisan Bureau de l’analyste législatif.

Les législateurs pourraient de toute façon tenter d’adopter la loi, mais cela fait des décennies que le veto d’un gouverneur n’a pas été annulé en Californie.